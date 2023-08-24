IBM Ventures

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استحوذت Wiz على Gem Security لإعادة ابتكار الكشف عن التهديدات في السحابة.

لقد حان وقت انتقال عمليات الأمن إلى عصر السحابة. تعرَّف على كيفية مساهمة استحواذ Wiz على Gem Security في إعادة ابتكار عمليات الأمن الإلكتروني معًا.