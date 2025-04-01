IBM Video Streaming

تُعتبر الفعاليات الافتراضية والاتصالات عبر الفيديو ضرورية في مستقبل أماكن العمل الهجينة، حيث إن حماية السرية أمر بالغ الأهمية في العالم الرقمي. تهدف ميزات البث المباشر، ومحاكاة البث المباشر، والأرشفة التلقائية، وإدارة محتوى الفيديو عند الطلب، وبوابة الفيديو لدينا إلى زيادة تفاعل الجمهور. تمكَّن من بث الفعاليات الافتراضية، واجتماعات القادة، وإطلاق المنتجات التسويقية، وغير ذلك الكثير. منصة مصممة لضمان الخصوصية والموثوقية والجودة وقابلية التوسع، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفر في IBM Watson لتوفير ترجمة نصية تلقائية ووظائف بحث فعَّالة.

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