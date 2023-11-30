كيفية بناء الاستراتيجية الناجحة لاستقطاب المواهب

مرشح لوظيفة يُجري مقابلة مع مدير الموارد البشرية

يعتمد نجاح أي مجموعة على قدرتها على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها. ويشير استقطاب المواهب إلى الاستراتيجية والعملية المستمرة التي تستخدمها المجموعة وقسم الموارد البشرية لإيجاد وجذب وتقييم وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين الجدد المؤهلين ذوي الكفاءة العالية التي تحتاجهم للنمو.

أصبحت الاستراتيجية المصممة جيدًا لاكتساب المواهب عنصرًا حساسًا للمؤسسات التي تسعى إلى تأمين ميزة تنافسية. وبعيداً عن مجرد ملء الوظائف الشاغرة، فإن الاستراتيجية الشاملة لاكتساب المواهب تشمل نهجاً شاملاً لإدارة المواهب، بدءاً من تحديد الاحتياجات التنظيمية إلى تعزيز العلاقات مع المرشحين المحتملين.

من خلال إدراك أهمية اتباع نهج استراتيجي واستباقي لاكتساب المواهب، يمكن للشركات أن تضع نفسها في مكانة مرموقة كجهة عمل مفضلة. يمكن لهذا النهج أن يعزز ثقافة لا تجذب المرشحين المناسبين فحسب، بل تزرع أيضاً النجاح والاستدامة على المدى الطويل.

ما استراتيجية استقطاب المواهب؟

إن اكتساب المواهب هو خطة استراتيجية شاملة تقوم المؤسسة بتطويرها لتحسين عملية اكتساب المواهب، أي تحديد المواهب المناسبة وجذبها والاحتفاظ بها. يتضمن سلسلة من العمليات والمبادرات المترابطة المصممة لمواءمة احتياجات المواهب في المؤسسة مع أهدافها التجارية. وتحدد الاستراتيجية أساليب وعمليات البحث عن المرشحين وفرزهم واختيارهم، مع التركيز أيضاً على الاحتفاظ بالموظفين وتطويرهم على المدى الطويل.

تتضمن استراتيجية اكتساب المواهب استخدام طرق وتقنيات وممارسات توظيف متنوعة. فهي تُمكِّن أخصائيي الموارد البشرية والمؤسسة من بناء علامة تجارية قوية لصاحب العمل، وخلق تجربة إيجابية للمرشحين، وتعزيز قوة عاملة فعالة ومتنوعة وشاملة. تتكيف استراتيجية اكتساب المواهب الفعالة باستمرار مع التغيرات في اتجاهات الصناعة وتفضيلات المرشحين. وتضمن أن تظل جهود المؤسسة في اكتساب المواهب تنافسية ومرنة.

خطوات بناء استراتيجية ناجحة لاكتساب المواهب

تتضمن الاستراتيجية الفعالة لاستقطاب المواهب عناصر مصممة لجذب وتقييم وتحديد والاحتفاظ بأفضل المواهب لتلبية احتياجات المجموعة الحالية والمستقبلية للتوظيف. ويجب أن يتضمن إنشاء الإستراتيجية الناجحة هذه الخطوات:

تطوير علامة تجارية قوية لصاحب العمل

يمكن للعلامة التجارية الجذابة لصاحب العمل أن تميز المجموعة، مما يجعلها وجهة جذابة للمهنيين المهرة. ويمكن اتخاذ العديد من الخطوات لبناء وتعزيز العلامة التجارية لصاحب العمل، بما في ذلك:

