خدمة IBM Cloud Private Path

أريد الوصول بشكل خاص إلى خدمة من IBM أو من مزوِّد الخدمات الذي أتعامل معه، سواء أكانت منشورة على السحابة أم في البيئة المحلية. لا أريد أن يبدأ المزودون الاتصالات إلى مواردي، وأريد أن تنتقل البيانات داخل شبكة IBM Cloud لتقليل مخاطر الأمان.