IBM Z IntelliMagic Vision لـz/OS الأداء يمكّن المحللين من إدارة وتحسين مناطق ومعاملات z/OS ®CICS الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة، وتقييم سلامة مناطقهم بشكل استباقي.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة مع واجهة مستخدم رسومية قوية وسهلة الاستخدام بالإضافة إلى مقارنات وتحرير في الوقت الفعلي. اسمح للقدرات التنقيب الحساسة للسياق بمساعدتك على زيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
®تُعد بيانات معاملات CICS SMF مصدرًا ثريًا للمعلومات الأساسية في المعاملات CICS SMF، ولكن حجم المعلومات الأساسية يمكن أن يجعل التحليل صعبًا عند استخدام الأساليب التقليدية. يساعد التقييم الاستباقي لإحصاءات المقاييس الرئيسية في جميع المناطق في تحديد المخاطر المحتملة على التوافر.
IBM Z يقوم IntelliMagic Vision for z/OS بتقييم ®CICS المقاييس الرئيسية مقابل قيم أفضل الممارسات لتحديد المخاطر المحتملة للتوافر للتحقيق فيها. عرض التقييمات في مجموعات منطقية يحددها المستخدم باللون الأحمر والأصفر والأخضر. قم بالتوسيع إلى عرض المزيد من مستويات التفاصيل، مع جميع المناطق التي تشكل المجموعة المحددة أو المخططات الزمنية للمجموعة أو المخططات الزمنية للمقاييس.
يمكن استكشاف العديد من أنواع بيانات إحصائيات ®CICS على مستويات أعمق من التفاصيل. على سبيل المثال، اسم الملف، واسم الملف، واسم قائمة المهام، وفئة المعاملة، ووضع TCB. تُظهر هذه الصورة استخدام التنقل الديناميكي والتنقل الحساس للسياق لتحديد مناطق التخزين ®CICS التي تعاني من نقص في ظروف التخزين.
®عادةً ما يبدأ تحليل CICS أحمال التشغيل التشغيل CICS عادةً بعرض "أعلى ن" للمعاملات حسب استهلاك وحدة المعالجة المركزية أو حسب حجم المعاملة. بعد ذلك، يمكنك التركيز على ملفات تعريف وقت الاستجابة مع ما يقرب من 100 مجموعة توقيت يتم تجميعها مبدئيًا في ملخص عالي المستوى فئة. يمكنك أيضًا عرض شروحات مفصلة لفئات الاهتمام.
بعد أن يحدد العرض الأولي لزمن الاستجابة العوامل الرئيسية المساهمة في زمن الاستجابة، يمكن أن تساعد عمليات البحث في تحديد العناصر المحددة ذات الأهمية. إذا كان وقت الاستجابة الأساسي لـ "إجمالي وقت انتظار الإدخال/الإخراج" (كما هو موضح في الصورة السابقة)، يمكن فحص الأقسام الفرعية للمعلوماتية بنقرة واحدة.
كما يمكن أن توفر القدرة على مقارنة ملفات التعريف عبر المعاملات حسب وقت استجابة ®CICS الأساسي فئة زمن الاستجابة CICS فئة مفيدة للرؤساء. يُظهر هذا المثال وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة ®CICS عبر المجموعة الأولى من المعاملات. يمكن أيضًا تحديد عوامل التصفية العامة لزيادة تركيز المعاملات المحددة.
غالبًا ما تكون المقارنات عبر فترات زمنية متعددة ذات أهمية عند تحليل تأثير تنفيذ إصدار التطبيق على وحدة المعالجة المركزية لكل معاملة. في جميع أنحاء المنتج، يتيح نظام IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS إمكانية إجراء مقارنات سريعة للقيم عبر أي فواصل زمنية للتحليل.
في حالة التحقيق في مشكلة وقت الاستجابة، يمكنك البدء من عرض وقت الاستجابة. لعزل المشكلة بشكل أكبر، يمكنك فحص أوقات المعاملة المحددة عبر الأنظمة أو المناطق. تعرض هذه الصورة مثالاً على اختلاف توقيت معاملة محددة يختلف فيه عنصر توقيت المعاملات بشكل كبير عبر مجموعتين من الأنظمة.
ونظرًا لأن بيانات المحاسبة Db2 (SMF 101) تلتقط معرف المعاملة ®CICS، فإن المنتج بسلاسة يدمج بيانات المقاييس الرئيسية Db2 مع بيانات ®CICS SMF. تدمج هذه المخططات بين منظور ®CICS من منظور ®CICS في الصف الأول (استنادًا إلى معرف المعاملة) ومنظور Db2 في الصف الأخير (باستخدام معرف الارتباط من البيانات المحاسبية).
تساعد الرؤية المتكاملة عبر أنواع مختلفة من z/OS البيانات ®CICS وجميع أنواع تحليل الأداء. في هذا السيناريو، يشير العرض المسبق من بيانات الأنظمة إلى عدم تحقيق هدف إدارة المياه والصرف الصحي العالمي لفترات زمنية محددة، ويظهر زيادة في أحجام المعاملات الطويلة الأمد.
هناك أكثر من 250 حقلاً غير زمني في سجلات ®CICS 110.1 تتيح إجراء تحليل مفصل وهي منظمة في مجموعات فرعية. تعرض لوحة المعلومات المخصصة في هذه الصورة أمثلة على العديد منها، بما في ذلك Db2 استدعاءات SQL لكل ®CICS معاملة، وكتابات دفق السجل، وتحميل البرنامج، والحصول على الملفات.
تشمل مزايا اعتماد نموذج السحابة السحابة التنفيذ السريع (بدون مهلة زمنية لتثبيت المنتج وإعداده محليًا)، والحد الأدنى من الإعداد (فقط لنقل بيانات SMF)، وإلغاء تحميل موارد الموظفين والوصول إلى خدمات IntelliMagic الاستشارية لاستكمال المهارات المحلية.
