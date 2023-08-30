دقة البيانات مقابل سلامة البيانات: أوجه التشابه والاختلاف

سلامة البيانات هي صيانة وضمان اتساق البيانات ودقتها وموثوقيتها طوال دورة حياتها. يضمن ذلك بقاء البيانات دون تغيير أو تضرّر عن حالتها الأصلية عند إنشائها أو نقلها أو تخزينها. تُعَد سلامة البيانات أمرًا بالغ الأهمية كي تثق المؤسسات بالبيانات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات، وللامتثال للمتطلبات التنظيمية.هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثِّر في سلامة البيانات، بما في ذلك الخطأ البشري وفشل النظام والتلاعب المتعمَّد. للحفاظ على سلامة البيانات، تطبِّق المؤسسات عمليات وضوابط مختلفة، مثل التحقق من صحة البيانات وضوابط الوصول والنسخ الاحتياطي وعمليات التدقيق.

تساعد عمليات التحقق من صحة البيانات على تحديد الأخطاء والتناقضات في البيانات، بينما تمنع ضوابط الوصول المستخدمين غير المصرح لهم من الوصول إلى البيانات أو تعديلها. تضمن النسخ الاحتياطية إمكانية استعادة البيانات في حالة فقدان البيانات أو تلفها، وتساعد عمليات التدقيق على التحقق من الحفاظ على سلامة البيانات طوال دورة حياتها.

غالبًا ما يتم تحقيق سلامة البيانات من خلال استخدام تقنيات كشف الأخطاء وتصحيحها، مثل مجموعات التحقق، وعمليات فحص التكرار الدورية، والتوقيعات الرقمية. تساعد هذه التقنيات على تحديد وتصحيح الأخطاء التي قد تكون حدثت أثناء نقل البيانات أو تخزينها.

