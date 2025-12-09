تعمل سلاسل التوريد اليوم عبر شبكة معقدة من الشركاء والقنوات. ومع ذلك في كثير من الأحيان، يتم الاحتفاظ ببيانات التنفيذ والمخزون والمشتريات في صوامع. فما نتيجة ذلك؟ عدم الكفاءة والتأخير وتضييع الفرص. تعمل العمليات المتكاملة والتي تتم في الوقت الفعلي على تحويل هذه التحديات إلى ميزة تنافسية.

يربط IBM webMethods Hybrid Integration تبادل البيانات عبر أنظمة سلسلة التوريد ويؤتمتها، وتشمل تلك الأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة إدارة المستودعات والتجارة الإلكترونية ونقاط البيع وبوابات الموردين. يوحد تكامل IBM webMethods الهجين بيانات المنتجات والمخزون والطلبات عبر جميع المواقع. وباستخدام مسارات عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة مستندة إلى الأحداث، يمكن مراقبة مستويات المخزون وتعديلها وتجديدها ديناميكيًا، ما يقلل الهدر ويضمن تجربة عملاء متسقة.