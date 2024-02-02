تنطوي الاستدامة البيئية على تقليل الانبعاثات وبصمتنا البيئية لحماية النظم البنائية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من أجل الأجيال المستقبلية. وهذا يتعلق بالتحول من الممارسات غير المستدامة إلى بدائل أكثر صداقة للبيئة، مثل اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة.

ما تفعله الشركات: تقوم الشركات بدمج الممارسات المستدامة في نماذج أعمالها، وتنفذ تدابير للحد من استخدام الطاقة واعتماد بدائل الطاقة المتجددة كلما أمكن لمساعدة الجهود المبذولة في سبيل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. كما يمكن للشركات تحسين الخدمات اللوجستية بإعادة تقييم ممارسات سلسلة التوريد؛ مثل زيادة كفاءة النقل والشحن أو التعامل مع الموردين الذين يتبنون الممارسات المستدامة فقط. وتقلل أيضًا من النفايات عن طريق الانتقال من التغليف الذي يُستخدم لمرة واحدة فقط إلى المواد المستدامة والبدائل القابلة للتحلل البيولوجي أو إعادة التدوير، وبالتالي تقليل الحاجة إلى مدافن القمامة.

ما تفعله الدول: تجري دول كثيرة تغييرات تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، وهي معاهدة دولية تاريخية تم التفاوض عليها في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015 (COP21) للحد من تأثير انبعاثات غازات الدفيئة. وهي تشجع على الانتقال من الوقود الأحفوري إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ويستثمرون في البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، وينفذون سياسات لتعزيز كفاءة الطاقة. على سبيل المثال، تستهدف السويد أن تكون خالية من الوقود الأحفوري بحلول عام 2040، بينما في الدنمارك، يتم توليد أكثر من 40% من الكهرباء من توربينات الرياح. كما تعمل الدول والهيئات الدولية على تعزيز مبادرات حماية البيئة الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البنائية.

ما تفعله المجتمعات المحلية: على المستوى الشعبي، يتبنى الأفراد والمجتمعات المحلية ممارسات مثل إعادة التدوير والبستنة الحضرية للحد من تأثيرها على البيئة. كما أنها تدعم مبادرات الطاقة المتجددة وتدعو إلى الحفاظ على البيئة.