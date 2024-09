Vida em Design e Experiência do Usuário (UX)

Tiago, Designer Consultivo de Client Engineering

Minhas principais atividades incluem facilitação de workshops com clientes, pesquisa de usuários/stakeholders, prototipagem de ideias, testes de usabilidade, criação de telas, programação com desenvolvedores e também mentoria de outros designers. Como a evolução é meu principal objetivo na vida, é ótimo trabalhar na IBM e poder ajudar as empresas em sua jornada de inovação e possivelmente influenciar milhares de pessoas. Isso me deixa muito orgulhoso.