مع إصدار نماذج رئيسية جديدة باستمرار على لوحات صدارة النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، يستمر السباق لتحسين الأداء والكفاءة في طبقة النماذج. تواجه المؤسسات والشركات الناشئة على حد سواء صعوبات في مواكبة التطورات.
لم يعد الذكاء الاصطناعي يعتمد على الحجم فقط، حيث تعني النماذج الأكبر نتائج أفضل. تعمل الشركات الناشئة، مثل Not Diamond، على جعل الذكاء الاصطناعي أكثر عملية وانتشارًا من خلال تطوير حلول فعالة من حيث التكلفة تعتمد على الكفاءة. من خلال الاستفادة من إستراتيجية مفتوحة متعددة النماذج وملائمة للغرض، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تتوسع في الإنتاج وتصبح تحويلية حقًا. ومع ذلك، ما زالت المؤسسات تواجه صعوبات بسبب سلسلة من الأسئلة الصعبة:
هذه هي الأسئلة التي تساعد IBM العملاء على الإجابة عنها من خلال حلول مبتكرة.
المستقبل ليس نموذجًا واحدًا متجانسًا. بل هو عبارة عن شبكة من النماذج—نموذجية وفعالة ومنسقة بذكاء—لتعزيز الإنتاجية والنمو.
لا يتفوق نموذج واحد على الباقين في كل المجالات— فبعضها أسرع، أو أرخص، أو أفضل لمجالات ومتطلبات تنظيمية محددة. إن فكرة أن نموذجًا عملاقًا واحدًا يمكنه حل كل مهمة أصبحت غير عملية بشكل متزايد مع تباين احتياجات الأداء والتكلفة والامتثال. تكتسب النماذج مفتوحة المصدر، مثل LLaMA وMistral، زخمًا متزايدًا.
وفي الوقت نفسه، بدأت النماذج التي تركز على المؤسسات في الظهور لحالات الاستخدام المتخصصة، كما أن الضغوط التنظيمية تؤدي إلى زيادة الطلب على سيادة البيانات والتحكم فيها. تحتاج الشركات إلى المرونة للتكيف مع تطور النظام البنائي—سواء كان ذلك في التلخيص أو توليد الرموز البرمجية أو الامتثال.
لا يكمن الحل في اختيار نموذج واحد، بل في توجيه كل موجِّه إلى النموذج المناسب للمهمة. عبر الرئيس التنفيذي لشركة Not Diamond عن هذا الأمر بدقة عندما قال: لقد أدرك العالم بالفعل أن شبكة من أجهزة الكمبيوتر أفضل من جهاز كمبيوتر واحد ضخم. وينطبق الشيء نفسه على النماذج: شبكة النماذج ستتفوق على نموذج واحد كبير.
ترى IBM أن Not Diamond تبني بنية تحتية أساسية للمرحلة القادمة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا لأنظمة الذكاء الاصطناعي المفتوحة والآمنة والمرنة. تمامًا كما أصبح Kubernetes طبقة التنسيق للتطبيقات السحابية الأصلية، يمكن أن تكون أجهزة التوجيه النموذجية مثل Not Diamond العمود الفقري لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأصلية.
تبني Not Diamond منصة تعمل على توجيه الاستعلامات فورًا عبر النماذج، وتكيف الموجِّهات ديناميكيًا، وتتيح للمؤسسات اعتماد نماذج جديدة من دون تأخير أو إعادة كتابة أو تقييدات. يعمل نظام تكييف الموجِّه الخاص بهم على إعادة كتابة الموجِّهات تلقائيًا لنماذج مختلفة، ما يحسن الدقة بنسبة تصل إلى 60% ويقلل من وقت هندسة المطالبات اليدوية من ساعات إلى دقائق.
لم تعد الفرق مطالبة بتعديل الموجِّهات لكل نموذج جديد يدويًا. يبحث نظام التكيف مع الأوامر في آلاف المتغيرات وينشر الحلول الأكثر فعالية وكفاءة.
إلى جانب توجيه النماذج، تعد منصة Not Diamond أداة أساسية في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي الملائمة للغرض: أفضل الموجّهات لنماذجك، وأفضل النماذج لعملائك، مدمجة بسلاسة في مهام سير عمل المؤسسات.
تفتخر IBM بدعم Not Diamond حيث نعمل معًا لوضع إستراتيجية متعددة النماذج.
