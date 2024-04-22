بنية قابلة للنشر على سحابة IBM Cloud: تبسيط نشر الأنظمة

تشير البنية القابلة للنشر (DA) إلى نمط أو نهج تصميمي يسهِّل نشر التطبيقات أو الأنظمة وإدارتها عبر بيئات تشغيل متعددة. وتنظّم البنية القابلة للنشر المكوّنات والوحدات البرمجية والاعتماديات بطريقة تتيح النشر السلس، وتسهّل على فرق التطوير والعمليات طرح الميزات والتحديثات الجديدة في النظام بسرعة، من دون الحاجة إلى تدخّل يدوي مكثّف.
تتسم البنية القابلة للنشر بعدة خصائص رئيسية، من بينها:
بوجه عام، تهدف البنية القابلة للنشر إلى تمكين المؤسسات من تنفيذ عمليات نشر أسرع وأكثر موثوقية، بما يضمن مرونة البنية التحتية الأساسية وقابليتها للتوسع.
قد يكون نشر حِمل تشغيل مؤسسي ببضع نقرات أمرًا صعبًا بسبب عوامل متعددة، مثل تعقيد البنية والأدوات والتقنيات المستخدمة في النشر. غالبًا ما يكون إنشاء بنية تحتية للتطبيقات تكون آمنة ومتوافقة ومفصّلة وفق الاحتياجات أكثر صعوبة ويتطلب خبرة متخصصة. ومع ذلك، ومع التخطيط الدقيق وتوفير الموارد المناسبة، يمكن أتمتة معظم جوانب عملية النشر. توفر لك IBM Cloud أنماطًا بنائية مُحكَمة التصميم وآمنة بشكل افتراضي للصناعات الخاضعة للضوابط التنظيمية مثل الخدمات المالية. وفي بعض الحالات، يمكن استخدام هذه الأنماط كما هي، أو إضافة المزيد من الموارد إليها بحسب المتطلبات. اطلع على البنى القابلة للنشر المتوفرة في كتالوج IBM Cloud.
يمكن نشر البنى القابلة للنشر المقدَّمة على IBM Cloud بطرق متعددة، مثل استخدام مشاريع IBM Cloud أو Schematics أو مباشرة عبر CLI، أو حتى تنزيل التعليمات البرمجية ونشرها بنفسك.
تُستخدم البنية القابلة للنشر على نطاق واسع في صناعات مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجزئة، والتصنيع، والقطاع الحكومي، حيث تُعد متطلبات الامتثال والأمان وقابلية التوسع عوامل حاسمة. يمكن أن تستفيد مجموعة واسعة من الأطراف المعنية من البنية القابلة للنشر، بما في ذلك:
تساعد IBM Cloud في تقليص الوقت اللازم لتصميم الحلول التي تلبي جميع ضوابط الامتثال واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاعك. يوفر إطار العمل IBM Cloud Framework for Financial Services مجموعة من البنى المرجعية التي يمكن استخدامها كنقطة بداية لتلبية متطلبات الأمان والامتثال التنظيمي المحددة في هذا الإطار. توفر هذه البنى المرجعية أساسًا قويًا لنشر تطبيقات آمنة ومتوافقة ضمن هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، توفر IBM Cloud بنى قابلة للنشر لبيئات VPC جاهزة مُكوَّنة مسبقًا، تم بناؤها باستخدام أصول البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC)، استنادًا إلى البنية المرجعية IBM Cloud for Financial Services.
هل أنت مستعد لتفعيل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك؟ اكتشف كيف تسهل IBM Cloud وRed Hat تخصيص الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. كل ذلك في جلسة واحدة. انضم إلى الندوة عبر الإنترنت وابدأ رحلتك نحو النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي.
يوضح هذا التقرير الصادر عن IDC كيف تتعامل المؤسسات مع أصعب تحديات الترحيل السحابي، ويكشف عن الحلول الفعّالة التي أثبتت نجاحها.
استعرض تقرير Magic Quadrant لعام 2024 واكتشف مزودي الأنظمة الذين يدعمون بيئات بيانات عالية الأداء ومهيّأة للحوسبة السحابية الهجينة.
من خلال تطبيق IBM Watson Discovery و watsonx Assistant و watsonx.ai على IBM Cloud، لم تعزز شركة EdTech تجربة عملائها فحسب، بل حققت أيضًا فوائد كبيرة في مجال الأعمال.
اكتشف حلول الترحيل السحابي من IBM المصممة لتبسيط رحلتك إلى التقنية السحابية. تعرّف على أنواع الترحيل المختلفة والاستراتيجيات والمزايا التي تعزز الكفاءة وقابلية التوسع والابتكار.
استكشف الاختلافات الرئيسية بين الحلول السحابية العامة والخاصة والهجينة مع IBM. تعرّف على نموذج السحابة الذي يناسب احتياجات عملك بشكل أفضل لتعزيز المرونة والأمان وقابلية التوسع.
قم بإنشاء حساب IBM Cloud المجاني واحصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا، بما في ذلك واجهات برمجة تطبيقات IBM Watson.
IBM Cloud عبارة عن منصة سحابية للمؤسسات مصممة للصناعات الخاضعة لقيود تنظيمية، وتوفر حلولاً جاهزة للذكاء الاصطناعي وآمنة ومختلطة.
أطلق العنان للقدرات الجديدة وحفِّز مرونة الأعمال من خلال خدمات الاستشارات السحابية من IBM. اكتشف كيفية المشاركة في إنشاء الحلول وتسريع التحول الرقمي وتحسين الأداء من خلال إستراتيجيات السحابة الهجينة والشراكات مع الخبراء.
اكتشف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة باستخدام منصة IBM الآمنة والقابلة للتوسع. ابدأ باستكشاف حلولنا الجاهزة للذكاء الاصطناعي أو أنشئ حسابًا مجانيًا للوصول إلى المنتجات والخدمات المجانية دائمًا.