لماذا تعد ضرورية للأعمال؟



حسبما ورد في تقرير IBV، "بدون بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها، فحتى أفضل أنظمة الذكاء الاصطناعي ستقدم نتائج خاطئة أو متحيزة أو خطيرة. ومع ذلك، فإن ترتيب وتنظيم البيانات ليست بالمهمة الصغيرة، وهي مهمة بعيدة كل البعد عن الاكتمال في العديد من الشركات."2

بعبارة أخرى، لقد أصبحت جودة البيانات وأمانها وإمكانية الوصول إليها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تتمتع بنية البيانات الفعالة بالمرونة وإطار العمل العام اللازمين لدعم السرعة وتوسيع نطاق التطبيق وتحديد اتجاه احتياجاتك المؤسسية المتغيرة كما تدعم العديد من حالات الاستخدام، بدءً من عمليات الأتمتة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مهمة تحسين البيانات.