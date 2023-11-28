ما المقصود بشفافية سلسلة التوريد؟

تتيح شفافية سلسلة التوريد للشركات والمستهلكين فهم كيفية إنتاج السلع وتوزيعها. ويشمل ذلك معرفة مكان وكيفية تصنيع المنتجات، وممارسات العمل المتبعة، ورحلة المنتجات من المصدر إلى المستهلك وأي تأثيرات بيئية تحدث خلال هذه العملية.
في ظل اقتصاد عالمي متزايد التعقيد، يصبح من الصعب تتبع جميع الخطوات التي تمر بها المنتجات من مرحلة التصنيع إلى أن تصل إلى المستهلك. إن الهدف من شفافية سلسلة التوريد هو إتاحة معلومات على نحو أكبر حول كل جزء من أجزاء العملية، بما يخدم مصالح كل من الشركة المنتجة والمستهلكين الذين يشترون المنتج.
ينطبق مفهوم رؤية سلسلة التوريد، الذي تستطيع فيه الشركات الاطلاع على جميع الأنشطة داخل السلسلة، على القدرة الداخلية على رؤية معلومات سلسلة التوريد في المقام الأول. أما الشفافية فتتجاوز المعرفة الداخلية. لا تقتصر شفافية سلسلة التوريد على تمكن الشركة نفسها من الوصول إلى المعلومات، بل تشمل أيضًا جعلها في متناول الأطراف المعنية الخارجية، بما في ذلك العملاء والمستثمرين والمنظمين.
تساعد الشفافية على مستوى سلسلة التوريد بأكملها الشركات والمستهلكين على التصرف بمسؤولية واتخاذ قرارات تتماشى مع قيمهم وأهدافهم.
بالنسبة إلى المستهلكين، توفر شفافية سلسلة التوريد معلومات ذات صلة بقرارات الشراء والاستهلاك. في استطلاع أجري عام 2022، قال أكثر من نصف المشاركين إن الاستدامة البيئية أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إليهم مما كانت عليه قبل 12 شهرًا، وقال ما يقرب من النصف إنهم دفعوا أكثر مقابل المنتجات التي يُروج لها على أنها مستدامة أو تراعي المسؤولية الاجتماعية. ومع تزايد إقبال المستهلكين على العلامات التجارية التي تلتزم بممارسات مستدامة، توفر الشفافية طريقة لإثبات هذا الالتزام.
أما بالنسبة إلى الشركات، يمكن أن تقدم شفافية سلسلة التوريد العديد من الفوائد. ومع شروع الحكومات في تطبيق لوائح لمعالجة قضايا حقوق الإنسان أو التأثيرات البيئية، تساعد الشفافية الشركات على ضمان امتثالها لتلك اللوائح. كما يمكن أن تقلل من اضطرابات سلسلة التوريد من خلال تحديد الاختناقات وأوجه القصور، ومن خلال تقديم رؤى حول الاضطرابات أو الثغرات المحتملة. ونظرًا إلى أن الشفافية لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين، فإن اعتمادها يمكن أن يعود بفوائد على السمعة، ما يساعد على بناء الثقة وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.
وأخيرًا، يمكن للشفافية أن تؤدي إلى سلاسل توريد أكثر استدامة. مع تزايد عدد الشركات التي تسعى إلى تنفيذ مبادرات بيئية واجتماعية وحكومية (ESG)، يمكن أن تكون الشفافية أداة مفيدة لتحقيق أهدافها.
مع تزايد تعقيد سلاسل التوريد، يمكن للشركات زيادة الشفافية من خلال:
تبدأ الشفافية بفهم كل جزء وكل جهة فاعلة في سلسلة التوريد. يمكن أن يُشكل إعداد خريطة كاملة للمشاركين في سلسلة التوريد، بما في ذلك جميع الموردين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة المشاركين قبل وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، الأساس لأي جهد نحو الشفافية. لا ينبغي أن تغطي هذه الخريطة الموردين المباشرين (المستوى الأول) فحسب، بل يجب أن تغطي أيضًا الموردين غير المباشرين (المستوى الثاني وما بعده) للحصول على صورة كاملة عن مصادر العناصر والمواد الخام. يمكن أن تُسهم المعرفة الكاملة بكل مشارك في إنشاء سلسلة توريد أكثر مرونة برؤية أوضح ومخاطر أقل. يمكن لأنظمة إدارة سلاسل التوريد القادرة على تتبع تعقيدات شبكات سلسلة التوريد الحديثة والمعولمة وإدارتها بدقة أن تساعد على تيسير الشفافية.
إن بناء شراكات قوية مع الموردين ومقدمي الخدمات أمر بالغ الأهمية. قد يتضمن ذلك توضيحًا للتوقعات وزيارات شخصية وتعاونًا لمعالجة أي مشكلات.يساعد العمل مع الموردين عن كثب على ضمان التزامهم بالمعايير الأخلاقية والبيئية. كما يُسهم في منع فجوات المعلومات من تقويض جهود الاستدامة والشفافية. يمكن لعمليات التدقيق المنتظمة، سواء التي تُجرى داخليًا أو عن طريق جهات خارجية، التحقق من ممارساتهم. يمكن أن تشمل عمليات التدقيق هذه فحوصات لمعايير العمل والأثر البيئي ومعدلات الانبعاثات ومراقبة الجودة والجوانب الأخرى ذات الصلة. وقد تكون ضرورية لإدارة المخاطر وتوفر ضمانًا بأن العمليات والأنشطة تسير وفق التوقعات.
