عجلت الأنشطة البشرية بحدوث التغيرات في مناخ الأرض في القرن 20 وستحدد إلى حد كبير المناخ في المستقبل. يمكن أن تساعد الانخفاضات الكبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة على التخفيف من أزمة المناخ. ولكن في ظل سيناريو الانبعاثات الأعلى، سيشهد القرن ال21 عواقب أكثر حدة لتغير المناخ.

وقد قدمت نماذج المناخ العالمية لعلماء المناخ مجموعة من التوقعات بشأن ما يمكن أن يحمله المستقبل، سواء بالنسبة إلى الأرض بشكل عام أو لمناطق محددة. تتكون نمذجة المناخ من استخدام مجموعات البيانات والحسابات المعقدة لتمثيل التفاعلات بين عناصر النظام المناخي الرئيسية—أي الغلاف الجوي وسطح الأرض والمحيطات والجليد البحري.

تأتي واحدة من أحدث مبادرات النمذجة المناخية من خلال شراكة بين IBM و NASA. يركز التعاون حاليًا على بناء نموذج أساس مدعوم من الذكاء الاصطناعي لجعل تطبيقات المناخ والطقس أسرع وأكثر دقة. يمكن استخدام النموذج لتحديد الظروف التي تزيد من مخاطر حرائق الغابات والتنبؤ بالأعاصير والجفاف. وأصبح نموذج سابق تم إنشاؤه من خلال الشراكة بين IBM وNASA أداة لمساعدة العلماء على رسم خرائط للجزر الحرارية الحضرية في الإمارات العربية المتحدة ومراقبة إعادة التشجير في كينيا.

وفقًا لمختبر ديناميكيات الموائع الجيوفيزيائية التابع للرابطة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، "تقلل النماذج المناخية من عدم اليقين بشأن تأثيرات تغير المناخ، مما يساعد في التكيّف."1

دعونا نلقي نظرة على تنبؤات النماذج لتغير المناخ وكذلك كيف يمكن للمجتمع أن يتكيف مع هذا التغير.