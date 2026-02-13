برامج الأمن والحوكمة

توحيد الأمن والامتثال والمرونة لحماية بياناتك الأكثر أهمية وتوسيع نطاقها بثقة
ادمج الثقة والأمن والشفافية في كل جزء من عمليات التشغيل عبر البيانات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي، مع ابتكار أسرع وثقة أعلى. حوكمة وأمن على مستوى كل طبقة—البيانات والنماذج وإتاحة الوصول—مع توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة دون المساس بالامتثال أو التحكم.
®IBM watsonx.governance هي مجموعة أدوات مؤتمتة متكاملة مصممة لإدارة نماذج كل من الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي على منصة ®IBM watsonx.
تجنّب إعادة العمل، وقلّص دورات الموافقة، ووحّد المقاييس، وسرّع النشر الآمن لأي نموذج على أي منصة.
أتمت مطابقة متطلبات الامتثال مع أطر العمل الرائدة، وتمتع بحوكمة في الوقت الفعلي عبر الهوية والبيانات والذكاء الاصطناعي.
اعتمد أساسًا مفتوحًا وموحدًا لإدارة الهوية والأسرار، مع تطبيق مبدأ "الثقة الصفرية" دون تقليل المرونة.
احصل على رؤية أوضح للخوارزميات المعرضة للمخاطر، مع خفض مخاطر الانكشاف لهجمات "اجمع البيانات الآن، وفكّ تشفيرها لاحقًا".
يساعد IBM watsonx.governance على حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي ومراقبته وتأمينه عبر دورة حياته، ويوفّر رؤية واضحة للمخاطر والأمن والامتثال. ويدعم ذلك نشر الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع—عبر النماذج والوكلاء من أي منصة.
يوفر ®IBM Vault إدارة هوية الأجهزة عن طريق تشفير البيانات الحساسة وتقييد الوصول بناءً على الهوية. فباستخدام Vault، يمكنك تعريف الهويات الموثوق بها مركزيًا، وفرض السياسات، وتأمين الأسرار والشهادات والمفاتيح والبيانات.
يعمل IBM Verify على معالجة تحديات البيئات الهجينة عبر إدارة هوية ووصول (IAM) آمنة وسلسة، تبسّط إدارة الهوية وتعزّز نسيج الهوية، دون تحميل المسؤولين أعباء إضافية.
يؤمِّن حل ®IBM Guardium البيانات الحساسة للمؤسسة من المخاطر الحالية والناشئة، أينما كانت.
