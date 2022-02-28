توفير بيانات حول وصول المستخدمين وأنشطتهم طوال فترة اشتراكهم ومراجعتها وإعداد التقارير حولها، وتوفير إمكانات الامتثال والتحليلات، باتباع نهج أكثر كفاءة لنمذجة المخاطر.
بدلاً من إدارة انتهاكات فصل المهام (SoD) من خلال وضع سياسات حوكمة الهوية القائمة على الأدوار، يستخدم حل IBM Verify Governance أنشطة تجارية، مثل إنشاء طلب شراء. ونظرًا إلى أن هذه الأنشطة أكثر ثباتًا من الأدوار، يمكن ربطها بمهام محددة، والأهم من ذلك، أنها تُناسب أدوار المدققين ومديري الامتثال.
في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
يمكنك تبسيط طلبات التزويد الكامل والخدمة الذاتية لتأهيل الموظفين أو فصلهم أو إدارتهم بسرعة. تدعم مزامنة كلمة المرور المحسنة تسجيل الدخول الموحد.
تخلص من الجهد اليدوي في عمليات تدقيق تقنية المعلومات من خلال الامتثال لضوابط محددة وإمكانات حوكمة البيانات والضوابط الخاصة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
اتخاذ قرارات الوصول المناسبة، وتمكين مديري المخاطر والامتثال من تحديد الانتهاكات بسرعة باستخدام ضوابط فصل المهام (SoD)، بما في ذلك نظام SAP.
توفر تحليلات الهوية معارف مرئية حول المستخدمين غير الموثوق بهم والتهديدات الداخلية لمساعدتك على اكتشاف السلوكيات غير الطبيعية وتعليق الحسابات في Verify Governance.
يمكنك أتمتة العمليات كثيفة العمالة وعملية دورة حياة الهوية لخفض التكاليف التشغيلية إلى حد كبير.
دمجت شركة VLI حلول إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) المقدمة من شركة IBM، بما في ذلك حل Verify Governance، من أجل تأمين أعمالها وحماية أصولها والتحكم في إمكانيات وصول المستخدمين.
تمكّن البنك التجاري الدولي (شركة مساهمة S.A.E.)، أكبر بنك خاص في مصر، من تبسيط إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) وإدارة الهويات، متغلبًا على العقبات من خلال إستراتيجيته للأمن الرقمي.
يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.
استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.
إصدار حل IBM Verify Governance: إدارة تلقائية وممتثلة للوائح لإمكانيات الوصول.