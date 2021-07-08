لماذا تستخدم عملية التعدين؟

تطبق عملية التعدين خوارزميات على مجموعات بيانات السجلات الخاصة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وتحدد دقة بيانات السجلات (من الدقة إلى الإجمالي) مدى سهولة تحليلها واستخدامها، (حيث تكون البيانات الإجمالية أسهل في التحليل والاستخدام مقارنةً بالبيانات الدقيقة).

وقد يشمل نهج عملية التعدين متعدد الأنظمة بيانات أحداث من جميع أنحاء المجموعة. لذلك، من الممكن أن تكون مصادر البيانات هي الأنظمة (مثل تخطيط مخاطر المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM)) والأقسام (مثل الموارد البشرية).

ما المقصود بسجل الأحداث؟

لنعد إلى الوراء ونلقي نظرة على مصدرنا: سجل الأحداث. إن سجل الأحداث عبارة عن سجل رقمي يساعد المجموعة على فهم ما يحدث داخل الشبكة. وفي كثير من النواحي، تشبه اللقطة التي تلتقط لحظة أو إجراءً محددًا.

بشكل أبسط، يمكن القول إن، شيئًا ما وقع (حدث) عند لحظة زمنية معينة (الطابع الزمني). وقد تكون هناك معلومات إضافية مفيدة مرتبطة بهذا التاريخ والوقت. على سبيل المثال، يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى تطبيق SaaS ويفشل فيه. بالإضافة إلى الحدث والطابع الزمني، قد يكون هناك حادث مرتبط بالسجل. وبالاقتران مع التحليل والتصورات التي يمكن أن توفرها تقنية عملية التعدين، يمكن لسجل الأحداث أن يساعد في رسم صورة أكثر اكتمالاً لما حدث في معاملة معقدة.