قم بتحسين ®z/OS إدارة أنظمة ® الأداء باستخدام مستند إلى الذكاء الاصطناعي التحليلات لمراقبة وإدارة بيئتك z/OS بشكل استباقي. منع التعطيلات وتقليل التكاليف والحفاظ على الموثوقية والتوافرية التي تشتهر بها شركة الكمبيوتر المركزية.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS يعزز بيانات RMF/SMF ويطبق المعرفة المدمجة في المعلومات لفهم كيفية تعامل بنية z/OS مع أحمال التشغيل الخاصة بك. يساعدك هذا على ضبط نظام z/OS لتحسين الأداء وحماية التوافر. يمكنك أيضًا استخدام المعلومات التكنولوجية لتكوين المعالج الخاص بك لزيادة MIPS التي تحصل عليها من أجهزة الكمبيوتر المركزي.

Health Insights عارضات طوبولوجيا LPAR التفاعلية و ®FICON التفاعلية عمليات الحفر الحساسة للسياق رؤية بديهية

 

التخصيص الديناميكي للتقرير الديناميكي كشف الشذوذ والتحليل الإحصائي لوحة المعلومات المشتركة المخصصة الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد إدارة الأداء لأنظمة z/OS
اكتشف الإدارة الاستباقية لأنظمة z/OS الأداء IBM Z إدارة IntelliMagic Vision لـ z/OS. استخدم مستند إلى تحليل الذكاء الاصطناعي لتحديد المخاطر وتحسين توافر النظام.
الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
تخيل مقدار ما يمكن أن تتعلمه من بيانات SMF
احصل على رؤية حول مدى سرعة استخدامك للرؤية السهلة لبيانات صندوق إدارة الموارد وبيانات صندوق إدارة المحتوى لتوسيع فهمك لكيفية عمل النظام البنائي z/OS.
ما هي المدة الطويلة جداً؟ فئات الخدمة متعددة الفترات
تعرّف على مدى تعقيد قياسات المدة الزمنية في ندوة الإنترنت هذه. استكشف وحدات الخدمة المرجحة، والمتغيرات الثابتة في نظام التشغيل z/OS 2.5، وأهمية التحقق من المدد بعد الترقية. اكتشف ®قوة ومخاطر الفترات المتعددة في تحليل الأداء.
اتخذ الخطوة التالية

سواء كنت تجري بحثًا عن منتج أو تحتاج إلى خدمات طارئة أو ترغب في مناقشة كيف يمكن أن تساعدك منتجات وخدمات IBM ، فإن خبيرنا هنا لمساعدتك.

