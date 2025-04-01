IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager

استخدم وحدة التخزين على السحابة لمشاركة قواعد بيانات ®z/OS مع أنظمة z/OS sysplexes الأخرى والمنصات الأخرى ولتقليل البيانات غير النشطة المخزنة على الشرائط المدارة بواسطة HSM

وثائق المنتج

يعمل حل IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager على توسيع رحلتك إلى التخزين على السحابة من خلال مساعدتك على استخدام وحدة تخزين بيانات z/OS.

يُتيح لك نقل كميات كبيرة من قواعد بيانات DFSMShsm Migration Level 2 (ML2) الحالية إلى Migration Level Cloud (MLC) ما يلي:

  • تقليل استهلاك مليون وحدة خدمة (MSU) عن طريق إلغاء وظيفة إعادة الاستخدام التي تستغرق وقتًا طويلاً واللازمة لقراءة مجموعات البيانات القديمة وإعادة كتابتها دون نواقص في بيئة DFSMShsm؛

  • وإمكانية الوصول مباشرةً إلى بيانات MLC مقارنةً بالوصول التسلسلي اللازم من أجل الوصول إلى بيانات ML2، ما يؤدي إلى التخلص من مشكلات التعارض عندما تحاول تطبيقات متعددة الوصول إلى بيانات مختلفة مخزنة على الشريط المادي أو الافتراضي نفسه.

تُتيح لك كتابة وقراءة قواعد بيانات z/OS من وإلى وحدة التخزين المتوافقة مع S3 على السحابة على نطاق واسع إمكانية مشاركة بيانات z/OS مع منصات أخرى وأنظمة z/OS sysplexes الأخرى باستخدام منهجيات متسقة وآمنة.

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ما الجديد؟ ملخص مزايا وتحديثات حل IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager
المزايا
الاحتفاظ بالبيانات الوصفية القديمة المهمة

يمكنك الاحتفاظ بدقة مجموعات البيانات المهمة القديمة في أثناء نقل البيانات إلى وحدة التخزين على السحابة حيث يظل آخر تاريخ مرجعي وتاريخ النقل دون تغيير.
تقليل استهلاك MSU

يمكنك الترقية إلى سحابة IBM الشفافة من أجل إعادة نقل البيانات إلى وحدات التخزين على السحابة بأقل قدر من المعالجة من خلال مضيف z/OS.
مشاركة البيانات

استخدم وحدة التخزين على السحابة لمشاركة بيانات z/OS مع أنظمة z/OS sysplexes الأخرى والمنصات الأخرى
المزايا
أدنى تأثير على ترحيل البيانات

تُمكِّنك خيارات الضبط من ترحيل مجموعات البيانات إلى السحابة دون المساس بأحمال تشغيل الإنتاج على برنامج DFSMShsm.
خيارات تخزين البيانات غير النشطة

تُتيح لك Cloud Object Storage نقل البيانات المخزنة على شرائط DFSMShsm ML2 إلى أي وحدة تخزين متوافقة مع S3. يمكنك استخدام وحدات التخزين المحلية أو غير المحلية المتوفرة لتخزين البيانات غير النشطة.
استخدام IBM TS7700 كوحدة Cloud Object Storage

يعمل النظام الفرعي للشرائط TS7700 على تسهيل عملية نقل البيانات المخزنة على شرائط DFSMShsm ML2 إلى كائنات السحابة وتقليل فترة معالجة إعادة الاستخدام واستبدال الوصول التسلسلي بالوصول المباشر إلى البيانات.
مشاركة بيانات z/OS خارج نطاق أنظمة sysplex في مؤسستك

توفِّر وحدة Cloud Object Storage طريقة عالمية لمشاركة البيانات عبر المنصات. يستخدم حل Cloud Data Manager وحدة التخزين هذه لمشاركة بيانات z/OS مع المنصات الأخرى ومع أنظمة z/OS sysplexes الأخرى.
حالات الاستخدام نقل بيانات الشريط إلى Cloud Object Storage

تمكَّن من نقل كميات هائلة من البيانات غير النشطة من الشرائط إلى Cloud Object Storage. يمكنك العثور بسهولة على البيانات المخزنة على شرائط ML2 المُدارة بواسطة برنامج DFSMShsm وتحديدها باستخدام تاريخ آخر عملية لنقل البيانات من ML2 إلى MLC.

 تطبيق السياسات الإدارية الجديدة أو المُحدَّثة

يمكنك إنشاء سياسات جديدة أو تحديث السياسات الحالية الموضوعة منذ سنوات أو عقود مضت لبيانات ML2 الحالية. استخدم برنامج DFSMScdm لنقل بيانات ML2 الحالية وفقًا للسياسات الجديدة أو المُحدَّثة.

 شارك بيانات z/OS الثابتة مع المنصات غير التابعة لنظام z/OS وغيرها من أنظمة z/OS sysplexes

استبدل العمليات الحالية غير المتناسقة، مثل FTP و NFS، بمنهجية متسقة ومضبوطة لمشاركة بيانات z/OS على نطاق واسع.
التفاصيل الفنية

بعد تثبيت Shopz، تكون المتطلبات كما يلي:
متطلبات الأجهزة اللازمة لنقل البيانات المخزنة على شرائط HSM ML2 إلى وحدة التخزين على السحابة MLC

فيما يلي الدعم المحدد المطلوب من أجل الترقية إلى سحابة IBM الشفافة لنقل البيانات إلى السحابة:

  • الإصدار IBM DS8900 9.2.x أو أحدث
  • رمز الميزة 5283

تتطلب الترقية إلى سحابة IBM الشفافة توفير الإصدار VED 5.3 أو أحدث من أجل استخدام TS7700.

 تعليمات التنفيذ
متطلبات البرنامج

فيما يلي المتطلبات اللازمة لاستخدام z/OS DFSMS Cloud Data Manager:

  • الإصدار IBM z/OS 2.5 (5650-ZOS) أو أحدث
  • لترحيل البيانات المخزنة على شرائط HSM ML2 إلى سحابة MLC، يلزم وجود عنصر z/OS DFSMS Hierarchical Storage Manager بأحد إصدارات نظام z/OS المدعومة.
    استكشف جميع متطلبات الإعداد
    الموارد IBM DFSMS Hierarchical Storage Manager

    تعرَّف على كيفية إدارة بيانات المؤسسة باستخدام برنامج DFSMShsm.

     ميزة IBM Transparent Cloud Tiering

    تعرَّف على المزيد حول مدى مساعدة الترقية إلى السحابة الشفافة على نسخ البيانات أو نقلها إلى وحدة التخزين على السحابة بأقل تأثير ممكن في نظام ®z/OS.

    الخطوات التالية

     للحصول على IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager، يُرجى تسجيل الدخول إلى Shopz أو إنشاء حساب جديد. 

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