إدارة z/OS القرص وتكرار الأداء IBM Z انتيلي ماجيك فيجن لـ z/OS

قرص المراقبة وإعادة الأداء IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS تمكن محللي الأداء من إدارة وتحسين بيئة z/OS Disk و تكرار بيئة العمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة.

 
المزايا
تحليل المخاطر والوقاية منها بشكل استباقي

قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
توفير الوقت وحل المشكلات بسرعة

استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
تسريع التعلم وتعزيز الخبرة في المجال

عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.

ما الذي يتضمنه

IBM Z يقوم IntelliMagic Vision لـ z/OS بتقييم أنظمة السلامة والتكرار في قرصك باستمرار. وبالتالي، إذا كان هناك تدهور تدريجي في أي جانب من جوانب نظامك أو تغيير مفاجئ ناتج عن عطل في الأجهزة أو تغيير في استخدام الموارد أو نمط التشغيل, سترى تكنولوجيا المعلومات على الفور. 

Health Insights طرق عرض الطوبولوجيا التفاعلية أعمق الرؤى الرؤى مقارنات واستثناءات كشف

 

الحفر وصولاً إلى أحجام محددة، مجموعة البيانات أو العنوان العنوان المساحات تتبع المقاييس المتزامنة وغير المتزامنة تحليل الاتجاهات لقياسات الإدخال/الإخراج الرئيسية الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المعلومات السحابة من خلال التسليم
الموارد الأثر الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها Global Mirror طفرات معدل الأداء قبل النشر
شاهد كيف يمكن استخدام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS لتوفير رؤية لحالة Global Mirror تكرار في بيئة ®Parallel Sysplex موزعة عالميًا.
كيف يمكنني معرفة ما إذا كانت محركات الأقراص الخلفية الخاصة بي محملة بشكل زائد؟
يوضح هذا الدراسة الحالة IBM Z كيف يمكن استخدام IntelliMagic Vision لـ z/OS للعثور بسهولة على السبب الأساسي لمشكلة z/OS الأداء المتعلقة بمحركات الأقراص الخلفية المحملة بشكل زائد.
وقت الاتصال العالي لقرص z/OS
اكتشف كيف يساعدك موقع IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS في حل مشكلات الأداء التي تسببها تغييرات البرامج. تقوم تكنولوجيا المعلومات بتحديد وتصحيح الزيادة المفاجئة في وقت الاتصال بكفاءة، والتي تُعزى إلى SQL Query.
The الذاكرة الوميضية فقط مركز البيانات – how come my I/O response isn’t twice as fast?
اكتشف فلاش التقنية التقنية في تكنولوجيا المعلومات. على الرغم من وعود تكنولوجيا المعلومات بالسرعة، إلا أن العديد من مراكز البيانات لا تحدث تغييرات كبيرة في أوقات الاستجابة. تعرف على التأثير المحتمل للمعلومات التكنولوجية على مركز البيانات الخاص بك.
zHyperLink قراءة الأداء والدروس المستفادة
شاهد جو هايد أثناء مشاركته لبيانات إنتاج ®Db2 الحديثة، والتي تسلط الضوء على سرعة عمليات الإدخال/الإخراج للقراءة من zHyperLink وغيرها من الدروس المستفادة.
