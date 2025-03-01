تحليلات الهوية وإعداد التقارير  

عندما تضيف مؤسستك موظفين أو متعاقدين أو عاملين عن بُعد جدد، يجب عليك توفير إمكانية الوصول حتى يتمكنوا من أداء المهام المعينة. وهذا ليس أمرًا ثابتًا، حيث يمكن أن تتغير الصلاحيات بمرور الوقت، بدءًا من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء الخدمة.



توفر قدرة تحليلات الهوية في IBM Verify القدرة على التحكم بشكل مناسب، بدءًا من منح الصلاحيات وحتى سحبها وإدارة التوسع غير الضروري في الصلاحيات. كما يمكنك أيضًا إنشاء معلومات متعلقة بمخاطر دورة حياة الهوية قابلة للتنفيذ.