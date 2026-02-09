الأسئلة الشائعة حول السعة الفرعية من IBM License Metric Tool (ILMT)

هل تُعَد IBM License Metric Tool إلزامية لترخيص السعة الفرعية؟

نعم، تُعَد ILMT (أو أي أداة معتمدة ومثبتة) مطلبًا إلزاميًا. للمزيد من المعلومات حول الأدوات المعتمدة، تفضَّل بزيارة صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية.

يمكن استخدام Flexera One IT Asset Management وعرض IBM، خدمة Flexera One with IBM Observability IT Asset Management، بدلًا من ILMT. يمكن العثور على الاستثناء المذكور في صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية. بالنسبة لأي بيئة لا تدعمها Flexera One IT Asset Management، سيحتاج عملاء IBM Software إلى إعداد نسخة ILMT مخصصة مرتبطة بالبيئة، أو اختيار العدّ بالسعة الكاملة (دون الاستفادة من وفورات السعة الفرعية) لهذه البيئة. يُرجى الاطِّلاع على صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية لمعرفة البيئات المدعومة من Flexera One IT Asset Management.

2. لديّ أداة بالفعل توفِّر المعلومات نفسها التي تقدِّمها أداة IBM، هل ستصر IBM على استخدام IBM License Metric Tool؟

نعم. بينما يوجد العديد من الأدوات التي تستطيع تحديد جرد البرامج وربما نوع نوى المعالج المتاحة للخادم المادي أو القسم (المادي أو الافتراضي)، فإن ILMT وIBM BigFix Inventory وFlexera One مع IBM Observability IT Asset Management، وFlexera One IT Asset Management، هي الأدوات الوحيدة القادرة على المراقبة المستمرة لبيئات الخوادم الافتراضية لقياس السعة القصوى (الذروة) المتاحة لبرامج IBM والإبلاغ عن هذه المتطلبات.



3. بالنسبة إلى العميل المؤهل لاستثناء من IBM License Metric Tool ويقوم بالتتبُّع/إعداد التقارير يدويًا، ما الأدوات التي يمكن للعميل استخدامها لدعم الجهود اليدوية؟

بالنسبة إلى أولئك الذين استفادوا من استثناءات إعداد التقارير قبل 1 مايو 2023: يمكن دعم الاستثناءات المعلنة من متطلب ILMT ومتطلبات العدّ/إعداد التقارير اليدوية باستخدام أدوات بديلة، طالما ساعدت على قياس السعة القصوى لنوى PVU لكل منتج برمجي بدقة. هناك العديد من المنتجات المتاحة في السوق التي يمكنها إجراء فحوصات بسيطة لجرد البرامج، وهناك عدد أقل من الحلول القادرة على تحديد نوع نوى المعالج على خادم الأجهزة (وهو متطلب لتحديد عدد الاستحقاقات المراد ترخيصها) (ومتطلب لتحديد عدد PVUs المراد ترخيصها). ولكن على عكس ILMT، فإن هذه الأدوات غير قادرة على توفير مراقبة مستمرة للتغيرات في سعة نوى المعالج في الأقسام الافتراضية، لقياس السعة القصوى (الذروة) المتاحة لبرامج IBM القائمة على النوى.

يمكن استخدام ILMT حتى في بيئات تقنيات المحاكاة الافتراضية للخوادم غير المدعومة، ولكن المؤهلة، للمساعدة على جمع معلومات أساسية عن نوى المعالج في الأجهزة وجرد البرامج، لكن إذا لم يدعم ILMT تقنية المحاكاة الافتراضية، فلن يتمكن من إنتاج البيانات الصحيحة للأقسام، وLPARs، والأجهزة الافتراضية، والنطاقات، وغيرها. يجب جمع هذه البيانات يدويًا باستخدام أي وسيلة توفِّرها أنظمة التشغيل، وتقنيات المحاكاة الافتراضية، وسجلات إدارة التغيير، وغيرها.﻿﻿

4. هل تُعَد IBM License Metric Tool أداة "تراقب نفسها"، بمعنى أنها أداة من نوع "اضبط وانسَ"؟



لا. تُعَد ILMT حلًا قائمًا على الخادم/الوكيل مصمم لتوفير مراقبة مستمرة لتقنيات المحاكاة الافتراضية المعقدة للخوادم عبر تكوينات الخوادم المتعددة. معظم العملاء القادرين على نشر تقنيات الخوادم الافتراضية المعقدة مثل PowerVM وVMware، ستكون لديهم القدرة على نشر ILMT. ومع ذلك، تحتاج ILMT إلى الاستفادة من عمليات ومنهجيات إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات لدى العميل.



سيجد العملاء الذين لديهم هذه العمليات أن ILMT تُكمِل جهودهم. 5. هل تطلب IBM من العملاء الإبلاغ عن نتائج السعة الفرعية كل ربع سنة، مثل الطريقة التي يُستخدم بها SCRT لبرامج System z؟

لا. يُطلب من العملاء تقديم تقارير ILMT فقط بناءً على طلب IBM. تُستخدم SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) فقط لدعم برامج System z. للمزيد من المعلومات حول ترخيص السعة الفرعية لبرامج System z، تفضَّل بزيارة IBM Z software pricing، ثم اختَر "Licensing" وبعدها "Sub-capacity licensing".

