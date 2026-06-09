Venha construir o seu próprio caminho como IBMista
Explore todas as formas de usar suas habilidades para impulsionar a inovação, gerar impacto e ajudar a criar um mundo melhor.
Junte-se a nós como especialista em IA e watsonx e trabalhe em projetos interessantes, cocriando o futuro da IA corporativa. Modele a forma como as organizações criam, controlam e escalam a IA em cenários de nuvem híbrida.
Ajude as empresas a acelerar sua jornada para a multinuvem, combinando o portfólio flexível de nuvem híbrida da Red Hat com nossa tecnologia e ecossistema aberto de parceiros estratégicos.
Ajude as empresas a acelerar sua transformação para multinuvem híbrida e IA, combinando o portfólio flexível de nuvem híbrida da Red Hat com nossa tecnologia e ecossistema aberto de parceiros estratégicos.
Ajude a transformar os dados dos nossos clientes em valor comercial tangível, analisando informações, comunicando resultados e construindo bases de dados confiáveis que viabilizem a adoção de uma IA responsável em ambientes de nuvem híbrida.
Desempenhe um papel importante no design de alguns dos produtos e páginas web mais importantes da IBM, trabalhando em parceria com designers e desenvolvedores para combinar arte, tecnologia e recursos de IA de forma integrada.
Do marketing ao RH, das finanças à aquisição: construa sua carreira ajudando milhares de IBMistas. Apoie a adoção de ferramentas orientadas por IA que tornam nossas operações internas mais inteligentes e eficientes.
Venha trabalhar com uma ampla gama de tecnologias e habilidades: desde redes e administração de sistemas até automação e integração de IA. Ajude os clientes a construir uma infraestrutura de nuvem híbrida resiliente que sustente suas cargas de trabalho mais críticas.
Estimule a inovação na IBM criando produtos que transformam os setores em todo o mundo. Colabore com equipes multifuncionais para oferecer soluções impulsionadas por IA, desenvolvidas para ambientes de nuvem híbrida e projetadas para atender às necessidades dinâmicas dos nossos clientes.
Coordene projetos técnicos com agilidade e sirva como guia para clientes, parceiros e profissionais da IBM que estão executando sprints e levando os projetos até a entrega final. Lidere iniciativas que integram IA, automação e tecnologias de nuvem híbrida em soluções para clientes.
Tendo o mundo como seu laboratório, você vai ultrapassar os limites da ciência, da tecnologia e dos negócios para fazer um mundo melhor. Explore avanços em IA, nuvem híbrida, computação quântica e tecnologias emergentes que moldam o futuro.
Como especialista técnico, você usará seus insights de negócios para construir e fortalecer relacionamentos com os clientes, integrar soluções de hardware e software para agregar valor real e ajudar a preparar os clientes para a adoção bem-sucedida da nuvem híbrida e da IA.
Nessa equipe de especialistas em resolução de problemas, você monitorará, buscará soluções e usará seus insights para identificar riscos antes de qualquer outra pessoa, a fim de proteger um mundo impulsionado pela nuvem em tempos de incerteza. Ajude a proteger ambientes de nuvem híbrida e proteger sistemas de IA.
Use suas habilidades de programação ágil junto com o código aberto e a computação em nuvem IBM para trabalhar em projetos impactantes. Crie softwares que aproveitam automação, IA e arquiteturas de nuvem híbrida para enfrentar os desafios globais.
De insights preditivos a automação inteligente, nossas tecnologias de IA ajudam os clientes a inovar, escalar e acelerar a expansão dos negócios com confiança.
A IBM® Cloud pode ser usada para criar uma infraestrutura escalável a um custo menor, implementar novas aplicações de forma instantânea e aumentar a capacidade de cargas de trabalho de acordo com a demanda, tudo dentro de uma plataforma com alto nível de segurança.
Os produtos de segurança da IBM protegem as empresas com detecção avançada de ameaças, frameworks zero trust e insights orientados por IA. Protegendo dados, aplicações e identidades ao mesmo tempo em que viabiliza a resiliência e a conformidade.
IBM Consulting é onde a confiabilidade, o conhecimento técnico especializado e a mais poderosa tecnologia se encontram. Somos a única consultoria global integrada a um grande líder tecnológico, utilizando IA avançada e uma abordagem científica para gerar resultados de alto impacto e resolver os desafios mais críticos dos clientes.
Na IBM, você não precisa mudar de empresa para se reinventar completamente.
Buscamos criar um impacto duradouro e positivo no mundo, no meio ambiente e nas comunidades onde trabalhamos e vivemos.
Temos o compromisso de capacitar 30 milhões de pessoas globalmente até 2030. Além disso, IBMistas também se comprometem a dedicar pelo menos 40 horas por ano ao desenvolvimento de novas habilidades por meio dos nossos programas de aprendizado. Explore os cursos do IBM SkillsBuild e aprenda da mesma forma que IBMistas aprendem.
Fique por dentro das notícias e eventos relacionados à carreira.
Receba notificações sobre vagas que correspondam às suas habilidades.
Venha crescer, inovar e progredir como um IBMista.
Molde os resultados profissionais da sua carreira desde o primeiro dia.