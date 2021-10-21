تزويد الصناعات المالية بعمليات الدفع مفتوح المصدر عبر الحدود

إن الخدمات المالية والمدفوعات وتبسيط العمليات غير الفعالة جزء من هويتنا. لذا، ليس من الغريب أن زميلي والمساهم في هذا المقال، Nitin Gaur وفريقه، قد تعاملوا مع ما لم يكن في الحسبان قبل أربع سنوات من خلال بناء شبكة دفع عالمية تتعامل مع التحويلات والمدفوعات بين البنوك.



وكما لو أن هذا لم يكن تحديًا كافيًا، فقد صممه الفريق أيضًا لتلبية مختلف المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال مع عمليات دفع فائقة الإمكانات، بهدف تحدي جميع المعتقدات التقليدية لتصبح أكثر انفتاحًا وشفافية.

أجبرت الجائحة العديد من الشركات والصناعات على إعادة تقييم إستراتيجياتها وعملائها وفرقها. ولم تكن شبكة الدفع عبر الحدود، المعروفة أيضًا باسم IBM World Wire، مختلفة. لقد درسنا المشهد القائم والأولويات الإستراتيجية عن كثب لتفعيل شبكة الدفع والترخيص. لذا، في أواخر عام 2020، حوّلنا تركيزنا من إدارة الشبكة إلى الاستفادة من الدروس المستفادة وتطبيقها على عملائنا كمسرّعات خدمة لعملائنا من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.

وبهذا، نحن متحمسون للإعلان أنه مؤخرًا (بعد التعامل مع الكثير من الإجراءات البيروقراطية)، نشرنا الرمز البرمجي لشبكة IBM World Wire كمصدر مفتوح! نحن ملتزمون بدعم مجتمع المصدر المفتوح وتسريع تقدم عملائنا بما تعلمناه. يمكنك العثور على الرمز هنا.