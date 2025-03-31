تجربة رقمنة تخطيط البرنامج الزمني (PI)

يُعد تخطيط البرنامج الزمني (PI Planning) من الركائز الأساسية في منهجية الأسلوب الرشيق (Agile) المؤسسية. وعلى الرغم من أن إطار العمل المرن القابل للتوسّع (SAFe) هو من رسّخ هذا النهج في البداية ولا يزال يطوّر أفضل الممارسات المرتبطة به، فإن تخطيط البرنامج الزمني بات نشاطًا معتمدًا على نطاق واسع، حتى لدى المؤسسات التي لم تتبنَّ إطار SAFe بشكل كامل.

وبما يتماشى مع مبادئ الأسلوب الرشيق على مستوى الفرق، كان هذا النوع من التخطيط يرتكز في بداياته على التعاون الحضوري، باستخدام أدوات مادية مثل اللوحات والملاحظات اللاصقة. وقد سرّعت جائحة كوفيد-19 من التحوّل نحو التخطيط عن بُعد، ما مكّن القوى العاملة من مواصلة تطوير وتسليم المنتجات الرقمية. لكن فعالية هذه الفعاليات التخطيطية تأثرت بشكل ملحوظ، وكان التعاون بين الفرق من أبرز الجوانب التي تراجعت.

ومن المرجّح أن تواصل معظم المؤسسات العمل بنماذج مختلطة للقوى العاملة—عن بُعد، وهجينة، وحضورية. ورغم اعتماد مديري المحافظ وفرق المنتجات على أدوات مؤقتة لتسهيل أنشطة تخطيط البرنامج الزمني، فإن العودة الكاملة إلى التخطيط الحضوري تبقى غير مؤكدة.



لذلك، فإن توحيد الجهود لاختيار منصة مناسبة لرقمنة تجربة تخطيط البرنامج الزمني يمثل خطوة استراتيجية أساسية أمام قادة المؤسسات. حتى في الحالات التي يكون فيها التخطيط الحضوري ممكنًا، فإن المنصة الرقمية المناسبة تُعزز تجربة الفرق، وتُسهّل التنفيذ المرن، وتدعم ربط خطط البرنامج بالاستراتيجية المؤسسية الشاملة.