  • حدد عرض قيمة صاحب العمل (EVP): عبّر بوضوح عما يميز الشركة كصاحب عمل، وما الذي تمثله ونوع بيئة العمل التي تقدمها. قم بتسليط الضوء على الفوائد والفرص والثقافة الفريدة.
  • قم بإنشاء صفحة وظائف مقنعة: قم بإنشاء صفحة وظائف منظمة وغنية بالمعلومات على موقع الويب الخاص بالشركة. وأيضًا، صف عملية التطبيق. واستخدم محتوى جذاب، صورًا وفيديوهات لتعريف بيئة العمل.
  • اجمع وشارك قصص النجاح: دع الموظفين يصفون تجاربهم في العمل في الشركة، بما في ذلك النمو المهني، والتوازن بين العمل والحياة، وثقافة الشركة.
  • استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: قم بالترويج لعلامة صاحب العمل التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة أخبار الشركة وقصص الموظفين ورؤى الصناعات. وتفاعل مع المرشحين المحتملين وشجع الشعور بالانتماء للمجتمع.
  • تقديم تعويضات وفوائد تنافسية: قم بتلبية أو تجاوز المعايير الصناعية لحزم الأجور والخدمات وإبلاغ هذه العروض بوضوح إلى المرشحين المحتملين.
  • تعزيز مشاركة الموظفين ونموهم: إنشاء بيئة عمل داعمة تشجع مشاركة الموظفين والتطوير المهني والتقدم الوظيفي.
  • بدء تعزيز ولاء الموظفين كمناصرين: شجع الموظفين على أن يصبحوا مناصرين للعلامة التجارية. زوّدهم بالأدوات اللازمة لمشاركة تجاربهم الإيجابية على حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكاتهم المهنية.
  • تعزيز التنوع والشمول: وسع مجموعة المرشحين المتميزين من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي تظهر التزام المؤسسة بخلق بيئة مكان عمل متنوعة وشاملة.
  • توفير تجربة إيجابية للمرشحين: قم بتبسيط عملية التوظيف لضمان تجربة سلسة وإيجابية لجميع المرشحين. وتواصل بشفافية.
  • تسليط الضوء على التوازن بين العمل والحياة: اعرض أي ترتيبات عمل مرنة أو برامج صحية أو مبادرات أخرى تعطي الأولوية لسلامة الموظفين وسعادتهم.
  • حضور فعاليات المجال: المشاركة في المؤتمرات، والندوات عبر الإنترنت، ومشاركات التحدث، ومسابقات الجوائز وغيرها من الفعاليات لإثبات الوجود والتفاعل مع المرشحين المحتملين.
  • مراقبة التقييمات عبر الإنترنت: الرد على التقييمات، سواء كانت إيجابية أو سلبية، لإظهار الالتزام بالتحسين ومعالجة المخاوف.
  • قياس التأثير: استخدم التحليلات والمقاييس لتقييم فعالية جهود العلامة التجارية. راقب زيارات الموقع الإلكتروني ومعدلات تقديم طلبات التوظيف وإحالات الموظفين لقياس مدى نجاحهم.
  • طلب التعليقات والاستمرار في التطوير: يمكن أن تساهم تجربة المرشح الإيجابية في علامة تجارية إيجابية لصاحب العمل. واجمع تعليقات من المرشحين الذين يخضعون لعملية التوظيف.

تقييم الاحتياجات الحالية والمستقبلية

قم بإجراء التقييم الشامل للمواهب الحالية والمستقبلية التي تحتاجها المؤسسة لتحقيق أهدافها التجارية.

  • إجراء تحليل تنظيمي: تحديد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى مواهب جديدة لدعم أهداف العمل الحالية والمتوقعة للشركة وخطط النمو.
  • تحديد الاحتياجات من المواهب على المدى القصير والطويل: قم بالتمييز بين احتياجات التوظيف الفورية والمتطلبات المستقبلية. وحدد أولويات الأدوار التي تتطلب اهتمامًا فوريًا.
  • تطوير ملفات تعريف المرشحين: أنشئ شخصيات للمرشحين المثاليين واكتب أوصافًا وظيفية مفصلة لكل دور بناءً على المهارات والمؤهلات اللازمة للنجاح.
  • تقييم المواهب الداخلية: شجّع على الاحتفاظ بالموظفين من خلال تحديد المرشحين الداخليين المناسبين للمناصب الشاغرة وتقييم الموظفين الحاليين لتحديد ما إذا كان يمكن تحسين مهاراتهم أو إعادة تعيينهم لأداء الأدوار القادمة.

