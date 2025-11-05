إدارة جميع أنواع الأصول وإعادة استخدامها بكفاءة في بيئة تطوير موزعة
يُتيح IBM Rational Asset Manager لمؤسستك إدارة جميع أنواع الأصول بكفاءة وإعادة استخدامها في بيئة تطوير موزعة.
يساعد على إدارة الأصول التجارية والتقنية المشاركة في تسليم البرمجيات والأنظمة وحوكمتها، بدءًا من منتج أو أكثر منشور ومشارَك أو مُشار إليه عبر المؤسسة.
استخدام مكتبة لإدارة وحوكمة الأصول التجارية والتقنية المشاركة في تسليم البرمجيات والأنظمة.
تبسيط عملية التحميل المجمَّع الأوَّلي لمكتبة البرمجيات الأساسية لديك والحفاظ على تحديثها من خلال التكامل مع المستودعات الأخرى ومكتبات الجهات الخارجية.
استخدم التجميع في IBM® WebSphere Application Server لتحقيق قابلية التوسع وتلبية احتياجاتك للبحث والتحرير وإعادة الاستخدام.
الإصدار القياسي
إصدار المؤسسة
يدير الأصول التجارية والتقنية والأنظمة والبرمجيات الخاصة بالبرامج التجريبية والمشروعات الأوَّلية.
يدير الأصول الخاصة بعمليات النشر التي تتطلب قابلية توسُّع متقدمة وخيارات ترخيص متعددة.
يجعل تسليم البرمجيات أكثر تعاونًا وشفافية باستخدام IBM Rational Jazz.
يشمل جميع قدرات إصدار IBM Rational Asset Manager Standard Edition.
يوفر أتمتة تبسِّط عملية التحميل المجمَّع الأوَّلي لمكتبة البرمجيات الأساسية لديك.
يوفر قابلية التوسع والمرونة المتقدمة
يساعدك في الحفاظ على تحديث المكتبة من خلال التكامل مع المستودعات الأخرى ومكتبات الجهات الخارجية.
يشمل خاصية التجميع في IBM WebSphere Application Server لتحقيق قابلية التوسع.
يستخدم مواد موجودة مسبقًا تم اختبارها لتقليل المخاطر وزيادة الجودة والموثوقية.
يُتيح للناشر والمستخدمين المتعاونين تلبية احتياجات البحث والتحرير وإعادة الاستخدام.
يساعد على تنظيم الأصول بحيث يمكن للمستخدمين العثور عليها واستخدامها وتقديم ملاحظاتهم بشأنها.
يتضمن ترخيص مستخدم عائم لتوفير حلول أكثر اقتصادية.
يستخدم المخرجات والمعلومات المعتمدة والتي تُدار ضمن المكتبة الأساسية.
يستخدم سير عمل مخصصًا يعتمد على قدرات IBM Rational Team Concert.
يشمل الأطراف المعنية، ما يؤدي إلى أصول برمجية وتجارية معتمدة، منشورة وقابلة للتدقيق.
يعمل على أتمتة عمليات حوكمة وصيانة الأصول للمساعدة على ضمان ملاءمة الأصول.