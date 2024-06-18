الشاشة WebSphere Application Server (WAS) الأداء والتوافر مع IBM Z IntelliMagic Vision لـ z/OS
®IBM Z IntelliMagic Vision لـ ®z/OS تمكن محللي الأداء من إدارة وتحسين بيئتهم WebSphere Application Server بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يمكنك منع المخاطر وتوفير الوقت وتهيئة بيئتك على النحو الأمثل.
قم بالوصول إلى Health Insights المدمج الذي يقيّم مئات من حساس المقاييس لتحديد المخاطر التي تواجهك في تطبيق السلامة والأداء بشكل استباقي. يسلط الكشف عن الحالات الشاذة المستمدة من الذكاء الاصطناعي الضوء على التغييرات المهمة إحصائياً، مما يسرّع من حل المشكلات.
استخدم الآلاف من التقارير الجاهزة بالإضافة إلى واجهة المستخدم الرسومية القوية والبديهية والمقارنات والتحرير في الوقت الحقيقي، والتنقيب الحساس للسياق في القدرات لزيادة الوقت المستغرق في منع المشكلات وحلها. تصغير فترة التعطل دون الحاجة إلى البرمجة المخصصة.
عزز فعالية الموظفين من خلال لوحة معلومات تفاعلية وقابلة للتخصيص وقابلة للمشاركة، وتفسيرات مدمجة وتوضيحات شاملة. استخدم الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لتسريع التعلم وتعزيز التعاون وتحسين الفعالية التحليلية.
IBM Z يدعم IntelliMagic Vision لـ z/OS سجلات المعاملات WebSphere Application Server for z/OS (النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي SMF 120)، بحيث يمكنك تتبع وقت استجابة المعاملات واستهلاك الموارد. توفر هذه السجلات معلومات مفصلة على مستوى المعاملات على مستوى المعاملات حول مكان تشغيل العمل وطبيعة العمل، بما في ذلك استهلاك المعالج والبايتات المنقولة وأوقات الاستجابة.
أجرت شركة Forrester Consulting دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي™ (TEI) التي تتوسع في الفوائد IBM Z Intellimagic Vision لـ z/OS لـ مجموعة من حيث الحد من المخاطر، وتوفير الأجهزة والإنتاجية والتكاليف، وإدارة أفضل للأداء.
يوضح هذا الفيديو تحليل استخدام معالج WebSphere ®، وتحديد الاستخدام العالي لوحدة المعالجة المركزية وتحسين تفريغ تحميل zIIP. استكشاف التقارير المحددة مسبقًا والتقارير المحددة مسبقًا وميزة التحليل والمشاركة الفعالة.
تعلّم كيفية استكشاف مشكلات معاملات WebSphere Application Server (WAS) وإصلاحها باستخدام سجلات النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي SMF 120. تتبع أنماط أحمال التشغيل وأداء تخطيط السعة وعزل المشكلات باستخدام التقارير المحددة مسبقًا والتنقيب عن القدرات.
يقدم هذا الفيديو موضوع الإبلاغ عن المعاملات استناداً إلى سجل النوع الفرعي 9 من النوع الفرعي 120 من إطار عمل SMF، وتحديداً من حيث حجم البيانات لكل طلب/استجابة.
تعرف على كيفية استخلاص الرؤى من أنواع سجلات SMF 115 و SMF 116 وتحسين التكوينات.
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