استخدام المصادر المستهدفة

يمكن لمجموعة متنوعة من قنوات المصادر الاتصال بفعالية مع مجموعة أوسع من المرشحين المحتملين. تشمل قنوات المصادر الرئيسية ما يلي:

  • موقع الشركة: حافظ على صفحة محدثة عن الوظائف على موقع الشركة توفر معلومات شاملة عن المؤسسة، وفرص العمل، والمتطلبات.
  • لوحات الوظائف: انشر فرص العمل على لوحات الوظائف الشهيرة والمواقع الإلكترونية للوظائف مثل Indeed وLinkedIn وGlassdoor وMonster للوصول إلى الباحثين عن العمل النشطين.
  • وكالات التوظيف: تعاون مع وكالات التوظيف الموثوقة وشركات التوظيف المتخصصة في نفس الصناعة للحصول على الوصول إلى مجموعة المواهب والخبرات التي لديها.
  • منصات التواصل الاجتماعي: استخدم LinkedIn وFacebook وTwitter وInstagram وTikTok للترويج لفرص العمل ومشاركة ثقافة الشركة والتواصل مع المرشحين المحتملين.
  • إحالات الموظفين: شجع الموظفين الحاليين على إحالة المرشحين المحتملين من شبكاتهم المهنية. تنفيذ برنامج إحالة الموظفين لتحفيز الموظفين على التوصية بالمرشحين المؤهلين.
  • فعاليات التواصل: احضر فعاليات التواصل الخاصة بالصناعة ومعارض الوظائف لإقامة علاقات مع المرشحين المحتملين وبناء علاقات داخل الصناعة.
  • النقابات المهنية: تواصل مع النقابات والمجموعات المهنية ذات الصلة للوصول إلى المرشحين الذين يشاركون بنشاط في المجال نفسه.
  • شبكات خريجي الموظفين: إعادة التواصل مع الموظفين السابقين الذين قد يكونون مهتمين بالعودة أو إحالة مرشحين مؤهلين آخرين.
  • المنتديات والمجتمعات عبر الإنترنت: شارك في المجتمعات عبر الإنترنت والمجموعات المتخصصة في الصناعات حيث يناقش المحترفون الموضوعات ذات الصلة ويثيرون الوعي حول فرص العمل.
  • سوق المواهب: استكشف السوق الإلكتروني للمواهب ومنصات المحترفين المستقلين للتواصل مع المحترفين المستقلين والمقاولين المستقلين من أجل الحصول على فرص شاغرة قصيرة الأجل أو أدوار مشاريع خاصة.
  • التواصل المباشر: تواصل مع المرشحين المحتملين من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل على منصات التواصل المهني أو المكالمات الهاتفية للتعريف بالشركة ومناقشة الفرص ذات الصلة. 

إنشاء عملية فحص فعالة

يمكن أن يساعد تنفيذ عملية فحص منظمة وشاملة في تقييم مجموعات مهارات المرشحين ومؤهلاتهم ومدى تناسبهم الثقافي. لتطوير عملية فحص فعالة:

  • مراجعة السير الذاتية وخطابات التقديم: قيم مؤهلاتهم، وخبراتهم ذات الصلة، وتوافقهم مع متطلبات الوظيفة. ابحث عن الإنجازات الرئيسية والمهارات والتقدم الوظيفي الذي يتناسب مع المنصب.
  • إجراء فحوصات هاتفية: تقييم مهارات التواصل لدى المرشحين وسلوكهم المهني ومدى ملاءمتهم للوظيفة بشكل عام.
  • إدارة تقييمات المهارات: قم بإدارة الاختبارات أو المهام لتقييم المهارات الفنية للمرشحين وقدرتهم على حل المشكلات والكفاءات المرتبطة بالوظيفة.
  • إجراء مقابلات متعددة أو مقابلات جماعية: اجمع وجهات نظر متنوعة حول مدى ملاءمة كل مرشح للمنصب من خلال ترتيب مقابلات منفصلة أو مقابلات جماعية مع الأطراف المعنيين الرئيسيين.
  • تضمين المقابلات السلوكية: استخدم المقابلات السلوكية لفهم السلوك السابق للمرشحين وتقييم كيفية استجابتهم لمواقف محددة في مكان العمل.
  • تقييم الملاءمة الثقافية: أثناء عملية إجراء المقابلة، قم بتقييم مدى توافق المرشحين مع ثقافة الشركة وقيمها. اطرح أسئلة تقيم أسلوب العمل وبيئة العمل المفضلة لديهم.
  • تحقق من المراجع: تواصل مع المراجع المقدمة للتحقق من دقة تاريخ عمل المرشحين ومهاراتهم وإنجازاتهم.
  • إجراء عمليات التحقق من الخلفية: بما في ذلك التحقق من التوظيف والتحقق من التعليم والتحقق من السجل الجنائي. ويضمن هذا التحقق من مؤهلات المرشحين استيفاءهم للمتطلبات الضرورية.
  • تقييم المهارات الشخصية: قيم المهارات الشخصية للمرشحين، مثل التواصل، والعمل الجماعي، والقدرة على التكيف، وإمكانات القيادة، خلال عملية المقابلة.