تؤدي التكنولوجيا دورًا حاسمًا في إنشاء سلسلة توريد شفافة من خلال توفير أدوات لتتبع المنتجات ومراقبتها من البداية إلى النهاية، بداية من المواد الخام وحتى المنتجات النهائية. تعمل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة، التي تدمج أدوات وتحليلات جديدة في البنية التحتية للتصنيع، على تعزيز الشفافية. تختبر بعض الشركات طرقًا لزيادة الشفافية من خلال استخدام تقنية البلوك تشين، أو سجل رقمي يسجل المعاملات بطريقة آمنة وشفافة. يمكن أن يساعد ذلك على منع الاحتيال وضمان الحصول على المنتجات وإنتاجها بطريقة أخلاقية.
بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض الشركات حساسات وأجهزة إنترنت الأشياء (IOT) لإضافة طبقة من الشفافية والمراقبة الرقمية. تتيح أجهزة التتبع بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعلامات تحديد الهوية بترددات الراديو (RFID) تتبع المواقع في الوقت الفعلي ومراقبة حالة الشحنات، ما يوفر معلومات قيمة حول سلسلة التوريد. يمكن استخدام الأجهزة لمراقبة ظروف المنتجات في أثناء النقل والتخزين، ما يضمن الحفاظ عليها في مستويات درجة الحرارة والرطوبة المناسبة؛ ويمكن أن يساعد هذا التتبع على منع التلف وتقليل النفايات في أثناء وصول المنتجات إلى المستخدمين النهائيين.
يمكن أن تساعد تحليلات البيانات والأدوات المستندة إلى المقاييس على تقييم عمليات سلسلة التوريد وتحديد المناطق التي تفتقر إلى الشفافية. توفر البيانات المجمعة من نقاط مختلفة في سلسلة التوريد رؤى حول الكفاءات التشغيلية والمخاطر المحتملة ومجالات التحسين. تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد مسارات النقل الأكثر كفاءة، وإبراز الاضطرابات أو التناقضات المحتملة والحصول على رؤى حول التأثير البيئي. يمكن أن تساعد البيانات في الوقت الفعلي الشركات على التكيف والاستجابة بسرعة للمشكلات داخل سلسلة التوريد. يمكن لبرج مراقبة سلسلة التوريد ربط العديد من مصادر المعلومات القائمة على البيانات وتحسين الرؤية الشاملة.
تهدف بعض الشركات إلى تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد من خلال تثقيف العاملين في المؤسسة ومقدمي الخدمات بشأن أهمية الشفافية وكيفية تحقيقها. قد تركز برامج التدريب على المصادر الأخلاقية، والامتثال للوائح، والعناية الواجبة، وأفضل الممارسات في إدارة سلسلة التوريد، ويمكن دمجها في مبادرات إدارة الموردين. تسعى بعض الشركات والمتخصصين في سلسلة التوريد إلى الاستفادة من برامج الاعتماد التي تضفي المصداقية والطابع الرسمي على جهود الشفافية.
تعتمد شفافية سلسلة التوريد على توفر المعلومات ليس فقط داخل الشركة، ولكن خارجها كذلك. تستخدم الشركات طرقًا متنوعة لمساعدة المستهلكين وغيرهم من الأطراف المعنية على فهم أجزاء من سلسلة التوريد. على سبيل المثال، يمكن تصميم ملصقات المنتجات وتغليفها لتسليط الضوء على معلومات تتعلق بمصدرها والمواد المستخدمة وعمليات التصنيع. تسمح المواقع الإلكترونية للشركات والمصادر الأخرى على الإنترنت بالإفصاح العلني عن المعلومات المتعلقة بسلسلة التوريد، بما في ذلك ملخصات عمليات التدقيق وأي تقارير عن الاستدامة أو المسؤولية المؤسسية. تستخدم بعض المؤسسات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال التسويق الأخرى لمشاركة التفاصيل والقصص من داخل سلسلة التوريد.
يمكن أن يكون تحقيق الشفافية الكاملة في سلسلة التوريد أمرًا صعبًا. تمتد سلاسل التوريد الحديثة عبر الدول والقارات، وتشمل شبكة واسعة من الأفراد والشركات، وهو مستوى هائل من التعقيد. كما أن اختلاف القوانين والمعايير بين الدول، سواء المتعلقة بالعمل أو الممارسات البيئية أو سلامة المنتجات، يضيف تحديًا آخر. قد يمثل التعامل مع هذه اللوائح المتنوعة وضمان الامتثال على جميع المستويات مهمة شاقة وصعبة.
يتطلب تحقيق الشفافية تكاليف مالية: تتطلب التقنيات الجديدة والتدريب والمراقبة العملية استثمارات مالية قد يصعب على الشركات الصغيرة تحملها. وقد تواجه الشركات أيضًا مقاومة من بعض الموردين الذين يترددون في مشاركة المعلومات لأسباب تتعلق بالخصوصية.
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