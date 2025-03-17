ما الانطباع العام حول "برمجة Vibe"؟

بينما يلمح Sam Altman، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى مهارات الكتابة الإبداعية المحتملة لأحد نماذج OpenAI القادمة، فإن العديد من المطورين ومهندسي البرمجيات يتبنون شيئًا يُسمى "برمجة Vibe". هذا التعبير عمره ستة أسابيع فقط، لكنه لا يزال يثير الجدل على Reddit وقنوات Slack المختلفة، بما في ذلك هنا في IBM.

ببساطة، "برمجة Vibe" هو مصطلح استخدمه مؤخرًا Andrej Karpathy، الشريك المؤسس لـ OpenAI والمدير الأقدم السابق للذكاء الاصطناعي في Tesla، لوصف مدى جودة نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في التفكير والبرمجة. (فكّر في: Claude’s Sonnet، أو محرر كود الذكاء الاصطناعي Cursor). والآن، قام بالكتابة على X، بأنه يمكن للمطورين "الاستسلام للأجواء، واحتضان التجارب، ونسيان أن الكود موجود حتى". كما قالت Ars Technica: "بدلاً من أن تكون البرمجة حول التحكم والدقة، فإن "برمجة Vibe" تدور كليًا حول الاستسلام للتدفق".

يقول Joshua Noble، استراتيجي تقني في IBM، إنه يعتقد أن "برمجة Vibe" بدأت كمزحة. لكن هذا التعبير استمر، حيث أنشأ الحاضن Y Combinator حتى فيديو توضيحي مدته 30 دقيقة بعنوان “Vibe Coding Is the Future” (أي، برمجة “Vibe هي المستقبل”.

قد تكون "برمجة Vibe" هي المستقبل، لكنها لا تزال غير مكتملة اليوم. يقول Noble: "أعتقد أنها أشبه بالقول: إذا نفدت منك الأفكار، أو شعرت بالكسل، فدع CoPilot يقوم بالعمل نيابة عنك قليلاً وشاهد إلى أين يقودك ذلك". "أنا فقط أرى شيئاً، وأطلب شيئاً، وأنفّذ شيئاً، وأنسخ وألصق شيئاً، وعادة ما ينجح الأمر".

يتفق Ash Minhas، مدير المحتوى التقني في IBM: "برمجة Vibe موجودة"، كما يقول. "يبدو الأمر كما لو كان بإمكانك أخذ إلهام وتحويله إلى شيء ملموس". يقول مينهاس، موضحًا وجهة نظره، إنه توصل هو وشقيقه إلى مُوجّه لإنشاء تطبيق يساعد المستخدمين في العثور على رقم FIRE (الاستقلال المالي، التقاعد المبكر) الخاص بهم. وأضاف قائلاً: "إذا كانت لديك مهارات تقنية، فهذا شيء رائع".