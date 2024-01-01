دمج البيانات من جميع أنظمتك المصرفية لزيادة تدفقات جديدة من الإيرادات وتعزيز تجربة عملائك
لا شك أن النجاح في عالم البنوك اليوم يعني تبني واعتماد التحول الرقمي: بدءًا من التطبيقات التي تُتيح للعملاء تحويل الأموال بنقرة هاتف ذكي إلى نماذج الخدمات المصرفية كخدمة تولِّد مصادر جديدة للإيرادات عبر الشراكات المبتكرة. ولإتقان الخدمات الجديدة، تحتاج مؤسستك إلى تفعيل قوة البيانات لديها. كما تحتاج أيضًا إلى منصة تكامل مناسبة لربط أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك وأنظمة شركائك، وضمان حماية بياناتك من التهديدات الخارجية.
الحصول على مجموعة من واجهات API التي تمكِّن الأطراف الثالثة من الربط الآمن مع الأنظمة المصرفية الأساسية لديك. تيسير تبادل المعلومات اللازمة لإطلاق الشراكات في الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المضمون، ونماذج الخدمات المصرفية كخدمة.
استخدِم التحليلات المتقدمة لتحقيق فهم أفضل لاحتياجات عملائك وتقديم عروض مخصصة لهم في الوقت الفعلي.
تأكد من أن تجربة عملائك سلسة قدر الإمكان؛ من خلال أتمتة العمليات الرئيسية وتقديم تطبيقات وواجهات مستخدم عالية الأداء.
عزِّز مرونة عملياتك أمام التهديدات الخارجية وأعطال النظام، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وحالات انقطاع التقنية، والأوبئة والكوارث الطبيعية.
تطوير منتجات وعروض خدمات جديدة، بما في ذلك القروض الاجتماعية وقروض الحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع استراتيجية البنك لأهداف التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. حيث يمكنك تمويل استثمارات عملائك المتعلقة بالمناخ عن طريق ابتكار منتجات حديثة، ووضع الأسعار بأكبر دقة ممكنة على نحو يراعي المخاطر.
أتمتة تقارير البيانات المتعلقة بالتزامات أهداف التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. مواءمة الأنظمة والهياكل والعمليات حول الإفصاحات الجديدة.
بصفتها حلًا رائدًا في تقييمات G2 لخريف 2024، حصلت webMethods على تقييم عالٍ وتوصيات قوية من العملاء؛ بسبب خصائصها الأمنية الممتازة وقدراتها على التكامل وقابلية التوسع الممتازة. تُعد webMethods أيضًا من المنصات الرائدة في قيادة الأعمال وتحمل شارة Momentum Leader.
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