تحسين تجربة المرشح

وفيما يلي بعض الطرق الفعالة لتحسين تجربة المرشح:

  • توفير تواصل واضح: تأكد من إطلاع المرشحين على الخطوات التالية والجدول الزمني المتوقع طوال عملية التوظيف.
  • تبسيط عملية تقديم الطلبات: تقليل عدد الخطوات المطلوبة وتحسين منصة تقديم الطلبات لتكون سهلة الاستخدام.
  • إنشاء أوصاف وظيفية شفافة: قم بتضمين مسؤوليات الدور والمؤهلات والتوقعات وتوفير رؤى حول ثقافة الشركة وقيمها.
  • إجراء مقابلات جذابة ومحترمة: تأكد من أن المقابلات منظمة بشكل جيد ومحترمة وجذابة، مع طرح الأسئلة ذات الصلة مع المحاورين.
  • إضفاء الطابع الشخصي على مشاركة المرشحين: خصص تفاعلات المرشحين لإنشاء تجربة مخصصة وذات مغزى.
  • تقديم تعليقات بناءة: قم بتقديم رؤى محددة حول نقاط قوتهم ومجالات تطورهم لمساعدتهم على فهم كيفية التحسن والنمو مهنيًا.
  • ضمان اتساق العلامة التجارية لصاحب العمل: تأكد من أن خبرة المرشح تتماشى مع العلامة التجارية لصاحب العمل. حافظ على الاتساق في الرسائل وأسلوب التواصل والمشاركة العامة للمرشحين.
  • توفير دعم سريع الاستجابة وسهل الوصول إليه: اجعل من السهل على المرشحين الاتصال بفريق التوظيف أو أخصائيي التوظيف للحصول على التوجيه والدعم.
  • المتابعة: التعبير عن التقدير وتقديم خاتمة بشأن حالة الطلب سواءً تم اختيارهم أم لا. شجعهم على البقاء على اتصال مع الشركة للحصول على الفرص المستقبلية.
  • جمع التعليقات: نفذ استطلاعات رضا لجمع التعليقات حول عملية التوظيف بشكل عام. واستخدم هذه التعليقات لتحديد مجالات التحسين في تجربة المرشح.

استخدام البيانات والتحليلات

من خلال استخدام رؤى قائمة على البيانات، يمكن للمجموعات اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين عمليات التوظيف، وتحسين جودة التوظيف بشكل عام. إليك عدة طرق يمكن من خلالها استخدام البيانات والتحليلات في استراتيجية اكتساب المواهب:

  • توقع الطلب على المواهب: تحليل البيانات التاريخية واتجاهات سوق العمل للتنبؤ باحتياجاتك من المواهب في المستقبل. ويساعد ذلك على توقع احتياجات التوظيف والحصول على أفضل المرشحين بشكل استباقي وجذبهم مسبقًا.
  • تحليل أداء قنوات التوظيف: تابع وادرس أداء قنوات التوظيف المختلفة مثل لوحات الوظائف، ووسائل التواصل الاجتماعي، ووكالات التوظيف.
  • تقييم رحلة المرشح: تحديد الاختناقات المحتملة أو مجالات التقييم المحتملة في كل مرحلة من مراحل عملية التوظيف. يساعد هذا على إنشاء تجربة أكثر سلاسة وكفاءة.
  • تطبيق وتوظيف المقاييس: استخدم المقاييس مثل نسبة إكمال الطلبات، ومدة التوظيف، وتكلفة التوظيف لكل موظف، وجودة التوظيف لقياس فعالية استراتيجية التوظيف.
  • تقييم المرشحين واختيارهم: قم بتنفيذ أدوات وتقنيات تقييم القائمة على البيانات لتقييم المرشحين بشكل موضوعي على أساس المهارات والكفاءات والملاءمة الثقافية.
  • تحليل تصور العلامة التجارية لصاحب العمل: مراقبة وتحليل التقييمات عبر الإنترنت والإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات المرشحين لقياس مدى الصورة الذهنية للعلامة التجارية لصاحب العمل.
  • التنوع والشمول: قم بتحليل البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية للمرشحين ونتائج التوظيف والاحتفاظ بالموظفين لتحديد الفرص المتاحة لتعزيز بيئة أكثر شمولاً.
  • تحليل عائد الاستثمار (ROI): قم بتقييم عائد الاستثمار لمبادرات واستراتيجيات التوظيف المختلفة لتقييم فعاليتها في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. وحلِّل التكاليف والفوائد المرتبطة بكل منها.
  • تحليلات تنبؤية لإدارة المواهب: استخدم التحليلات التنبؤية لتحديد المرشحين المحتملين ذوي الأداء العالي والتنبؤ بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين وتطوير إستراتيجيات إدارة المواهب.

