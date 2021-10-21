تزويد الصناعات المالية بعمليات الدفع مفتوح المصدر عبر الحدود

إن الخدمات المالية والمدفوعات وتبسيط العمليات غير الفعالة جزء من هويتنا. لذا، ليس من الغريب أن زميلي والمساهم في هذا المقال، Nitin Gaur وفريقه، قد تعاملوا مع ما لم يكن في الحسبان قبل أربع سنوات من خلال بناء شبكة دفع عالمية تتعامل مع التحويلات والمدفوعات بين البنوك.
وكما لو أن هذا لم يكن تحديًا كافيًا، فقد صممه الفريق أيضًا لتلبية مختلف المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال مع عمليات دفع فائقة الإمكانات، بهدف تحدي جميع المعتقدات التقليدية لتصبح أكثر انفتاحًا وشفافية.
أجبرت الجائحة العديد من الشركات والصناعات على إعادة تقييم إستراتيجياتها وعملائها وفرقها. ولم تكن شبكة الدفع عبر الحدود، المعروفة أيضًا باسم IBM World Wire، مختلفة. لقد درسنا المشهد القائم والأولويات الإستراتيجية عن كثب لتفعيل شبكة الدفع والترخيص. لذا، في أواخر عام 2020، حوّلنا تركيزنا من إدارة الشبكة إلى الاستفادة من الدروس المستفادة وتطبيقها على عملائنا كمسرّعات خدمة لعملائنا من المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
وبهذا، نحن متحمسون للإعلان أنه مؤخرًا (بعد التعامل مع الكثير من الإجراءات البيروقراطية)، نشرنا الرمز البرمجي لشبكة IBM World Wire كمصدر مفتوح! نحن ملتزمون بدعم مجتمع المصدر المفتوح وتسريع تقدم عملائنا بما تعلمناه. يمكنك العثور على الرمز هنا.
هذه شبكة متطورة للمدفوعات عبر الحدود، تستخدم سلسلة الكتل المدعومة بـ Stellar. تتمثل القيمة الأساسية لهذه الشبكة في معالجة التكاليف والصعوبات في مجال المدفوعات عبر الحدود.
باعتبارها وسيلة دفع بديلة، فهي تهدف إلى تقليل التكلفة والتغلب على الصعوبات وتأكيد الكفاءة في التسوية. بدءًا من شركات تحويل الأموال (MTOs)، تهدف هذه الشبكة إلى التوسع في مسارات المدفوعات الأخرى بما في ذلك المدفوعات بين الشركات والبنوك ومدفوعات الشركات.
لقد صممنا شبكة IBM World Wire الأصلية لتقليل التكلفة والتغلب على الصعوبات في عمليات الدفع عبر الحدود. ونحن سعداء بمشاركتها مع مجتمع المصدر المفتوح. فيما يلي نظرة سريعة عليها:
هذه الشبكة هي منتج لواجهة برمجة تطبيقات (API) مخصص للمدفوعات يهدف إلى دعم خدمات تحويل الأموال للمؤسسات المالية. تستخدم هذه الخدمات البرمجية شبكة سلسلة الكتل وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). تعمل IBM كمشغل للشبكة وتستضيف عقد المصادقة. تعالج المعاملات بين المشاركين وفقًا لخوارزمية الإجماع التي تحددها شبكة سلسلة الكتل.
بصفتها مشغلة الشبكة، أنشأت IBM حسابات شبكية بأسماء المشاركين وتحت سيطرة المشاركين، بما في ذلك تبادل الأموال وتحويلات القيمة. هذه الحسابات مخصصة للاستخدام بالتزامن مع خدمات IBM البرمجية فقط. يتواصل المشاركون مع بعضهم ويتبادلون المعلومات، عن طريق شبكة سلسلة الكتل، من خلال استخدامهم للشبكة لتحويل القيمة فيما بينهم.
يمكن للمشاركين تسوية المعاملات إما مباشرة بينهم خارج الشبكة عبر التزام رقمي، أو عبر الشبكة من خلال نقل العملات الافتراضية أو الأصول الرقمية الأخرى بين حساباتهم عبر إدخالات الدفتر التي تحتفظ بها شبكة سلسلة الكتل.
تعاون مع IBM اليوم لاستخدام هذه القدرة وتطوير عملياتك وخدماتك التجارية.
يمكن أن تساعدك خدمات IBM Blockchain على تحويل أفكارك إلى واقع. استكشِف استخدام سلسلة الكتل والأصول الرقمية في عملك.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استمع مباشرةً إلى خبراء IBM وهم يشرحون لك كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الميزة التنافسية لمؤسستك.
اكتشف كيف تمكَّن المسؤولون التنفيذيون في قطاع الخدمات المصرفية من تقييم وإدارة المخاطر المصاحبة للتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
أطلق العنان للأداء المالي مع خدمات الاستشارات المالية الشاملة من IBM.
يُعَد IBM Apptio مجموعة من منتجات البرامج كخدمة (SaaS) لتحليل وإدارة تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في البيئات المحلية، وخدمات السحابة العامة، وتطوير البرمجيات.
تحسين التخطيط المالي وإعداد الميزانية والتنبؤ واتخاذ قرارات قائمة على البيانات عبر مؤسستك بأكملها باستخدام IBM Planning Analytics.