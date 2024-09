A empresa liderou o próprio projeto de migração, dedicando uma equipe qualificada para orientar o trabalho de integração de sistemas. Para aumentar as capacidades de seus recursos internos, a empresa decidiu contar com a assistência de fornecedores externos para fornecer experiência especializada em pontos-chave ao longo do projeto.

"Nossas equipes acumularam um excelente conhecimento de aplicativos Oracle e outros sistemas corporativos ao longo dos anos, e sabíamos que eles seriam as melhores pessoas para conduzir este projeto", diz o diretor executivo de TI.

"Ao mesmo tempo, reconhecemos que eles não necessariamente tinham o conhecimento especializado necessário para concluir alguns dos aspectos mais técnicos da migração, o que nos levou a buscar um provedor externo que pudesse ajudar a preencher essas lacunas de habilidades."

A empresa selecionou a IBM Services como um de seus principais parc eiros: "Estabelecemos um contrato muito flexível com a IBM Services, o que nos permitiu preencher as principais funções em nosso projeto de migração conforme e quando necessário. Quando identificamos uma necessidade de um determinado conjunto de habilidades, nosso gerente de programa entrava em contato com o gerente de projeto da IBM para descrever nossos requisitos e eles atribuíam um recurso adequado pelo tempo que precisássemos — o processo não poderia ter sido mais fácil.



"A IBM Services acabou preenchendo uma série de funções-chave no projeto, incluindo o líder de configuração técnica, arquitetos-chefes e especialistas em programação."



Com a IBM Services fornecendo orientação e suporte especializados em todo o projeto, a empresa conseguiu orientar uma migração bem-sucedida, consolidando sua nova aquisição no sistema Oracle Utilities CC&B.



"Esse foi o nosso primeiro envolvimento com a IBM Services e ficamos muito impressionados com a qualidade dos recursos que eles forneceram", comenta o diretor de informação. "Trabalhar com a IBM tem sido uma ótima experiência — seus consultores têm excelente conhecimento de aplicativos Oracle e adotaram uma abordagem muito profissional e disciplinada para o projeto.



"Com o suporte da IBM Services, conseguimos guiar uma migração tranquila e entrar em operação sem problemas, alcançando nosso objetivo de uma transição perfeita. Essa mudança total do sistema, incluindo ajudar nossos clientes adquiridos a entender suas contas recém-projetadas, foi realizada com sucesso, mantendo as pontuações gerais de satisfação do cliente."



Além disso, a IBM reformulou a plataforma da arquitetura de integração empresarial da empresa nas soluções Oracle Fusion Middleware. Mais uma vez, a equipe da IBM Services forneceu os principais serviços de aumento de pessoal, reengenharia de dezenas de integrações entre a plataforma Oracle Utilities CC&B e outros sistemas corporativos, incluindo o IBM® Maximo® Asset Management, usado para rastrear e gerenciar ativos em sua vasta rede de distribuição.



"Descobrimos que a experiência da equipe da IBM em torno do Oracle Fusion Middleware é uma grande vantagem", diz o diretor executivo de TI. "Com base em suas habilidades de design e experiência em arquitetura, aprimoramos nossa camada de integração para criar melhores conexões entre nossos aplicativos corporativos. Tudo agora funciona em conjunto de forma muito mais confiável, e podemos garantir que as informações sobre clientes, ativos e operações fluam perfeitamente em toda a organização."