ما المقصود بشفافية سلسلة التوريد؟

تساعد الشفافية على مستوى سلسلة التوريد بأكملها الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤولية واتخاذ قرارات تتماشى مع قيمهم وأهدافهم.

بالنسبة إلى المستهلكين، توفر شفافية سلسلة التوريد معلومات ذات صلة بقرارات الشراء والاستهلاك. في استطلاع أجري عام 2022، قال أكثر من نصف المشاركين إن الاستدامة البيئية أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إليهم مما كانت عليه قبل 12 شهرًا، وقال ما يقرب من النصف إنهم دفعوا أكثر مقابل المنتجات التي يُروج لها على أنها مستدامة أو تراعي المسؤولية الاجتماعية. ومع تزايد إقبال المستهلكين على العلامات التجارية التي تلتزم بممارسات مستدامة، توفر الشفافية طريقة لإثبات هذا الالتزام.

أما بالنسبة إلى الشركات، يمكن أن تقدم شفافية سلسلة التوريد العديد من الفوائد. ومع شروع الحكومات في تطبيق لوائح لمعالجة قضايا حقوق الإنسان أو التأثيرات البيئية، تساعد الشفافية الشركات على ضمان امتثالها لتلك اللوائح. كما يمكن أن تقلل من اضطرابات سلسلة التوريد من خلال تحديد الاختناقات وأوجه القصور، ومن خلال تقديم رؤى حول الاضطرابات أو الثغرات المحتملة. ونظرًا إلى أن الشفافية لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين، فإن اعتمادها يمكن أن يعود بفوائد على السمعة، ما يساعد على بناء الثقة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

وأخيرًا، يمكن للشفافية أن تؤدي إلى سلاسل توريد أكثر استدامة. مع تزايد عدد الشركات التي تسعى إلى تنفيذ مبادرات بيئية واجتماعية وحكومية (ESG)، يمكن أن تكون الشفافية أداة مفيدة لتحقيق أهدافها.