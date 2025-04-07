مجهر Anthropic يفتح الصندوق الأسود للذكاء الاصطناعي

لا يكتب نموذج الذكاء الاصطناعي Claude من Anthropic الشعر فحسب، بل يفكر مسبقًا ليجعل الأبيات متوافقة في القافية. ولا يكتفي بالإجابة عن الأسئلة، بل يُوازن بين المعاني عبر اللغات، ويُكوِّن مفاهيم داخلية، وأحيانًا يتظاهر بمنطق غير منطقه لمجاراة المستخدم. وللمرة الأولى، يتمكن الباحثون من مراقبة هذه العمليات وهي تحدث في الوقت الفعلي.

في دراسة جديدة، كشف الباحثون في Anthropic طبقات النموذج اللغوي Claude باستخدام مجموعة جديدة من أدوات التفسير، أي الأدوات التي تساعد في تفسير كيفية اتخاذ نماذج الذكاء الاصطناعي لقراراتها وسبب اتخاذها. وتكشف النتائج التي توصلوا إليها عن نظام يتعامل مع مهام التفكير المعقدة بطرق تشبه الإدراك البشري، مع التخطيط الداخلي والتجريد المفاهيمي والتحيز المعرفي العرضي. وقد لاقت هذه النتائج، التي تدفع حدود الشفافية في تطوير الذكاء الاصطناعي، صدًى لدى فِرَق العمل في IBM، حيث يُجري الباحثون أعمال تفسير على نماذج IBM. بالنسبة لكلتا الشركتين، فإن هذه الإنجازات هي أكثر من مجرد فضول علمي، فهي خطوة بالغة الأهمية نحو بناء نماذج يمكن فهمها والثقة بها وتحسينها.

تقول كوثر المغراوي، عالِمة أبحاث رئيسية في IBM، في مقابلة مع IBM Think: "إن ما تقوم به شركة Anthropic مثير للإعجاب بالفعل. لقد بدأوا يُظهرون أن النماذج تطوّر بِنى داخلية للتفكير تشبه إلى حد كبير الذاكرة الترابطية. وقد لاحظنا سلوكًا مشابهًا في نماذجنا نحن أيضًا."