IBM watsonx Assistant ل الذكاء الاصطناعي الحواري يقدم أداة إنشاء مرئية بديهية للمستخدمين مصممة لتحسين عملية بناء تدفقات المحادثة, تسريع عملية التأليف، وتمكين مستخدم الأعمال من تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي المساعدين على نطاق واسع.
يعمل watsonx Assistant Visual Builder على تبسيط عملية إنشاء روبوت المحادثة من خلال:
أصبح بناء روبوت المحادثة المحادثة أسهل من أي وقت مضى. التدريب مع بعض الأسئلة فقط أو استخدم نماذج روبوت المحادثة اليوم.
كما أن ميزة التوضيح التي نقدمها للتوضيح إذا كان طلب المستخدم غير واضح، مما يضمن أن يتواصل روبوت المحادثة بدقة.
تمكِّن عمليات التكامل والإضافات السلسة التي نقدمها المستخدمين من إكمال المهام المختلفة داخل واجهتنا بسهولة.
يمكنك معاينة المحادثة كما سيقوم المستخدمون بمعاينة المحادثة باستخدام قدرات تصحيح متقدمة لتصحيح الأخطاء في تصحيح الأخطاء بسرعة.
تُمكِّن العناصر القابلة لإعادة الاستخدام الشركات من إنشاء تجارب متناسقة في جميع أنحاء العالم في جزء صغير من الوقت.
إن رمزنا منخفض وعدم وجود رمز يعززان القدرات الأسلوب الرشيق سير العمل، ويشجعان على إجراء تجارب الحوار من أجل تجربة الدعم المثالية.
اعثر على أحدث الإجابات في أي محتوى موجود، من قواعد المعرفة إلى مواقع الويب، باستخدام Watson Discovery.
قم بتوصيل منصة روبوت المحادثة الخاصة بك بسهولة بأدوات وكيل مباشر لتوجيه العملاء إلى الأشخاص المناسبين في الوقت الفعلي.
ينشر في أي مكان يتواصل فيه عملاؤك مع شركتك، بما في ذلك الويب أو التطبيق أو الهاتف أو قنوات المراسلة.
ووفقًا لـ G2 Crowd وIDC وGartner، فإن IBM' watsonx Assistant هو أحد أفضل بناة روبوتات المحادثة في المجال مع ريادة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتكامل بين القدرات.
يعد نموذجنا المحسّن للكشف عن النوايا أسرع وأكثر دقة من نماذجنا السابقة، حيث يجمع بين تقنيات التعلم الآلي التقليدية والتعلم التحوّلي والتعلم العميق في نموذج متماسك يستجيب بشكل كبير في وقت التشغيل. واستنادًا إلى دراسة (الرابط موجود خارج ®IBM.com)، فإن هذا النموذج أيضًا أكثر دقة من المنافسين الرئيسيين IBM، حيث يتفوق على Google Dialogflow بنسبة 5.6 نقطة مئوية وعلى Microsoft LUIS بنسبة 14.7 نقطة مئوية.
لا يتفوق نموذجنا على منافسينا فحسب، بل إن IBM' watsonx Assistant يجعل من السهل للغاية بدء تشغيل المعلومات التكنولوجية بسهولة فائقة مجموعة من الموارد، مثل القوالب، والتكامل بنقرة واحدة، والبرامج التعليمية الموجهة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. IBM watsonx Assistant تتكيف مع احتياجات العميل.
نعم، يتوفر لدى watsonx Assistant خطافات ويب وواجهات برمجة التطبيقات لتمكينك من تصدير سجلات الدردشة لتحليلها، مما يسمح لفرقك بتحسين روبوت المحادثة الخاصة بك من أجل نتائج العملاء. تواصل بنقرة واحدة مع أنظمة مثل فريق المبيعات وZendesk وIntercom وغيرها. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء امتدادك الخاص باستخدام مواصفات واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة الخاصة بنا.
تحقق من وثائقنا للعثور على برنامج تعليمي حول كيفية إنشاء أول روبوتات المحادثة المحادثة watsonx Assistant'منشئ روبوتات محادثة مروتي.
نعم، يمكنك تقديم تجربة متعددة القنوات لعملائك، ونشر التطبيق، مثل Facebook Messenger وIntercom وSlack وSlack والرسائل النصية القصيرة مع Twilio وواتساب وHubspot و Wordpress ، وغيرها. يمكن للتكامل السلس الذي نقدمه توجيه العملاء إلى أنظمة الاتصال الهاتفي وأنظمة استجابة الصوت الصوتية (الاستجابة الصوتية التفاعلية) عندما يحتاجون إليها.
نعم، يمكنك استخدام قوالب الإجراءات watsonx Assistant لإنشاء أول روبوت محادثة لك اليوم. إنها ما قبل البناء، قوالب روبوت المحفوظات القابلة للتخصيص، والتي تنشئ روبوت المحفوظات بسرعة وسهولة. تعمل قوالب الإجراءات على أتمتة إنشاء روبوت المحادثة المحفوظات من خلال تحديد حالات المستخدم الشائعة، مثل طلبات تذاكر الدعم أو الإجابات على الأسئلة المتداولة (FAQs). راجع وثائق القوالب المعدة مسبقاً للبدء.
خدمة العملاء هي الأكثر شيوعًا في روبوت المحادثة المحادثة حالة الاستخدام. تعتبر روبوت المحادثة مفيدة لكل من الشركات القائمة على المنتجات والخدمات التي تتطلع إلى توفير تجربة مستخدم متفوقة من خلال الإجابة عن أسئلة العملاء، وتوجيه العملاء خلال استكشاف الأخطاء وإصلاحها البسيطة، وربط العملاء بالموارد التي يحتاجون إليها.
وغالبًا ما تستخدمها أيضًا فرق المبيعات التي تبحث عن أداة لدعم الجيل. يمكن لـ روبوتات المحادثة أن تحقق من الصحة بسرعة من خلال عملاء محتملين محتملين بناءً على الأسئلة التي يطرحونها، ثم تمريرهم إلى مندوبي المبيعات لإتمام الصفقة.
يمكن حتى استخدام روبوت المحادثة المحادثة في التجارة الإلكترونية من خلال العمل كموظف مبيعات رقمي، على غرار ما يقوم به العملاء في متجر تجاري صغير. يمكن أن يوفر روبوت التجارة الإلكترونية روبوت المحادثة المحفوظات تجربة تسوق شخصية تحول زوار الموقع السلبيين إلى عملاء محتملين متفاعلين.
هل أنت مستعد لبناء روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بسهولة أكبر؟
تعرف على ما يمكن أن يفعله watsonx Assistant عند تحديد موعد لشرح شخصي مع أحد المتخصصين في المنتج أو القيام بجولة إرشادية ذاتية.