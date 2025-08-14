خدمة IBM Cloud Private Path

الاتصال بشكل آمن بخدمات IBM المُدارة وخدمات الجهات الخارجية.
يُعَد الاتصال الشبكي الخاص ضروريًا لعملاء IBM Cloud الذين يفضِّلون الخصوصية والأمان والامتثال.
من خلال خدمات Private Path لشبكة VPC، يمكن للمزودين تقديم خدماتهم السحابية والمحلية عبر شبكة IBM Cloud Private، ما يضمن تفاعلات آمنة وخاصة للمستهلكين.
الاتصال بأمان بالخدمات المستضافة في IBM Cloud VPC، سواء أكانت محلية أم في مواقع خارجية أخرى متاحة.
نشر الخدمات المُدارة بسرعة على IBM Cloud وتوفير وصول قائم على السياسات للمستهلكين.
توفير حلول تتوافق مع المعايير والمتطلبات التنظيمية.
تقدِّم خدمة Private Path تجربة مُدارة بالكامل، ما يساعد العملاء على تقليل الأعباء التشغيلية.
"أريد توفير اتصال خاص لخدماتي المنشورة على IBM Cloud، أو في البيئات المحلية، أو في سحابات أخرى مع تحكُّم في الوصول متعدد المستويات وأمان عالٍ.
أريد الوصول بشكل خاص إلى خدمة من IBM أو من مزوِّد الخدمات الذي أتعامل معه، سواء أكانت منشورة على السحابة أم في البيئة المحلية. لا أريد أن يبدأ المزودون الاتصالات إلى مواردي، وأريد أن تنتقل البيانات داخل شبكة IBM Cloud لتقليل مخاطر الأمان.
جرِّب IBM Cloud Private Path اليوم.