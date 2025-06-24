يُعَد IBM Enterprise PL/I for z/OS بيئة تطوير برامج متقدمة مصممة لبناء وصيانة تطبيقات PL/I عالية الأداء على IBM Z. ومن خلال دعم التقنيات الحديثة مثل JSON وXML وJava، يُتيح تكاملًا سلسًا للتطبيقات القديمة مع أعباء العمل الرقمية الجديدة. كما يعمل المحول البرمجي أيضًا على تعزيز الكفاءة من خلال التوافق بين الأنظمة 31-بت و64-بت، وأدوات تصحيح الأخطاء القوية، وتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية على IBM z17.