موازنة الذكاء الاصطناعي: فعل الخير وتجنّب الأذى

لطالما كان والدي يقول أثناء تربيته لي يقول بالإنجليزية "do good"، أي "افعل الخير". عندما كنت طفلاً، كنت أعتقد أنها كانت قواعد نحوية خاطئة وكنت أصحح له ذلك، وأصر على أن تكون "do well" أي "أحسنت". حتى أطفالي يسخرون مني عندما يسمعون نصيحته "do good" وأنا أعترف بأنني سمحت له بالتدخل في قواعد اللغة، حيث يقصد "افعل الخير".

في حالة الذكاء الاصطناعي المسؤول، يجب أن تعطي المؤسسة الأولوية للقدرة على تجنب الضرر باعتبارها محور تركيز رئيسي. قد تهدف بعض المؤسسات أيضًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل "فعل الخير". ومع ذلك، يتطلب الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان وجود حواجز واضحة قبل أن يتمكن المرء من الموافقة على معنى "الخير".

اقرأ ورقة "إطار عمل الذكاء الاصطناعي Presidio" لتتعلم كيفية معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام حواجز على مستوى دورة حياة الذكاء الاصطناعي الموسعة (الرابط موجود خارج ibm.com)

ومع استمرار الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحول إلى اتجاه سائد، تتحمس المؤسسات تجاه إمكانية تحويل العمليات وتقليل التكاليف وزيادة قيمة الأعمال. يتوق قادة الأعمال إلى إعادة تصميم إستراتيجيات الأعمال الخاصة بهم لتقديم خدمة أفضل للعملاء أو المرضى أو الموظفين أو الشركاء أو المواطنين بشكل أكثر كفاءة وتحسين التجربة بشكل عام. يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي الأبواب ويخلق فرصًا ومخاطر جديدة للمؤسسات على مستوى العالم، حيث تلعب قيادة الموارد البشرية دورًا رئيسيًا في إدارة هذه التحديات.

التكيف مع تداعيات زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي قد يشمل الامتثال لمتطلبات تنظيمية معقدة مثل NIST، وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي (EU AI Act)، وNYC 144، ولجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (US EEOC)، وقانون الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض (جميع الروابط السابقة تقع خارج ibm.com)، والتي تؤثر مباشرة على سياسات الموارد البشرية والسياسات التنظيمية، بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الاجتماعية، ومهارات الوظائف، واتفاقيات العمل الجماعية. يتطلب اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول استراتيجية متعددة الأطراف كما أكدتها كبرى الموارد الدولية بما في ذلك NIST وOECD ومعهد الذكاء الاصطناعي المسؤول وتحالف البيانات والثقة وIEEE (جميع الروابط السابقة تقع خارج ibm.com).