IBM Video Streaming

منصة بث مقاطع الفيديو المصممة لمراعاة الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، المدعومة من IBM Watson AI
تُعتبر الفعاليات الافتراضية والاتصالات عبر الفيديو ضرورية في مستقبل أماكن العمل الهجينة، حيث إن حماية السرية أمر بالغ الأهمية في العالم الرقمي. تهدف ميزات البث المباشر، ومحاكاة البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب، وبوابة الفيديو لدينا إلى زيادة تفاعل الجمهور. تمكَّن من بث الفعاليات الافتراضية، واجتماعات القادة، وإطلاق المنتجات التسويقية، وغير ذلك الكثير. منصة مصممة لضمان الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson لتوفير ترجمة نصية تلقائية ووظائف بحث فعَّالة.
خدمة بث مباشر وفيديو عند الطلب للوصول إلى جمهور كبير عبر قنوات مفتوحة أو محمية بكلمة مرور على منصة بث مقاطع الفيديو.
تتضمن خدمة البث المباشر وعند الطلب ميزات لحماية المحتوى الحساس من خلال التحكم الدقيق في الوصول والتسجيل والتتبع على منصة بث مقاطع الفيديو.
استخدم الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمقاطع الفيديو لكفاءة أعلى وتقليل الجهد اليدوي. وتستطيع أتمتة كتابة العناوين التوضيحية للبث المباشر، وإطلاق العنان لإمكانات تحليلات الفيديو وقدرات البحث في محتوى الفيديو، وغير ذلك الكثير.
يمكن الوصول إلى جمهور بث مباشر غير محدود تقريبًا حول العالم مع إبقاء الحضور في تواصل مستمر. وباستخدام بنية تحتية متعددة الشبكات لتقديم المحتوى (CDN)، يمكنك تحقيق ذلك.
يمكنك حماية علامة شركتك التجارية من المتطفلين على الفعاليات، مع دعم المشاهدين على مختلف الأجهزة كتلك التي بأنظمة iOS و Android. تتوفر طبقات متعددة من الحماية والتشفير تساعد على زيادة الثقة في التجارب الرقمية.
من خلال عملية التفريغ الصوتي المستند إلى الذكاء الاصطناعي، يمكن البحث في محتوى الفيديو على مستوى المكتبة، حيث يتم عرض النتائج بناءً على الكلمات المفتاحية التي تبحث عنها. ويمكن للمشاهدين الانتقال إلى لحظات معينة باستخدام تحليلات الذكاء الاصطناعي.
جذب ودعم جماهير ضخمة لفعالياتك. تمكين تتبع الأداء باستخدام قياسات في الوقت الحقيقي.
يمكنك بكل ذكاء تقييد الوصول إلى أصول الفيديو الخاصة بالشركة. يمكنك التكامل بسهولة مع أنظمة دليل الشركة لتسجيل الدخول الموحد أو استخدام مصادقة البريد الإلكتروني لتمكين تتبع المستخدم الفردي.
توفير بوابة مستضافة تحمل شعار الشركة وهويتها ويمكن تخصيصها للوصول إلى محتوى الفيديو والفعاليات الرقمية، أو استخدام واجهات برمجة التطبيقات لنقل التجربة إلى موقع إلكتروني صغير مصمَّم خصيصًا لهذه الفعالية.
شاهد مقاطع الفيديو في بث مباشر أو مسجلة حسب الطلب على أجهزة كثيرة جدًا مع أي حجم للشاشة أو سرعة الإنترنت، مع تبديل تلقائي لجودة البث لتحسين تجارب المشاهدة.
تستطيع تبسيط عملية إدخال البيانات الوصفية وتجميعها.
استخدم الدردشة الفورية ونماذج الأسئلة والأجوبة، مع الإدارة المضمنة للمستخدمين والتحكم فيها، والرموز التعبيرية وإمكانية تصويت المستخدمين.
استخدم تبديل شبكات توصيل المحتوى (CDN) المتعددة لتحسين الوصول العالمي وقابلية التوسع.
يمكنك جدولة مقاطع الفيديو بحيث يتم عرضها في أوقات محددة أو تفعيل التشغيل التلقائي المتكرر عند محاكاة البث المباشر.
يمكن تمييز عمليات البث السابقة، والعروض القادمة، وغيرها من المعلومات الأخرى المهمة للمشاهدين على صفحة قناة مخصصة تحمل شعار علامتك التجارية.
يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي مع خاصية التعرُّف على الكلام لإضافة التعليقات التوضيحية التلقائية على البث المباشر والفيديو عبر الإنترنت.
يمكنك إنشاء تطبيقات بث خاصة بك، وتخصيص الواجهات، وتحليل تفاعل المستخدمين، وغير ذلك الكثير باستخدام أدوات تطوير بث مقاطع الفيديو.
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الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم سارية، وتخضع لتوفر عروض المنتجات في المنطقة المحلية. بعد الفترة الأولية، سيتم تجديد الاشتراكات النشطة تلقائيًا بالسعر المُعلن في القائمة.