استخدام التقنيات المفيدة

يمكن للتقنية أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز جوانب مختلفة من استراتيجية اكتساب المواهب. ويمكن أن تمكن المجموعات من تبسيط عمليات التوظيف، وتحسين تجربة المرشحين، واتخاذ قرارات توظيف قائمة على البيانات. وفيما يلي عدة طرق يمكن من خلالها استخدام التقنية كجزء من الإستراتيجية الشاملة لاكتساب المواهب:

  • أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS): يمكن أن يساعد تطبيق أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) في أتمتة وتبسيط عملية التوظيف، بدءاً من إعلانات الوظائف الشاغرة إلى إدارة طلبات المرشحين. تتيح منصات أنظمة تتبع مقدمي الطلبات (ATS) لمسؤولي التوظيف تتبع تقدم المرشحين، وجدولة المقابلات، والتواصل مع المتقدمين بكفاءة، ما يخلق عملية توظيف أكثر تنظيمًا وكفاءة.
  • البحث والفحص المدعوم بالذكاء الاصطناعي: يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تحليل السير الذاتية، وتقييم ملاءمة المرشحين، وحتى إجراء الفحوصات الأولية، مما يسمح لجهات التوظيف بتحديد أفضل المواهب بشكل أكثر فعالية.
  • المقابلات عبر الفيديو: وفر الوقت والموارد واحصل على فهم أكثر شمولاً لمهارات التواصل وسلوك المرشحين من خلال استخدام منصات المقابلات عبر الفيديو.
  • برنامج إحالة الموظفين: تمكين الموظفين من إحالة المرشحين المحتملين وتتبع حالة إحالاتهم. يمكن لهذه التقنية تبسيط عملية إحالة الموظفين.
  • الفعاليات والمعارض المهنية الافتراضية: استضف معارض وفعاليات مهنية افتراضية باستخدام المنصات عبر الإنترنت للتواصل مع مجموعة أوسع من المرشحين وتقديم العلامة الجارية لصاحب العمل.
  • أدوات تحليل البيانات وإعداد التقارير: يمكن أن تساعد الرؤى القائمة على البيانات مسؤولي التوظيف على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحديد الاختناقات في عملية التوظيف وتحسين استراتيجيات التوظيف.
  • تطبيقات التوظيف على الهواتف المحمولة: طور تطبيقات ومنصات توظيف على الهواتف المحمولة تتيح للمرشحين التقديم للوظائف بسهولة، وإرسال السير الذاتية، والتفاعل مع مسؤولي التوظيف.
  • أنظمة إدارة علاقات المرشحين (CRM): تساعد أنظمة إدارة علاقات المرشحين (CRM) المسؤولين عن التوظيف على الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمرشحين المحتملين، وتعزيز العلاقات بمرور الوقت وتوفير تجربة شخصية وجذابة لكل مرشح.

