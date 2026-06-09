Vagas em IA e watsonx Junte-se a nós como especialista em IA e watsonx e trabalhe em projetos interessantes, cocriando o futuro da IA corporativa. Modele a forma como as organizações criam, controlam e escalam a IA em cenários de nuvem híbrida.

Vagas em Cloud Ajude as empresas a acelerar sua jornada para a multinuvem, combinando o portfólio flexível de nuvem híbrida da Red Hat com nossa tecnologia e ecossistema aberto de parceiros estratégicos.

Vagas em consultoria Ajude as empresas a acelerar sua transformação para multinuvem híbrida e IA, combinando o portfólio flexível de nuvem híbrida da Red Hat com nossa tecnologia e ecossistema aberto de parceiros estratégicos.

Vagas em dados e análise de dados Ajude a transformar os dados dos nossos clientes em valor comercial tangível, analisando informações, comunicando resultados e construindo bases de dados confiáveis que viabilizem a adoção de uma IA responsável em ambientes de nuvem híbrida.

Vagas em design e UX Desempenhe um papel importante no design de alguns dos produtos e páginas web mais importantes da IBM, trabalhando em parceria com designers e desenvolvedores para combinar arte, tecnologia e recursos de IA de forma integrada.

Vagas em operações corporativas Do marketing ao RH, das finanças à aquisição: construa sua carreira ajudando milhares de IBMistas. Apoie a adoção de ferramentas orientadas por IA que tornam nossas operações internas mais inteligentes e eficientes.

Vagas em infraestrutura e tecnologia Venha trabalhar com uma ampla gama de tecnologias e habilidades: desde redes e administração de sistemas até automação e integração de IA. Ajude os clientes a construir uma infraestrutura de nuvem híbrida resiliente que sustente suas cargas de trabalho mais críticas.

Vagas em gestão de produtos Estimule a inovação na IBM criando produtos que transformam os setores em todo o mundo. Colabore com equipes multifuncionais para oferecer soluções impulsionadas por IA, desenvolvidas para ambientes de nuvem híbrida e projetadas para atender às necessidades dinâmicas dos nossos clientes.

Vagas em gerenciamento de projetos Coordene projetos técnicos com agilidade e sirva como guia para clientes, parceiros e profissionais da IBM que estão executando sprints e levando os projetos até a entrega final. Lidere iniciativas que integram IA, automação e tecnologias de nuvem híbrida em soluções para clientes.

Vagas na área de pesquisa Tendo o mundo como seu laboratório, você vai ultrapassar os limites da ciência, da tecnologia e dos negócios para fazer um mundo melhor. Explore avanços em IA, nuvem híbrida, computação quântica e tecnologias emergentes que moldam o futuro.

Vagas em vendas Como especialista técnico, você usará seus insights de negócios para construir e fortalecer relacionamentos com os clientes, integrar soluções de hardware e software para agregar valor real e ajudar a preparar os clientes para a adoção bem-sucedida da nuvem híbrida e da IA.

Vagas em segurança Nessa equipe de especialistas em resolução de problemas, você monitorará, buscará soluções e usará seus insights para identificar riscos antes de qualquer outra pessoa, a fim de proteger um mundo impulsionado pela nuvem em tempos de incerteza. Ajude a proteger ambientes de nuvem híbrida e proteger sistemas de IA.