Zerto on IBM Cloud

تحقيق هدف نقطة الاسترداد (RPO) في ثوانٍ وهدف وقت الاسترداد (RTO) في دقائق، مع حل حماية بيانات سهل النشر وقابل للتوسع.

اقرأ التقرير
مشهد جوي يطل على منطقة عمل تضم عددًا كبيرًا من موظفي الشركة.

فترة التعطل ليست خيارًا

يوفر Zerto إمكانية التعافي من الكوارث والتنقل السحابي ضمن حل واحد بسيط وقابل للتطوير.
كيفية استخدام Zerto
الانقطاعات والاضطرابات

المساعدة على حماية علامتك التجارية من الانقطاعات والاضطرابات من خلال الحماية المستمرة للبيانات.
هجمات برامج الفدية

تجنُّب تكاليف برامج الفدية وفترات التعطل وفقدان البيانات من خلال استعادة البيانات لأي نقطة زمنية خلال 30 يومًا.
السحابة الهجينة

تمكين التحول باستخدام استراتيجية سحابية هجينة فريدة من نوعها عن طريق استخدام السحابة المناسبة لك.

الميزات

رسم توضيحي يوضِّح شخصًا يصل إلى حلول النسخ الاحتياطي لبيانات التخزين واستردادها.
الحماية المستمرة للبيانات

استخدام النسخ المستمر للبيانات دون وكلاء ودون تعطيل العمليات، مع التسجيل بدلًا من اللقطات. استرداد البيانات بسرعة إلى نقطة زمنية قبل ثوانٍ من حدوث تهديد إلكتروني، مثل برامج الفدية.
يُظهر أحد الأشخاص محاكاة Monte Carlo الافتراضية المتقدمة لشخصين آخرين.
العمود الفقري غير المحدود للشبكة

نقل البيانات داخل IBM Cloud باستخدام شبكة خلفية خاصة عالمية عالية السرعة دون أي تكلفة إضافية لتقليل المخاطر.
شخص يجلس في منزله على مكتب يحتوي على شاشتين للكمبيوتر وقطتين منزليتين.
متوافق أصليًا مع VMware وZerto

استخدام الأدوات والمعرفة الحالية للاستفادة من نطاق وكفاءة تكلفة السحابة - مثل ما هو موجود في الموقع، دون الحاجة إلى مهارات جديدة.
رسم توضيحي لشخص يقف أمام شاشة كمبيوتر كبيرة متصلة بخادم وتطبيقات مختلفة.
الاسترداد المتوافق مع التطبيقات

استعادة التطبيقات كاملةً والبدء بالتشغيل بسرعة. تبسيط عملية التعافي من الكوارث للتطبيقات، مثل SAP وSQL وExchange.
شخص يقف في غرفة مؤتمرات ويخاطب ثلاثة من زملاء العمل.
مرونة التعافي من الكوارث

الإدارة الذاتية للتعافي من الكوارث على IBM Cloud للتحكم الكامل، أو اختيار خيار IBM Managed Services أو IBM Business Partner.
منتجات ذات صلة

IBM Cloud for VMware Solutions

ترحيل أعباء العمل إلى IBM Cloud بثقة، باستخدام استثمارات VMware والعمليات والأدوات الموجودة.

 مرونة IBM® Global Technology Services

تعرَّف على كيفية قيام IBM Global Technology Services بتمكين نماذج مرنة لتخفيف المخاطر وضمان استمرارية الأعمال.

 Veeam on IBM Cloud

استخدام ميزات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتكرار لإدارة بيئات VMware vSphere وMicrosoft Hyper-V.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ خلال دقائق، ووفِّر حماية أفضل، ووسِّع نطاق أعباء عملك، وتمكَّن من ترحيلها بسهولة مع Zerto on IBM Cloud.