Apache Spark on IBM Power

تقليل تعقيدات التفاعل بين البيانات، وزيادة سرعة المعالجة، وتعزيز التطبيقات ذات المهام الحساسة.

رسوم توضيحية لبرنامج Apache Spark

تعزيز التطبيقات ذات المهام الحساسة

يُعَد Apache Spark إطار عمل مفتوح المصدر لحوسبة المجموعات، ومُصممًا خصيصًا لمعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعة عالية. تم تطوير Apache Spark في مختبر AMPLab في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ويمكن أن يساعد Apache Spark على تقليل تعقيدات التفاعل بين البيانات، وزيادة سرعة المعالجة، وتعزيز التطبيقات ذات المهام الحساسة بذكاء عميق.

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الابتكار بشكل أسرع

يوفر Apache Spark أداءً يفوق Apache Hadoop بمئة مرة في بعض أنواع أعباء العمل، بفضل محركه المتقدم للحوسبة داخل الذاكرة.
تسريع تطوير التطبيقات

تسهِّل نماذج البرمجة Streaming وSQL في Apache Spark، والمدعومة بمكتبتَي MLlib وGraphX، تطوير تطبيقات تستفيد من التعلم الآلي وتحليلات الرسوم البيانية.
التحسين باستخدام التقنيات المفتوحة

يوفر Apache Spark أداءً يفوق Apache Hadoop بمئة مرة في بعض أنواع أعباء العمل، بفضل محركه المتقدم للحوسبة داخل الذاكرة.
الأمن والخصوصية في السحابة

عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر.

الأمن والخصوصية في السحابة

عند استخدام عروض IBM Cloud، يمكن لشركتك التوسع والتكيف بسرعة مع احتياجات الأعمال المتغيرة دون المساس بالأمن أو الخصوصية أو مستويات المخاطر. 

تعرَّف على المزيد حول أمن IBM Cloud.

ويتوافق هذا العرض مع معايير الامتثال الصناعية والعامة التالية، بحسب الإصدار الذي تختاره.

  • درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإطار عمل درع الخصوصية بين سويسرا والولايات المتحدة
  • ISO 27001
  • ISO 27017
  • ISO 27018
  • SOC2 Type 1 (SSAE 16)

لمعرفة المزيد حول الامتثال وشهادات الاعتماد فيما يتعلق بإصدار معين من العروض، راجع 
صُحُف بيانات خصوصية وأمن بيانات الخدمات السحابية.
اتخِذ الخطوة التالية

استكشِف هذه الموارد للحصول على المزيد من التفاصيل حول الاستفادة التي يمكن أن تحققها مؤسستك من خلال Apache Spark على IBM Power.
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