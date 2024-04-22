بنية قابلة للنشر على سحابة IBM Cloud: تبسيط نشر الأنظمة

تشير البنية القابلة للنشر (DA) إلى نمط أو نهج تصميمي يسهِّل نشر التطبيقات أو الأنظمة وإدارتها عبر بيئات تشغيل متعددة. وتنظّم البنية القابلة للنشر المكوّنات والوحدات البرمجية والاعتماديات بطريقة تتيح النشر السلس، وتسهّل على فرق التطوير والعمليات طرح الميزات والتحديثات الجديدة في النظام بسرعة، من دون الحاجة إلى تدخّل يدوي مكثّف.

تتسم البنية القابلة للنشر بعدة خصائص رئيسية، من بينها:

الأتمتة: غالبًا ما تعتمد البنية القابلة للنشر على أدوات وعمليات أتمتة لإدارة عملية النشر. قد يشمل ذلك استخدام أدوات مثل مسارات التكامل المستمر أو النشر المستمر (CI/CD)، وأدوات إدارة التكوين، وغيرها. قابلية التوسع: تم تصميم البنية لتتوسع أفقيًا أو عموديًا لاستيعاب التغيرات في أحمال التشغيل أو طلبات المستخدمين، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية. التصميم المعياري: تتبع البنية القابلة للنشر نمط تصميم معياري، حيث تُعزَل المكوّنات أو الخدمات المختلفة بحيث يمكن تطويرها واختبارها ونشرها بشكل مستقل. ويساعد ذلك على تسهيل إدارة النظام وتقليل مخاطر الاعتماديات التي قد تتسبب في مشكلات أثناء النشر. المرونة: تُصمَّم البنية القابلة للنشر لتكون مرنة، مع آليات تكرار وتجاوز فشل مدمجة تضمن بقاء النظام متاحًا حتى في حالات الأعطال أو الانقطاعات. قابلية النقل: تُصمَّم البنية القابلة للنشر بحيث تكون قابلة للنقل عبر بيئات سحابية مختلفة أو منصات نشر متعددة، مما يسهل نقل النظام من بيئة إلى أخرى عند الحاجة. قابلة للتخصيص: تُصمَّم البنية القابلة للنشر لتكون قابلة للتخصيص ويمكن تهيئتها وفقًا للاحتياجات المحددة. يساعد ذلك على النشر في بيئات متنوعة ذات متطلبات مختلفة. المراقبة وتسجيل الأحداث: تُدمَج في البنية قدرات قوية للمراقبة وتسجيل الأحداث، لتوفير رؤية أوضح لسلوك النظام وأدائه. آمنة ومتوافقة: تكون البنى القابلة للنشر على IBM Cloud آمنة ومتوافقة بشكل افتراضي لاستضافة أحمال التشغيل الخاضعة للضوابط التنظيمية في السحابة. تلتزم هذه البنى بمعايير وإرشادات أمنية مثل IBM Cloud for Financial Services وSOC Type 2، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان ومتطلبات الامتثال.

بوجه عام، تهدف البنية القابلة للنشر إلى تمكين المؤسسات من تنفيذ عمليات نشر أسرع وأكثر موثوقية، بما يضمن مرونة البنية التحتية الأساسية وقابليتها للتوسع.