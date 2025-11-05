يُتيح IBM Rational Asset Manager لمؤسستك إدارة جميع أنواع الأصول بكفاءة وإعادة استخدامها في بيئة تطوير موزعة.

يساعد على إدارة الأصول التجارية والتقنية المشاركة في تسليم البرمجيات والأنظمة وحوكمتها، بدءًا من منتج أو أكثر منشور ومشارَك أو مُشار إليه عبر المؤسسة.