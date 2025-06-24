IBM Enterprise PL/I for z/OS

تطوير وتحديث وتحسين تطبيقات PL/I على IBM Z

قوة PL/I مع القدرات الحديثة

يُعَد IBM Enterprise PL/I for z/OS بيئة تطوير برامج متقدمة مصممة لبناء وصيانة تطبيقات PL/I عالية الأداء على IBM Z. ومن خلال دعم التقنيات الحديثة مثل JSON وXML وJava، يُتيح تكاملًا سلسًا للتطبيقات القديمة مع أعباء العمل الرقمية الجديدة. كما يعمل المحول البرمجي أيضًا على تعزيز الكفاءة من خلال التوافق بين الأنظمة 31-بت و64-بت، وأدوات تصحيح الأخطاء القوية، وتحسين أداء وحدة المعالجة المركزية على IBM z17.
تحديث تطبيقات المهام الحساسة

استخدم التقنيات المستندة إلى الويب مثل خدمات الويب وJSON وXML لتوسيع وتحسين تطبيقات PL/I الحالية.
تحسين الأداء على IBM Z

تمكَّن من تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية وتحسين الكفاءة باستخدام تحسينات المحول البرمجي المتقدمة المخصصة لـ IBM Z، بما في ذلك تحسينات IBM z17.
جرِّب التوافق السلس

يُتيح التكامل السلس بين برامج PL/I بنظام 31-بت و64-بت لزيادة المرونة ودعم احتياجات التطبيقات المتطورة.
إجراء عمليات حسابية أسرع

أجرِ حسابات عالية السرعة مع دعم الأعداد الصحيحة بقدرة 16 بايت، ما يعزز الأداء للتطبيقات التي تتطلب معالجة بيانات كبيرة. 

المزايا

بفضل نظام IBM Enterprise PL/I for z/OS، يمكنك صيانة وتحديث وتحسين تطبيقات PL/I لتتناسب مع الواقع الرقمي المتطور اليوم.
التوافق بين الأنظمة 31-بت و64-بت
يمكنك استدعاء برامج PL/I ‏64-بت من تطبيقات 31-بت والعكس، ما يُتيح تحسين معالجة البيانات والتوافق مع التقنيات الحديثة مثل Python وJava ‏64-بت.
معالجة JSON المضمنة
تمكَّن من تحليل نص JSON وإنشائه والتحقق منه بشكل أصلي من داخل التعليمات البرمجية لـ PL/I، ما يسهِّل تبادل البيانات مع التطبيقات الحديثة على الويب.
توافق Java للتكامل المؤسسي
يمكنك التفاعل مباشرةً مع مكونات Java دون حاجة إلى الترجمة، بفضل دعم النقطة العائمة العشرية IEEE، ومكتبة PL/I الآمنة للمسارات، وقدرات تعدد المسارات.
تقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية على IBM z17
تحسين التطبيقات كثيفة الحوسبة باستخدام تحسينات المحول البرمجي التي تقلل من استهلاك وحدة المعالجة المركزية، ما يعزز الكفاءة على أجهزة IBM Z.

إصدار رسوم الترخيص الشهرية

هذا الحل المرخص بالكامل والمصمم للاستخدام المؤسسي تم تطويره للاستخدام في بيئات الإنتاج، مدعومًا بدعم عالمي من شركة IBM ونظام ترخيص شهري. متوفر على متجر Shopz من خلال البحث عن 5655-PL6 أو من خلال التواصل مع أحد ممثلي مبيعات IBM Z.

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هل تقدِّم IBM محولًا برمجيًا للغة PL/I لنظامَي Windows وAIX؟

لا، لم تَعُد IBM تقدِّم محولًا برمجيًا للغة PL/I لنظامَي Windows وAIX.

 كيف يمكن الإشارة إلى المُجمّع DS PL3 في برنامج PL/I؟

يُعَد PL3 عددًا عشريًا مضغوطًا بطول 3 بايتات. هذا يعادل العدد العشري الثابت (5)، حيث يُستخدم نصف بايت واحد (nibble) من أصل 3 بايتات للإشارة، بينما تُستخدم النصف بايتات الخمسة المتبقية للأرقام.

 هل يمكنني ربط وحدات C وPL/I؟

نعم، تستطيع PL/I استدعاء روتينات مكتوبة بلغة C أو ++C.

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