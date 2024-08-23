بموجب قانون FSMA القسم 204(d)، يجب على المؤسسات التي تقوم بتصنيع ومعالجة وتعبئة والاحتفاظ بأي عناصر في قائمة تتبع الأغذية جمع عناصر البيانات الرئيسية (KDE) حول أحداث التتبع المهمة (CTE) والاحتفاظ بها في ما تعرفه إدارة الغذاء والدواء على أنه "مسار المزرعة إلى المائدة". تشمل أحداث التتبع المهمة هذه ما يلي:

الحصاد : عملية إزالة السلع الزراعية الخام (RAC) في مزرعة أو مرفق مماثل حيث يتم زراعتها أو تنميتها أو تحضيرها.





: عملية إزالة السلع الزراعية الخام (RAC) في مزرعة أو مرفق مماثل حيث يتم زراعتها أو تنميتها أو تحضيرها. أول مستلم بري : تعيين مخصص لأول فرد أو كيان يستحوذ على مادة غذائية يتم الحصول عليها مباشرة من سفينة صيد.





: تعيين مخصص لأول فرد أو كيان يستحوذ على مادة غذائية يتم الحصول عليها مباشرة من سفينة صيد. التبريد : أي عملية نشطة لتقليل درجة حرارة السلع الزراعية الخام، بما في ذلك التبريد بالتفريغ أو استخدام الثلج (للمنتجات الغذائية غير البحرية) أو التبريد المائي أو تكييف الهواء التقليدي.





: أي عملية نشطة لتقليل درجة حرارة السلع الزراعية الخام، بما في ذلك التبريد بالتفريغ أو استخدام الثلج (للمنتجات الغذائية غير البحرية) أو التبريد المائي أو تكييف الهواء التقليدي. التعبئة الأولية : بالنسبة إلى الأغذية التي لم يتم الحصول عليها من سفينة صيد، تتم تعبئة السلع الزراعية الخام لأول مرة.





: بالنسبة إلى الأغذية التي لم يتم الحصول عليها من سفينة صيد، تتم تعبئة السلع الزراعية الخام لأول مرة. الشحن : مرحلة توريد تمثل حركة المواد الغذائية "من موقع إلى موقع آخر". يشمل حدث التتبع المهم هذا الشحنات داخل الشركة ولكن ليس المبيعات المباشرة إلى المستهلك أو التبرعات.





: مرحلة توريد تمثل حركة المواد الغذائية "من موقع إلى موقع آخر". يشمل حدث التتبع المهم هذا الشحنات داخل الشركة ولكن ليس المبيعات المباشرة إلى المستهلك أو التبرعات. الاستلام : مرحلة في سلسلة التوريد تشير إلى وصول المادة الغذائية إلى موقع مادي آخر بعد شحنها. يشمل حدث التتبع المهم هذا الشحنات داخل الشركة ولكن ليس المبيعات المباشرة إلى المستهلك أو التبرعات.





: مرحلة في سلسلة التوريد تشير إلى وصول المادة الغذائية إلى موقع مادي آخر بعد شحنها. يشمل حدث التتبع المهم هذا الشحنات داخل الشركة ولكن ليس المبيعات المباشرة إلى المستهلك أو التبرعات. التحول: التصنيع أو المعالجة أو الخلط أو إعادة التعبئة أو إعادة تصنيف المواد الغذائية الجاهزة الموجودة في قائمة تتبع الأغذية.

يجب تخصيص معرّف أو أداة وصف أبجدية رقمية فريدة، يسمى رمز التتبع للدفعة (TLC)، لكل الأغذية في قائمة تتبع الأغذية عندما تتم تعبئتها في البداية كسلع زراعية خام أو يتم استلامها مباشرة من سفينة شحن أو تحويلها إلى غذاء خاضع للوائح تنظيمية. كما يجب تخصيص رمز تتبع للدفعة للأغذية في قائمة تتبع الأغذية التي يتم استلامها من الشركات المعفاة من قواعد FSMA التابعة لإدارة الغذاء والدواء، من قِبل متلقيها من غير المطاعم.

بالنسبة إلى سلسلة بقالة نموذجية مكونة من 15 متجرًا تتلقى ما معدله ثلاث شحنات أسبوعيًا، تقدر الرابطة الوطنية للبقالة أن كل حدث تتبع مهم قد يتطلب 117000 نقطة بيانات سنويًا.

يتطلب القرار النهائي لتتبع الأغذية التابع لإدارة الغذاء والدواء أيضًا من المزارع والمطاعم وضع خطة تتبع. بالنسبة إلى المزارع والمؤسسات الغذائية، يشمل الحد الأدنى من متطلبات معلومات التتبع ما يلي:

وصف لكيفية الاحتفاظ بالسجلات



وصف لكيفية التعرف على الأغذية في قائمة تتبع الأغذية



وصف لكيفية تخصيص رمز تتبع الدفعة



نقطة اتصال معيّنة



خريطة مزرعة لأماكن زراعة الأغذية في قائمة تتبع الأغذية



تعود كل تحديثات التتبع إلى عامين

إضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات بموجب القسم 204(d) من قانون FSMA الاحتفاظ بنسخ ورقية أو إلكترونية أو حقيقية من خطط التتبع والوثائق الأخرى ذات الصلة.

تصدر المزارع والمؤسسات الغذائية هذه السجلات في غضون 24 ساعة من طلب إدارة الغذاء والدواء. وبالمثل، في حال "تفشي وباء أو حالة استدعاء أو أي تهديد آخر للصحة العامة"، يجب على المؤسسات إنتاج جدول بيانات إلكتروني قابل للفرز يحتوي على "معلومات التتبع ذات الصلة" في غضون 24 ساعة من الطلب.

على موقعها الإلكتروني، تقدم إدارة الغذاء والدواء إرشادات شاملة توضح بالتفصيل كيف يمكن للمؤسسات الوفاء بقرارات تتبع الأغذية وغيرها من متطلبات حفظ السجلات بموجب القرار 204(d) من FSMA. تقدم الوكالة أيضًا جدول بيانات إلكترونيًا قابلاً للتنزيل يمكن أن يساعد المؤسسات على تطوير أنظمة تتبع متوافقة.