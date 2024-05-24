هناك أكثر من 250 حقلاً غير زمني في سجلات ®CICS 110.1 تتيح إجراء تحليل مفصل وهي منظمة في مجموعات فرعية. تعرض لوحة المعلومات المخصصة في هذه الصورة أمثلة على العديد منها، بما في ذلك Db2 استدعاءات SQL لكل ®CICS معاملة، وكتابات دفق السجل، وتحميل البرنامج، والحصول على الملفات.