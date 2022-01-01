انتقِل بنماذج الذكاء الاصطناعي لديك إلى مرحلة الإنتاج بفضل قدرات علوم البيانات الرائدة في المجال والتي يوفرها IBM® Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data. استكشِف خيارات الترخيص محدد المدة أو الاشتراك كخدمة. تحدَّث إلى أحد مندوبي مبيعات IBM لمدة 30 دقيقة؛ لمعرفة المزيد مجانًا.
استكشِف العديد من خيارات الترخيص بما في ذلك الترخيص محدد المدة. يمكنك النشر على السحابة العامة أو السحابة الخاصة حسب اختيارك.
تسعير بنظام الدفع حسب الاستخدام للوصول إلى Watson Studio ومجموعة من خدمات منصة IBM Cloud Pak for Data المُدارة بالكامل على السحابة العامة من IBM.
IBM Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data
IBM Watson Studio on IBM Cloud Pak for Data كخدمة
دعم أُطر العمل والمكتبات مفتوحة المصدر
إعداد البيانات والعرض المصور لها
تطوير النماذج وتدريبها
يمكنك النشر على السُحب العامة أو استخدامها معها بما في ذلك IBM® Cloud وAWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud
مناسب للنشر على السحابة الخاصة أو في البيئات المحلية لدى المؤسسات
التحليلات الإلزامية مع Decision Optimization
النمذجة المرئية مع SPSS Modeler
إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية
راقب نماذج التعلم الآلي (ML) لرصد النزاهة والانحراف والتحيز
حسّن الشفافية والحوكمة باستخدام تقارير وقائع الذكاء الاصطناعي
توقع النتائج وحسّنها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.