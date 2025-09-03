يعد IBM SevOne أداة مراقبة قوية للشبكة واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات، والتي تكمل ميزات الإدارة في وحدات تحكم الشبكة واسعة النطاق المحددة بالبرمجيات لتوفير رؤية مستمرة للقطاعات المختلفة لشبكتك. وبفضل لوحات المعلومات والمقاييس القابلة للتخصيص، فإنه يوفر مصدرًا واحدًا للحقيقة للمساعدة على ضمان أداء الشبكة عبر شبكات الموردين المتعددين والمؤسسات ومقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات التزويد المُدارة.