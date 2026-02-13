برامج الأمن والحوكمة

ادمج الثقة والأمن والشفافية في كل جزء من عمليات التشغيل عبر البيانات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي، مع ابتكار أسرع وثقة أعلى.​ حوكمة وأمن على مستوى كل طبقة—البيانات والنماذج وإتاحة الوصول—مع توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة دون المساس بالامتثال أو التحكم.