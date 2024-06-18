تقرير على مستوى الأعمال تحتاج إدارة الأعمال والإدارة الفنية على حد سواء إلى رؤية أحمال التشغيل بعبارات ذات مغزى، والصورة تساوي ألف كلمة. شارك المخططات البيانية ولوحة المعلومات الخاصة باستهلاك وحدة المعالجة المركزية ومعدلات المعاملات لمختلف ®WebSphere التطبيق أحمال التشغيل التشغيل مع مرور الوقت لتسهيل التواصل والتخطيط بين الأعمال والمعلومات التكنولوجية.

معدلات المعاملات حسب الخلية يساعدك فهم السلوك النموذجي لـ تطبيقك في التعرف على التغييرات التي قد تؤدي إلى حدوث مشاكل. يساعدك تحديد ملامح أحمال التشغيل بمرور الوقت على تحديد ما إذا كانت التغييرات هي اتجاهات نموذجية على مدار عدة أيام أو أسابيع أو أشهر.

معدلات المعاملات حسب المجموعة يمكنك التنقل من العرض الإجمالي وصولاً إلى التفاصيل الدقيقة بنقرة واحدة والتنقل إلى الأسفل باستخدام القدرات التنقيبية. هذا الرسم البياني هو تقرير مُحدد مسبقًا يُظهر نفس معدل المعاملات الإجمالي الذي تم تقسيمه حسب المجموعة. تتوفر مخططات بيانية محددة مسبقاً للعرض وصولاً إلى مستويات العقدة أو الخادم أو الخادم أو الخادم أو فئة المعاملة أو نوع الطلب أو URI من التفصيل.

وقت الاستجابة مقابل معدل المعاملات يتيح لك عرض المعدل الإجمالي للمعاملات وأوقات الاستجابة في نفس طريقة العرض تضييق نطاق المشكلة في حالة وجود مشاكل، أو تحديد ملامح أحمال التشغيل لتحليل الاتجاهات. يمكنك أيضًا رؤية تقسيم زمن الاستجابة إلى عنصر مثل وقت الإرسال في المسامير الصفراء. اعرض البيانات بالقدر الذي تريده من التفصيل.