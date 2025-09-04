مع ازدياد تعقيد البنى التحتية الحديثة وصعوبة توسيع نطاقها أو دعمها، تواجه فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات خطر اتخاذ القرارات السيئة في مجال الأعمال إذا لم تكن لديها رؤية واضحة لبيانات أداء الشبكة المتسقة والقديمة والمُجمَّعة في الوقت الفعلي.

تم تصميم IBM SevOne لمشاركة بيانات الأداء والرؤى بسهولة عبر الفرق والأدوات المتعددة. تساعد IBM فريق عمليات تكنولوجيا المعلومات لديك بالكامل على البقاء على اطلاع دائم بفضل مصدر متسق لبيانات أداء الشبكة الموثوقة، وذلك بفضل خيارات التكامل المرنة لتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل: