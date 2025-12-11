استثمار IBM في QEDMA: تسريع المستقبل الكمّي
من خلال دعم المبتكرين مثل QEDMA، تبني IBM تبني IBM نظامًا بنائيًا كمّيًا قويًا يُقرّب الوعد بتحقيق "التفوق الكمّي" من أرض الواقع.
على الرغم من التقدم السريع في الأجهزة الكمية، لا تزال الأخطاء تحديا كبيرا للحوسبة الكمية. تعتبر الكيوبتات، وهي اللبنات الأساسية للحوسبة الكمية، شديدة الحساسية للضوضاء وعدم التماسك. ومن دون استراتيجيات قوية لمعالجة الأخطاء، لن يكون بالإمكان تحقيق الإمكانات الكاملة للحوسبة الكمية.
وهنا يأتي دور QEDMA. تركز QEDMA- التي تأسست في عام 2020 على يد علماء الفيزياء الكمية الدكتور Asif Sinay، والبروفيسور Dorit Aharonov، والبروفيسور Netanel Lindner- على حلول "مقاومة الضوضاء" التي تجعل الحوسبة الكمية عملية وقابلة للاستخدام اليوم.
مهمة QEDMA واضحة: دفع العالم نحو ميزة الخوارزميات الكمّية من خلال تطوير منتجات البرمجيات التي تعزز الأداء من الحواسيب الكمّية.
تتمثل مهمة IBM في جلب الحوسبة الكمية المفيدة إلى العالم. نرى الحوسبة الكمية كتقنية تحويلية ستفتح الباب أمام فرص علمية هائلة وتعيد تشكيل الصناعات.
طرحت IBM أول كمبيوتر كمي على السحابة في عام 2016. منذ ذلك الحين، ركزت IBM على تقديم أفضل مجموعات تطوير الأجهزة والبرمجيات الكمّية للمطورين لبناء خوارزميات وتطبيقات تخلق قيمة تجارية حقيقية.
وتلعب شركة IBM Ventures دوراً رئيسياً في هذه الرؤية من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات والخوارزميات الكمية. تسرع هذه الاستثمارات الابتكار وتجلب فوائد الحوسبة الكمية لعملاء IBM والنظام البنائي.
تتطلب طرق تصحيح الأخطاء التقليدية عددًا هائلاً من الكيوبتات، والتي لا تمتلكها الأجهزة الحالية ببساطة. يعمل الحل الرائد من QEDMA، وهو QESEM، مع الأنظمة ذات الكيوبتات المحدودة اليوم. تعتمد على أسلوبين رئيسيين:
من خلال دمج هذه الأساليب، تمكن QEDMA مطوري التطبيقات الكمّية والخوارزميات من تحقيق مكاسب أداء ذات معنى اليوم، دون الانتظار لاختراقات الأجهزة المستقبلية. إنها خطوة حاسمة نحو التفوق الكمّي. الميزة الكمّية هي النقطة التي يمكن فيها للحاسوب الكمّي تشغيل عملية حسابية بدقة أو تكلفة أو كفاءة أكثر من الحاسوب التقليدي.
تتمثل أهداف QEDMA في تطوير أساليب الجيل التالي التي تجمع بين تخفيف الأخطاء وتصحيح الأخطاء. ستؤدي هذه العملية إلى تقليل متطلبات الكيوبتات بشكل كبير وزيادة تعقيد وحجم الدائرة مع استمرار الصناعة في إجراء تحسينات على تصحيح الأخطاء.
مشاركة IBM في دورة QEDMA من الفئة الأولى بقيمة 26 مليون دولار، بقيادة Glilot Capital Partners، تؤكد التزام الشركة بتسريع مستقبل الكم.
يعكس هذا الاستثمار:
مقاومة الضوضاء ليست مجرد تحد تقني، بل هي عامل تمكين رئيسي لفتح تطبيقات الكم عبر الصناعات.