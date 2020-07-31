تخلصت سلسلة المطاعم من 2000 ساعة عمل يدوي بنسبة 100% من عائد الاستثمار في 3 أشهر باستخدام IBM Robotic Process Automation.
IBM Robotic Process Automation روبوت يساعد مجموعة المعايير البلجيكية NBN على إنجاز المزيد في وقت أقل.
تعمل الشركة الناشئة على أتمتة عملية أساسية لمراقبة سلامة الأدوية باستخدام IBM Robotic Process Automation.
تقوم شركة التأمين بتحرير الموظفين من المهام المتكررة باستخدام IBM Robotic Process Automation ، مما يوفر 3.5 ساعات ونصف الساعة يومياً.
تقوم شركة Aon Italy بتحديث عمليات التأمين والمخاطر مع IBM Robotic Process Automation وIBM Cloud Pak.
خفضت Sicoob أوقات المعالجة بنسبة تصل إلى 80% وخفضت التكاليف بنسبة تصل إلى 20% باستخدام IBM Robotic Process Automation.
تستخدم Credigy IBM Robotic Process Automation للتحقق من المراجعات على آلاف القروض ومعالجة الفواتير وغيرها.
توفّر Cobmax الوقت وتقلل من عمليات المكتب الخلفي بنسبة 50% من خلال عملية الأتمتة.
تستخدم شبكة Lojacorr Network IBM Robotic Process Automation لتحقيق زيادة بنسبة 80% في كفاءة تنفيذ العمليات.
تحرر Inter Aduaneira آلاف ساعات العمل اليدوية من خلال أتمتة تتبع الشحنات باستخدام برنامج IBM Robotic Process Automation.
توفر GAM 120,000 ريال برازيلي سنوياً من خلال أتمتة المهام اليدوية والمتكررة.
تساعد شركة IBM موظفي الشؤون المالية على التخلص من المهام اليدوية وتحويل المزيد من التركيز إلى أعمالهم الأكثر قيمة