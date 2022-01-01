التسعير

جرّب على البيئة السحابية دون أي تكلفة
يمكنك الاختيار من بين خيارات النشر المتعددة

 

انتقِل بنماذج الذكاء الاصطناعي لديك إلى مرحلة الإنتاج بفضل قدرات علوم البيانات الرائدة في المجال والتي يوفرها IBM® Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data. استكشِف خيارات الترخيص محدد المدة أو الاشتراك كخدمة. تحدَّث إلى أحد مندوبي مبيعات IBM لمدة 30 دقيقة؛ لمعرفة المزيد مجانًا.
الاستوديو المؤسسي الجديد كليًا، والذي يجمع بين التعلّم الآلي التقليدي وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس.
خيارات IBM Watson Studio
على منصة IBM Cloud Pak for Data IBM Watson Studio

استكشِف العديد من خيارات الترخيص بما في ذلك الترخيص محدد المدة. يمكنك النشر على السحابة العامة أو السحابة الخاصة حسب اختيارك.

 الاشتراك في IBM® Cloud Pak for Data كخدمة IBM Watson Studio

تسعير بنظام الدفع حسب الاستخدام للوصول إلى Watson Studio ومجموعة من خدمات منصة IBM Cloud Pak for Data المُدارة بالكامل على السحابة العامة من IBM.

عرض الأسعار
تصنيف IBM كشركة رائدة - تم تصنيف IBM Watson Studio كمنصة رائدة في تقرير IDC حول "تقييم مورِّدي منصات عمليات التعلم الآلي على مستوى العالم لعام 2022".
مزايا IBM Watson Studio

IBM Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data

IBM Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data كخدمة

دعم أُطر العمل والمكتبات مفتوحة المصدر

إعداد البيانات والعرض المصور لها

تطوير النماذج وتدريبها

يمكنك النشر على السُحب العامة أو استخدامها معها بما في ذلك IBM® Cloud وAWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud

مناسب للنشر على السحابة الخاصة أو في البيئات المحلية لدى المؤسسات

التحليلات الإلزامية مع Decision Optimization

النمذجة المرئية مع SPSS Modeler

إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية

راقب نماذج التعلم الآلي (ML) لرصد النزاهة والانحراف والتحيز

حسّن الشفافية والحوكمة باستخدام تقارير وقائع الذكاء الاصطناعي

توقع النتائج وحسّنها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

