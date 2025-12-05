سرّع الأداء، وبسّط الإدارة، واستفد من كثافة المحولات الرائدة في الصناعة.
يُعدّ IBM® Storage Networking SAN128B-6 محوّلًا متطوّرًا عالي السرعة، ومصممًا لدمج مرن في شبكات التخزين واسعة النطاق. SAN128B-6 الجاهز ل NVMe يتيح الاستخدام الفعال للتخزين بالذاكرة الوميضية الحالي، ويوفر القدرات الأمنية والأتمتة والتنسيق المتقدمة التي يمكنها تبسيط العمليات - من إنشاء الأجهزة الافتراضية وتوازنة أحمال التشغيل إلى مراقبة حركة البيانات. يوفّر SAN128B-6 مجموعة قابلة للتوسيع من منافذ Fibre Channel من النوع b-type Gen 6، مما يتيح قابلية توسّع كبيرة وميزات تحكّم متقدمة لتبسيط الإدارة.
يمكنك التكيّف مع نموّ التخزين وأحمال التشغيل الصعبة باستخدام محوّل القنوات الليفية من النوع b-type Gen 6 مرتفع الكثافة بسعة 128 منفذًا وبسرعة 32 جيجابت في الثانية.
اعمل على تحسين الأداء وزيادة الموثوقية من خلال المراقبة المتقدمة لتقنية NVM Express (NVMe).
دمج حلول جاهزة لأجهزة NVMe دون الحاجة إلى عمليات نسخ واستبدال.
تبسيط الإدارة الشاملة للبيئات واسعة النطاق وتسريع العمليات من خلال أتمتة المهام المتكررة.
توفير مراقبة وتنبيهات استباقية في الوقت الفعلي لسلامة وأداء إدخال/إخراج التخزين (I/O) باستخدام مستشعرات شبكة مدمجة.
تمكين رؤية الأجهزة الافتراضية (VM) في بنية التخزين لمراقبة الأداء وتحسينه وتحديد الحالات الشاذة.
يوفّر SAN128B-6 عدد 128 منفذ Fibre Channel في هيكل 2U مدمج، مما يتيح قابلية توسّع أكبر وكفاءة أعلى في استخدام المساحة. وبوجود 96 منفذ SFP+ محسّن بسرعة 32 جيجابت في الثانية، و8 منافذ Q-Flex 4×32 جيجابت في الثانية، يتيح تصميم SAN128B-6 المدمج لمراكز البيانات توفير المزيد من الاتصال باستخدام عدد أقل من المحوّلات. وبفضل تصميمه الذي يجمع بين المرونة والكثافة، يوفّر SAN128B-6 قابلية توسّع اقتصادية بنموذج الدفع حسب النمو، مع إمكانية الترقية من 48 إلى 128 منفذًا باستخدام منافذ عند الطلب (PoD).
تقضي فرق تكنولوجيا المعلومات الكثير من وقتها في تنفيذ مهام الإدارة اليومية، مثل إعداد تقارير المخزون. وباستخدام الأتمتة، يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تحسين كفاءتها بشكل كبير وتقليل مخاطر الأخطاء التشغيلية. ومن خلال دمج واجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs) مباشرةً في منتجات التحويل والإدارة، توفّر IBM عبر محفظة التخزين من النوع b مجموعة واسعة من الخيارات لتمكين أي حل لإدارة شبكات SAN.
توفّر SAN128B-6 المزودة بتقنية Fabric Vision حلاً متقدّمًا يجمع بين العتاد والبرمجيات، ويساعد على تبسيط المراقبة وزيادة الاستقرار التشغيلي وتقليل التكاليف. تتضمن تقنية Fabric Vision كلًا من IO Insight وVM Insight، اللتين توفران رؤية أعمق لحركة بيانات SCSI وNVMe، مما يساعد المسؤولين على تحديد المشكلات وتحليلها بسرعة.
يسهّل IBM Network Advisor إدارة قنوات Fibre Channel من النوع b-type Gen 6، ويساعد المؤسسات على تشخيص المشكلات وحلّها بشكل استباقي لزيادة مدة التشغيل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف. تعمل واجهة الاستخدام المعتمدة على مُعالج الإعداد على تقليل أوقات النشر والتهيئة بشكل كبير من خلال السماح بإدارة الأقمشة والمحوّلات والمنافذ كمجموعات. تعرض لوحات المعلومات القابلة للتخصيص مؤشرات الأداء والسلامة فور الاستخدام، بما في ذلك جميع البيانات الملتقطة باستخدام تقنية Fabric Vision.
الوحدات القابلة للتوصيل صغيرة الحجم (SFPs)
21.31 كجم (47.00 رطل) مع وحدتي مصدر طاقة قابلتين للاستبدال الميداني (FRUs)، وثلاث وحدات مروحة قابلة للاستبدال ميدانيًا، من دون أجهزة إرسال واستقبال.
مدة عام واحد؛ وحدة قابلة للاستبدال من قِبل العميل (CRU) ودعم في الموقع (9×5) في يوم العمل التالي؛ تتوفر ترقيات لخدمة الضمان.
سرعات منافذ 4/8/10/16/32 جيجابت في الثانية، وقادرة على دعم سرعات 128 جيجابت في الثانية؛ ويمكن برمجة سرعة 10 جيجابت في الثانية اختياريًا كسرعة منفذ ثابتة. الاستشعار التلقائي لسرعات 4×32 / 4×16 / 4×8 / 4×4 جيجابت في الثانية على منافذ QSFP مع نظام FOS الإصدار v8.2.0 أو أحدث.
96 منفذ SFP+ قادر على العمل بسرعات 4/8/10/16/32 جيجابت في الثانية مع الاستشعار التلقائي لقناة Fibre Channel؛ و8 منافذ QSFP قادرة على العمل بسرعات 4×32 / 4×16 / 4×8 / 4×4 جيجابت في الثانية لقناة Fibre Channel. يوفّر تكوينًا أساسيًا مكوّنًا من 48 منفذًا، ومنفذين SFP+ PoD بسعة 24 منفذًا، ومنفذ QSFPPoD بسعة 32 منفذًا. يحتوي المحول على ثمانية منافذ QSPF بسرعة 32 جيجابت في الثانية. يتيح ذلك للمستخدمين النمو من 48 منفذًا إلى 128 منفذًا. يدعم أنواع F/E/E/EX_Port وD_Port على منافذ SFP+ وأنواع F/E/EX_Port وD_Port فقط على منافذ QSFP مع نظام Fabric OS (FOS) الإصدار 8.2.0 أو أحدث.
يُرجى الرجوع إلى دليل منتج IBM Storage Networking SAN128B-6 Redbooks لمراجعة أحدث الميزات الاختيارية.