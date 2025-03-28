تاريخ الطاقة المتجددة

يعود تاريخ الجهود المبذولة لتسخير قوة الشمس إلى العصور القديمة، عندما استخدم الإغريق والرومان المرايا المحترقة—مرايا مقعرة تركز أشعة الشمس—لإضاءة المشاعل. تم اختراع أول مجمّع شمسي معروف في العالم، وهو جهاز يجمع الإشعاع الشمسي في عام 1767 واستخدم فيما بعد في طهي الطعام. ثم شهدت أواخر القرن التاسع عشر ظهور أول سخان مياه شمسي تجاري وأول خلية شمسية، وهو جهاز يمكنه تحويل الضوء إلى كهرباء.

ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، فقد شهد عقد الخمسينيات من القرن العشرين العصر الحديث لأبحاث الطاقة الشمسية مع تشكيل الجمعية الدولية للطاقة الشمسية والمزيد من البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية من قبل صناعات متعددة. بحلول أوائل الستينيات، تم استخدام الطاقة الحرارية الشمسية (تركيز ضوء الشمس لتوليد الحرارة) على نطاق واسع لتوفير الماء الساخن للمنازل في إسرائيل بينما أصبحت الخلايا الشمسية، المعروفة أيضًا باسم الخلايا الشمسية الكهروضوئية، أكثر كفاءة. أدت أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط في السبعينيات إلى دفع تطوير الطاقة الشمسية إلى أبعد من ذلك، حيث استثمرت المزيد من البلدان في تكنولوجيا الطاقة الشمسية كمصدر طاقة بديل للوقود الأحفوري.1

منذ تسعينيات القرن العشرين، حفز الابتكار المستمر في إنتاج الطاقة وسياسات الطاقة الحكومية، مثل الحوافز الضريبية، نمو صناعة الطاقة الشمسية واستخدام الطاقة الشمسية. بدأ البناء في محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية الحرارية، وكان هناك توسع في الكهرباء الشمسية الموزعة—توليد الكهرباء في المواقع السكنية والتجارية من خلال الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح. أصبحت الطاقة الشمسية أيضًا مصدرًا للطاقة للسيارات الكهربائية، حيث يقوم السائقون بشحن سياراتهم من خلال أنظمة الأسطح المنزلية الخاصة بهم وفي محطات الشحن العامة التي تعمل بالطاقة الشمسية. في عام 2022، وصل توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى ما يقرب من 1300 تيراواط/ساعة من الكهرباء، بزيادة قياسية بلغت 26% عن العام السابق.2

الطلب على الطاقة الشمسية مدفوع جزئيا بالشركات التي تسعى إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف ESG الخاصة بها. بالنسبة لبعض الناس، أصبح إنتاج الطاقة الشمسية عملية داخلية؛ قامت شركات مثل GPT Group ، وهي مجموعة عقارية متنوعة مدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX)، بتثبيت مجموعات من الألواح الشمسية الكهروضوئية في الموقع. لتتبع نتائج هذه الجهود، بما في ذلك كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، تستخدم مجموعة GPT أداة SaaS تعمل على توحيد بيانات ESG الخاصة بالمؤسسة للتحليل وإعداد التقارير.