6. كم المدة المتاحة للعملاء لتثبيت IBM License Metric Tool؟

يُطلب من عملاء السعة الفرعية الجُدُد تنفيذ IBM License Metric Tool (ILMT)، أو IBM BigFix Inventory، أو Flexera One مع IBM Observability IT Asset Management، أو Flexera One IT Asset Management خلال 90 يومًا من نشر أول منتج مؤهل ضمن بيئة افتراضية مؤهلة. يتعيَّن على عملاء السعة الفرعية الحاليين ترقية الإصدارات أو النسخ أو التعديلات الجديدة على الفور عند توفُّرها وفقًا لاتفاقية IPAA. يُرجى ملاحظة أن IBM لا تحدِّد عمدًا فترة زمنية محددة لهذا البند لتناسب أحجام العملاء المختلفة. الغرض هو أن ينفِّذ العملاء الترقية في أقرب وقت ممكن وفقًا لإطار عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بهم.

7. هل يعني هذا أنه يجب عليّ تثبيت IBM License Metric Tool بالإضافة إلى النسخة التجارية من IBM BigFix Inventory، أو Flexera One مع IBM Observability IT Asset Management، أو Flexera One IT Asset Management؟

لا، لا تطلب IBM تثبيت ILMT إذا كانت الأداة البديلة (BigFix أو Flexera One with IBM Observability IT Asset Management أو Flexera One IT Asset Management) تدعم جميع بيئات عملاء برامج IBM Software. يُرجى الاطِّلاع على صفحة معلومات ILMT لترخيص السعة الفرعية لمعرفة البيئات المدعومة من Flexera One IT Asset Management.

8. هل يحتاج العميل الذي يمتلك منتجًا مثل WAS إلى إنشاء تقرير عن جميع الخوادم التي تحتوي على WAS؟

نعم، إذا كان العميل يعتزم ترخيص WAS بسعة أقل من السعة الكاملة للخوادم التي تم نشره عليها.

9. إذا كان لدى العميل عدة نسخ أو حِزم من منتج تعمل في قسم واحد، فكيف يتم احتساب النوى؟

يتم ترخيص النوى بناءً على سعة نوى المعالج المتاحة لبرامج IBM. من منظور الترخيص، يمكن للقسم أن يحتوي على أي عدد من "المثيلات" أو "الحزم" (ليس مصطلحًا قانونيًا محددًا) من المنتج قيد التشغيل، لكننا لا نحتسب تلك المثيلات المتعددة للمنتج، بل نرخِّص فقط بناءً على الحد الأقصى (الذروة) لنوى المعالج المخصصة لذلك القسم والمتاحة للمنتج. إذا أدى عدد المثيلات إلى زيادة سعة القسم، فإن ILMT سيلتقط "أعلى نقطة" هذه، بحيث يتمكن العميل من ضمان الامتثال لشروطنا.

10. ما الاختيار الذي يجب تحديده في إشعاراتي (My Notifications) من IBM لتلقي إشعارات عند توفُّر تحديثات IBM License Metric Tool؟

بعد تسجيل الدخول باستخدام معرِّف IBM، أدخِل "IBM License Metric Tool" في شريط البحث عن المنتجات، ثم انقر على "اشتراك (Subscribe)". حدِّد تفضيلاتك وانقر على "إرسال (Submit)". إذا لم يكن لديك معرِّف IBM، يمكنك زيارة ملفي الشخصي (My Account Profile).



11. ما الفترة الزمنية الافتراضية لتقارير IBM License Metric Tool؟

تعكس شروط السعة الفرعية الإبلاغ ربع السنوي كأقصى مدة مسموح بها قبل الحاجة إلى تحليل تقارير ILMT وتسويتها. من المرجح أن يحتاج معظم العملاء إلى القيام بهذا الإجراء بشكل شهري. بعض العملاء الذين لديهم بيئات خوادم ديناميكية جدًا، حيث يتم تغيير حجم الأقسام أو نقلها بشكل متكرر و/أو مع تغييرات في جرد البرامج، قد يحتاجون إلى إنشاء تقارير أسبوعية لمواكبة حجم التغيرات. فقط العملاء الذين لديهم أكثر بيئات الخوادم الافتراضية استقرارًا سيتمكنون من الحفاظ على الامتثال لشروط ترخيص IBM من خلال إعداد تقارير ربع سنوية.

12. أين يمكنني العثور على معلومات عامة لمعرفة المزيد، والأسئلة الشائعة الإضافية الخاصة بأداة IBM License Metric Tool، وأمثلة للتقارير المتاحة، والمتطلبات، والدعم الإضافي لأداة IBM License Metric Tool؟

يُرجى الرجوع إلى موقع وثائق ILMT للحصول على المزيد من المعلومات والموارد التقنية.

13. هل من الضروري وجود IBM License Metric Tool على خوادم النسخ الاحتياطي للتعافي من الكوارث لمراقبة سعة نوى المعالج المطلوبة لشروط الترخيص؟

نعم، يجب تثبيت الوكلاء على أي خادم نسخ احتياطي حيث تم تثبيت ILMT أيضًا على الخادم/القسم الأساسي.

يمكنك بعد ذلك استبعاد هذه المثيلات من الحساب إذا لم يكن الترخيص مطلوبًا (عادةً النسخ الاحتياطية الدافئة/الباردة، لكن متطلبات الترخيص قد تختلف حسب المنتج). للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى خطاب إعلان المنتج [عن طريق البحث في موقع معلومات العروض] أو مستند معلومات الترخيص الخاص بالمنتج [عن طريق إجراء بحث في اتفاقيات ترخيص البرامج].