دمج التنوع والشمولية

إن دمج مبادرات التنوع والشمول في التوظيف يمكن أن يؤدي إلى فوائد عديدة: تعزيز الابتكار، ورفع معنويات الموظفين، وبناء علامة تجارية إيجابية لصاحب العمل. وفيما يلي المزيد من الأسباب التي تجعل التنوع والشمول ضروريين لاستراتيجية استقطاب المواهب:

  • تعزيز الإبداع والابتكار: تجمع القوى العاملة المتنوعة أفراداً ذوي وجهات نظر وتجارب وخلفيات فريدة. هذا التنوع يعزز الابتكار والإبداع والأفكار الجديدة.
  • تحسين الأداء: غالبًا ما يشهد مكان العمل الشامل الذي يقدر التنوع تجربة محسّنة في معنويات الموظفين وتفاعلهم ورضاهم الوظيفي بشكل عام.
  • مجموعة أوسع من المواهب: يؤدي الالتزام بالتنوع والشمول في عملية اكتساب المواهب إلى توسيع مجموعة المرشحين، مما يسمح للمؤسسات بجذب مجموعة من أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
  • فهم أفضل لاحتياجات العملاء: يمكن للموظفين من خلفيات مختلفة أن يمكّنوا المجموعات من تطوير منتجات وخدمات تلبي متطلبات السوق المتنوعة بشكل أفضل.
  • العلامة التجارية الإيجابية لصاحب العمل: غالبًا ما يُنظر إلى الشركات التي تعطي الأولوية للتنوع والشمول على أنها تقدمية وشاملة ومسؤولة اجتماعيًا، مما يجعلها أكثر جاذبية للباحثين عن عمل.
  • الامتثال القانوني والأخلاقي: يضمن التأكيد على التنوع والشمول امتثال المؤسسة لقوانين مكافحة التمييز وتعزيز العدالة والمساواة في مكان العمل.
  • القدرة على التكيف مع التركيبة السكانية المتغيرة: تكون بيئات العمل المتنوعة والشاملة مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الاختلافات الثقافية والتكيف مع التركيبة السكانية المتغيرة والمشاركة بفعالية مع قاعدة عملاء متنوعة.

يتطلب دمج التنوع والشمولية في استراتيجية اكتساب المواهب نهجًا شاملًا. يتضمن ذلك إنشاء أوصاف وظيفية شاملة، وتطبيق ممارسات توظيف خالية من الانحياز، وتقديم تدريب على التنوع، وتعزيز ثقافة مكان عمل شاملة. من خلال إعطاء الأولوية للتنوع والشمول، تبني المؤسسة قوة عاملة أكثر ديناميكية وابتكاراً ومرونة تعكس المجتمع المتنوع الذي تعمل فيه.

بناء مسار للمواهب

ينطوي بناء مسار للمواهب على تحديد ورعاية العلاقات مع المرشحين المحتملين بشكل استباقي حتى لو لم تكن هناك وظائف شاغرة فورية. إليك السبب الذي يجعل بناء مسار للمواهب جزءًا مهمًا من استراتيجية اكتساب المواهب:

  • التوظيف الاستباقي: من خلال تنمية العلاقات مع المرشحين المحتملين مسبقًا، يمكن للشركات تقليل الوقت والموارد المطلوبة لملء الوظائف الشاغرة المستقبلية عند ظهورها.
  • وقت أقصر للتوظيف: بفضل مجموعة من المرشحين المؤهلين مسبقًا والمتاحين بسهولة، يمكن للمجموعة التواصل والتقييم بسرعة، مما يؤدي إلى سرعة صناعة القرار وعمليات الانضمام.
  • التخطيط الاستراتيجي لتعاقب الموظفين: يمكّن مسار المواهب المتطور المؤسسة من تحديد المواهب الداخلية وتهيئتها لتولي الأدوار القيادية والمناصب الرئيسية في المستقبل.
  • تقليل تكاليف التوظيف: من خلال التواصل المستمر مع المرشحين المحتملين بمرور الوقت، يمكن للمجموعات تقليل اعتمادها على مسؤولي التوظيف الخارجيين ومواقع الوظائف وقنوات التوظيف الأخرى.
  • تحسين جودة المرشحين: يسمح تعزيز العلاقات مع المرشحين بمرور الوقت لمجموعة بفهم أعمق لمهاراتهم وخبراتهم وتوافقهم الثقافي.
  • تحسين العلامة التجارية لصاحب العمل: الحفاظ على مسار مواهب يعكس التزام المؤسسة بتطوير المواهب والتوظيف، مما يعزز العلامة التجارية لصاحب العمل.
  • زيادة الرشاقة والمرونة: الوصول إلى مجموعة من المرشحين المؤهلين يمكّن المؤسسات من التكيف بسرعة مع الفرص والتحديات الناشئة.
  • بناء علاقات طويلة الأمد: إن المشاركة المنتظمة مع هؤلاء المرشحين تخلق تجربة إيجابية للمرشحين، حتى لو لم يتم اختيارهم على الفور لشغل الوظيفة.

