برمجيات SaaS كاملة على IBM Cloud
البيئات المحلية
خطوط الطلبات في السنة
100 ألف خط طلب
100 ألف خط طلب
مليون خط طلب مع ترخيص وحدة قيمة الموارد (RUV)
مليون خط طلب مع ترخيص وحدة قيمة الموارد (RUV)
توجيه الطلبات
تنسيق الطلبات
إدارة المخزون
الجدولة
تحسين الجدولة
الاحتفاظ بالبيانات لمدة سنتين
الاحتفاظ بالبيانات لمدة 3 سنوات
مجموعة كاملة من الخدمات اللوجستية العكسية
Store Engagement
جهاز العميل في السنة
جهاز العميل في السنة
وحدة قيمة الموارد (RVU)
وحدة قيمة الموارد (RVU)
مركز الاتصالات
المستخدم المصرَّح له/شهر
المستخدم المصرَّح له/شهر
وحدة قيمة المستخدم
وحدة قيمة المستخدم
مرونة سلاسل التوريد
100 ألف خط طلب/سنة
100 ألف خط طلب/سنة
100 ألف خط طلب/سنة
100 ألف خط طلب/سنة
التعاون في مجال التوريد
المثيل في الشهر
100 ألف خط طلب
وحدة قيمة الموارد (RVU)
وحدة قيمة الموارد (RVU)
مواعيد التوصيل والخدمة
المثيل في الشهر
المثيل في الشهر
وحدة قيمة الموارد (RVU)
وحدة قيمة الموارد (RVU)
المهيئ
المثيل في الشهر
المثيل في الشهر
وحدة قيمة الموارد (RVU)
وحدة قيمة الموارد (RVU)
التسعير
المثيل في الشهر
المثيل في الشهر
وحدة قيمة الموارد (RVU)
وحدة قيمة الموارد (RVU)
الوظائف الإضافية للموارد
تختلف حسب الوظيفة الإضافية
تختلف حسب الوظيفة الإضافية
الوعود الذكية
متوفر
متوفر
متوفر
متوفر