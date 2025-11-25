Veeam on IBM Cloud

نسخ احتياطي يمكن التنبؤ به واسترداد سريع لسحابتك الهجينة بالكامل - ما يُتيح لك نقل أعباء العمل والنسخ الاحتياطية المحلية إلى السحابة بسهولة أكبر للتعافي من الكوارث

لمحة عامة

يمكن لـ ®Veeam on IBM Cloud توفير نسخ احتياطية موثوق بها، وتعافٍ من الكوارث يمكن التنبؤ به (DR) لأعباء العمل الافتراضية والمادية، أينما كانت موجودة - عبر مركز البيانات الخاص بك والسحابة. Veeam on IBM Cloud هو منتج غير تابع لشركة IBM يتم تقديمه بموجب الشروط والأحكام من Veeam.

الفوائد
البنية التحتية العالمية للتعافي من الكوارث

تمكن من بناء استراتيجية تعافٍ من الكوارث استنادًا إلى أهداف العمل - وليس حدود الميزانية - عندما تقوم بربط تكرار Veeam بالشبكات المجانية المتوفرة بين أكثر من 60 مركز بيانات سحابيًّا من IBM.
Veeam الأصلي عبر السحابة الهجينة الخاصة بك

يمكنك إدارة النسخ الاحتياطي والاسترداد عبر مركز البيانات بالكامل، ومن خلال المكتب البعيد والبنية الأساسية السحابية، باستخدام نفس الميزات والقدرات الكاملة، لتسهيل الإدارة وتبسيطها.
خيارات تنفذها بنفسك أو خيارات توفر النسخ الاحتياطي كخدمة BaaS

استفد من الخيارات المرنة لتلبية احتياجاتك من النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث. نفذ ذلك بنفسك، أو تعاون مع خبير IBM للتخطيط، وإنشاء البنية التحتية، والترحيل، وخدمات الإدارة الشاملة.
الميزات النسخ الاحتياطي والنسخ المتماثل

استخدم كلًا من النسخ الاحتياطي والنسخ المتماثل للحصول على نسخ احتياطية بسيطة وغنية بالأمان، واستعادة القدرة على التعافي من الكوارث بشكل مبسط لتحقيق أهداف تقليل وقت الاسترداد ونقطة الاسترداد.

 الاسترجاع

استرد ما تحتاجه بالضبط لتطبيقات Microsoft Office وMicrosoft SQL. استرجع البيانات والتطبيقات الحساسة التي تدعم أعمالك، بما في ذلك Oracle وSAP HANA على IBM Cloud وMicrosoft Office 365.

 التعافي

احصل على عمليات استعادة سريعة وموثوق بها للملفات أو العناصر أو الأجهزة الافتراضية الكاملة لأعباء العمل الافتراضية والمادية، في البيئات المحلية الهجينة والسحابة العامة.

 الاحتفاظ المؤتمت طويل الأجل

يمكنك نقل ملفات النسخ الاحتياطي مع مرور الوقت خارج نافذة الاستعادة التشغيلية إلى تخزين IBM Cloud Object Storage غير المحدود والفعال من حيث التكلفة دون تكبد تكلفة مضاعفة.

 إدارة نسخ البيانات

الاستفادة من البيانات لتسريع وقت الوصول إلى السوق وتسليم التطبيقات، ولاختبار التصحيحات والتحديثات والمخاطر بسرعة.

 المراقبة والتحليلات

استخدم أدوات المراقبة وإعداد التقارير والذكاء لمساعدة عملك في الأتمتة والتحكم اللازمين للحفاظ على التوافر.

 قوة الحوسبة الرائدة في الصناعة

مع معالجات Intel الرائدة في هذا المجال، استمتع بتجربة قوة الحوسبة السرية مع تقديم أداء تخزين فائق.
