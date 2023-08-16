يمكن للحوسبة السحابية أن تضيف 3 تريليونات دولار أمريكي إلى المؤسسات التي تسخرها بشكل صحيح، وفقا لشركة McKinsey (الرابط موجود خارج ibm.com). وهي مهيأة لتحويل الشركات والصناعات، وإحداث ثورة في كيفية تعاون الموظفين والأطراف المعنية الآخرى، ودفع مبادرات التحول الرقمي.

أمضت العديد من المؤسسات السنوات القليلة الماضية في الاستثمار بكثافة في السحابة. وتوقعت Gartner أن يبلغ الإنفاق على السحابة (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) ما يقرب من 600 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023. هناك العديد من الأسباب التي جعلت المؤسسات تتبنى الخدمات السحابية، من بينها تعزيز الكفاءات وتوفير التكاليف وقابلية التوسع والمرونة والوصول إلى السوق في وقت أسرع.

بيد إن المؤسسات قد فكرت في خفض الإنفاق على السحابة بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة الأخيرة. نتيجة لذلك، تشهد ميزانيات تقنية المعلومات انخفاضًا جنبًا إلى جنب مع الميزانيات التشغيلية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه العديد من المؤسسات صعوبة في الاستفادة من إمكانات السحابة بشكل كامل وذلك بسبب تكاليف السحابة الأولية، والتي ترتفع بسبب نقص الكفاءات أو زيادة التكاليف بسبب "رفع ونقل" التطبيقات (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) أو التقليل من تكاليف نقل البيانات. كما يمكن أن تزيد تكاليف الإنفاق على السحابة لدى الشركات وذلك لأنها تخصص موارد أكثر من اللازم لوظائف أعمالها العادية. وترصد العديد من الشركات زيادات سنوية في تكاليف الإنفاق على السحابة بنسبة تتراوح بين 20% و30% (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) نتيجة لهذه السلوكيات.

ليس من السهل دائمًا الانتقال من الأنظمة المحلية إلى السحابة، ولا يؤدي ذلك دائمًا إلى خفض التكاليف في البداية. بفضل التوجيه الصحيح ونهج إدارة التكاليف الصحيح، يمكن أن يؤدي ترحيل السحابة إلى خفض التكاليف الإجمالية لتكنولوجيا المعلومات (الرابط موجود خارج ®ibm.com)، ويجب أن يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين خدمات تكنولوجيا المعلومات.

مثل نفقات تقنية المعلومات الأخرى ، يمكن أن ترتفع تكاليف السحابة بشكل كبير وتهدد عائد الاستثمار بدون حلول إدارة السحابة المناسبة. يجب ألا تتخلى المؤسسات عن أهدافها السحابية بسبب التحديات الأولية. يجب أن يتذكر المسؤولون التنفيذيون أن هناك سببًا وراء تبني العديد من المؤسسات للسحابة. تتطلب مراكز البيانات المحلية تكاليف كبيرة من العمالة والتراخيص وصيانة النظام والموقع المادي نفسه.

تبقى تكلفة الإستراتيجية السحابية الشاملة والذكية التي يتم تنفيذها بشكل صحيح غالبًا أقل من تكلفة مراكز البيانات المحلية ويمكن أن تطلق العنان لقيمة كبيرة لكل من المؤسسات الحالية والشركات الناشئة على حد سواء.

فيما يلي ست طرق يمكن للمؤسسات من خلالها تحسين إدارة تكاليف السحابة وزيادة تحسين تكلفة السحابة وتحقيق أكبر قدر ممكن من القيمة من ميزانياتها السحابية.