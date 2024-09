Boa parte do tempo estou buscando aprender sobre o mundo de cybersecurity e atender nossos clientes da melhor forma, procurando cocriar e sempre reaproveitar tudo que já tem no ambiente. Hoje, na carreira como especialista em segurança, a IBM me proporciona aprender diariamente sobre tecnologias que ajudam nossos clientes a detectar e investigar ataques sérios e proteger o patrimônio de dados e informações e, além disso, conhecer soluções de mercado que se integram com boa parte do nosso portfólio.

Gabriela, Especialista Técnica em Segurança