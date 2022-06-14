كيفية قياس زمن الانتقال بطريقة صحيحة في سبع دقائق

نادرًا ما يتبع زمن الانتقال توزيع Gaussian أو Poisson العادي. حتى لو كان زمن الانتقال لديك يتبع إحدى هذه التوزيعات، فبسبب الطريقة التي نلاحظ بها زمن الانتقال، فإنه يجعل المتوسطات والوسيطات وحتى الانحرافات المعيارية عديمة الفائدة. على سبيل المثال، إذا كنت تقيس أحمال الصفحات، فقد يكون 99.9999999999% من هذه الأحمال أسوأ من المتوسط لديك. إنه جزء من السبب في أن أخذ عينات عشوائيًا من زمن الانتقال يتسبب في بيانات غير دقيقة—ولكن سنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقًا.

في هذه المرحلة، ربما تسأل نفسك إذا لم نستخدم أي انحراف معياري، فكيف يمكننا وصف أزمنة الانتقال بشكل هادف؟ الإجابة هي أنه يجب أن ننظر إلى النسب المئوية والحد الأقصى. معظم الأشخاص يميلون للتفكير: بالنظر إلى P95 سأتمكن من فهم "الحالة الشائعة". المشكلة في هذه الطريقة هي أن P95 ستخفي كل الأشياء السيئة. كما يقول Gil Tene، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Azul Systems: "إنه "نظام تسويق". شخص ما يتعرض للخداع".

خذ، على سبيل المثال، هذا الرسم البياني:

عندما ترى هذا الرسم البياني، يمكنك أن ترى بوضوح سبب عدم وجود أهمية حقيقية للوسيط والمتوسط—فإنهما لا يظهران منطقة المشكلة. عندما ترى النسبة المئوية 95 ترتفع فجأة إلى اليسار، ستعتقد أنك ترى جوهر المشكلة. بالطبع، هذا ليس صحيحًا. عندما تتحقق من سبب تعرض برنامجك لعطل مؤقت، فإنك لا ترى أسوأ 5% مما حدث. يتطلب الحصول على هذا النوع من الارتفاع أن تكون أعلى 5% من البيانات أسوأ بكثير.

انظر الآن إلى نفس الرسم البياني الذي يوضح أيضًا النسبة المئوية 99.99:

هذا الخط الأحمر هو النسبة المئوية 95، في حين أن الخط الأخضر هو النسبة المئوية 99.99. كما ترى بوضوح، تظهر النسبة المئوية 95 فقط 2 من أصل 22 من مشكلاتك ولماذا يجب عليك إلقاء نظرة على الطيف الكامل لبياناتك.

قد يفكر الكثير من الناس أن آخر 5% من البيانات لا تحمل أهمية كبيرة. بالتأكيد، قد يكون الأمر مجرد إعادة تشغيل لجهاز افتراضي (VM)، أو عطل في نظامك أو شيء من هذا القبيل، ولكن بتجاهلك لذلك، فأنت تقول إنه لا يحدث في حين أنه قد يكون أحد أهم الأشياء التي يجب أن تستهدفها.

يميل Gil Tene إلى أن يدعي الادعاء الجريء بأن "المؤشر الأول الذي يجب ألا تتخلص منه أبدًا هو القيمة القصوى. هذه ليست ضوضاء، هذه هي الإشارة. والباقي مجرد ضوضاء." في حين أن الحد الأقصى هو، في الواقع، إشارة واضحة في النظام على نطاق واسع، فإنه غالبًا ما يكون من غير العملي متابعة الحد الأقصى للحالة فقط. لا يوجد نظام مثالي، وقد تحدث بعض الأعطال أحيانًا. في نظام عملي واسع النطاق، غالبًا ما تكون متابعة الحد الأقصى للحالة فقط طريقة جيدة لإرهاق فريق التطوير الخاص بك.

عند النظر إلى النسبة المئوية 99.99، فإنك ترى ما يحدث للغالبية العظمى من عملائك، وأي طفرات تراها هناك تعرف أنها مشكلات فعلية، في حين أن أي طفرات في الحد الأقصى قد تكون مجرد عطل في نظامك. عندما تركز فرق عمليات التطوير جهودها على هذه العثرات الصغيرة، فإنهم يفعلون ذلك على حساب فرصة كبيرة، حيث لا يمكنهم العمل على المزيد من المشكلات الرئيسية بدلاً من ذلك.

من الجدير بالذكر أنه إذا كانت النسبة المئوية 99.99 والحد الأقصى قريبين جدًا من بعضهما—وكلاهما مرتفعًا—فهذه إشارة واضحة إلى أنها مشكلة يجب أن يعمل فريقك عليها. بهذه الطريقة، يكون Gil محقًا في أن الحد الأقصى هو إشارة واضحة، لكنه مخطئ في أن بقية بياناتك هي مجرد ضوضاء. كما ترى في هذا الرسم البيان، فإن النسبة المئوية 99.99 والحد الأقصى من مثالنا السابق يتطابقان تمامًا. إنها إشارة واضحة إلى أن ما تنظر إليه هو خطأ حقيقي وليس مجرد عطل: