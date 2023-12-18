كيف يوسِّع توجيه حركة مرور نظام أسماء النطاقات (DNS) قيمة الأعمال للشبكات الهجينة وذات التقنية السحابية المتعددة

يُقدَّم معظم التطبيقات والخدمات وتدفّقات المحتوى اليوم من خلال عدّة سحابات وبيئات هجينة. ونحن نعرف ذلك لأن IBM® NS1 هي المزوّد الموثوق لنظام أسماء النطاقات (DNS) للعديد من هذه الأصول. وتُظهِر مجموعات البيانات الداخلية لدينا أن 80% من عملائنا يشغّلون أحمال التشغيل لديهم لدى أكثر من مزوّد سحابة واحد.

ومع ذلك، فإن توفر عدّة مزوّدي سحابة لا يعني بالضرورة توزيع تقديم التطبيقات والخدمات وتدفّقات المحتوى عليهم جميعًا.

وتبيّن حركة بيانات التطبيقات التي تمر عبر بنية IBM NS1 Connect أن السحابات تُستخدَم في الغالب ضمن أُطُر منفصلة ومعزولة عن بعضها. ففي كثير من الحالات تُستخدَم سحابات متعددة لتقديم تطبيقات أحادية الغرض بشكل متوازٍ، بينما تظل حالات استخدام توصيل التطبيقات بصورة متزامنة من عدّة سحابات في الوقت نفسه نادرة.

على سبيل المثال، رصدنا أحد العملاء من فئة المؤسسات يعتمد على تسع سُحُب عامة مختلفة، بدءًا من "الكبار الثلاثة" AWS وAzure وGCP، وصولًا إلى مزودين أصغر مثل Tencent وDigitalOcean. ولم نجد أي تداخل بين مزوّدي السحابة في سجلات نظام أسماء النطاقات (DNS) المرتبطة بتلك السحابات. إذ كان كل سجل يشير إلى سحابة واحدة فقط.