التقييم والضبط

يتيح التقييم المنتظم للمجموعات تحديد مجالات التحسين وإجراء التعديلات اللازمة ومواءمة استراتيجية استقطاب المواهب مع الاحتياجات المتغيرة للشركة. وفيما يلي عدة طرق يمكن للمجموعة من خلالها تقييم استراتيجية استقطاب المواهب لديها:

  • مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): وضع ورصد مؤشرات أداء رئيسية محددة تتعلق بعملية اكتساب المواهب مثل الوقت اللازم لملء الوظائف، وتكلفة التوظيف، وجودة التوظيف، ورضا المرشحين. التتبع المنتظم لهذه المقاييس يوفر رؤى حول كفاءة وفعالية عملية التوظيف ويساعد في تحديد مجالات التحسين.
  • تعليقات المرشحين واستطلاعات الرأي: اجمع التعليقات من المرشحين الذين مروا بعملية التوظيف لفهم تجربتهم وتصورهم للعلامة التجارية ورضاهم بشكل عام، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لتحسين تجربة المرشح.
  • تحليل البيانات وإعداد التقارير: قم بتقييم أداء قنوات التوظيف المختلفة، وجودة المرشحين الذين تم اختيارهم ومعدلات نجاح مبادرات التوظيف المختلفة.
  • تحسين العمليات المستمر: اطلب التعليقات من مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف والأطراف المعنية الآخرين المشاركين في عملية اكتساب المواهب لتحديد الاختناقات، وتبسيط سير العمل، وتطبيق أفضل الممارسات.
  • تحليل سوق المواهب: إجراء تحليلات منتظمة لسوق المواهب لفهم متطلبات المهارات الناشئة، واتجاهات الصناعات، والتحولات في سوق العمل، وتعديل الاستراتيجية وفقا لذلك.
  • مشاركة الأطراف المعنيين الداخليين: الانخراط مع الأطراف المعنيين الداخليين، بما في ذلك القيادة العليا وإدارة الموارد البشرية ومديري التوظيف، لجمع رؤى حول فعالية استراتيجية اكتساب المواهب.

تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم

في حين أن اكتساب أفضل المواهب أمر ضروري، إلا أن الاحتفاظ بالموظفين الحاليين وتطويرهم أمر لا يقل أهمية لنجاح المؤسسات واستدامتها على المدى الطويل. الاستثمار في تطوير الموظفين وخلق فرص النمو داخل المؤسسة يمكن أن يزيد من رضا الموظفين ويقلل من معدلات دوران الموظفين. هذا يوفر على المؤسسة الوقت والموارد المرتبطة بالتوظيف والتدريب للموظفين الجدد.

يوفر تعزيز مشاركة الموظفين، وتجربة الموظفين، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وتنمية ثقافة التعلّم العديد من الفوائد، بما في ذلك: مسارات وظيفية واضحة للموظفين تساعد على تجنب الفجوات في القيادة، وتساهم في نمو المؤسسة وقدرتها التنافسية بشكل عام. يجذب كل هذا الباحثين عن العمل إلى الشركات التي تعطي الأولوية لنمو الموظفين وتعلمهم وتقدمهم الوظيفي.

ومع ذلك، يظل حجر الأساسس في نجاح المنظمة هو استراتيجية استباقية لاستقطاب المواهب، ودفع النمو، وتعزيز المرونة، وتحديد موقف الشركات لتحقيق التميز المستدام في السنوات القادمة.

استقطاب المواهب وIBM

تعمل شركة IBM Consulting، بوصفها شركة استشارية رائدة في مجال استقطاب المواهب وتطوير المهارات، بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حلول تناسب احتياجاتهم في مجال التوظيف وتنمية المهارات. سواء أكنت تتطلع إلى معالجة ارتفاع معدل استقالة الموظفين، أو تعزيز مجموعة تقنيات التوظيف، أو تحسين إنتاجية القوى العاملة، أو معالجة النقص في المهارات، أو إنشاء تجربة تعليمية فعالة لقوى عاملة متنوعة، يمكن لشركة IBM توفير استراتيجيات وأدوات مخصصة عبر الاستشارات والتقنية والخدمات المدارة.

مؤلف

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

